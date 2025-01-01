Алина Наумова Свадьба в один клик В Перми снижается интерес к свадебным салонам на фоне роста онлайн-продаж Поделиться Твитнуть

В условиях общего снижения числа регистрируемых браков в Пермском крае и России свадебная индустрия переживает трансформацию. Количество специализированных свадебных салонов в городе снижается. Одновременно растёт спрос на альтернативные форматы приобретения свадебных товаров — молодожёны всё чаще делают выбор в пользу маркетплейсов, аренды нарядов или покупки подержанных изделий.

Геосервис «Яндекс Карты» отметил, что на сегодняшний день в Перми сосредоточено 27 салонов, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Ситуация аналогична и в других городах России: по состоянию на 1 июня 2025 года в городах с населением от 500 тыс. человек насчитывается более 1,4 тыс. свадебных магазинов. По данным «2ГИС», их количество незначительно, но снизилось — почти на 3%.

Светлана Сколкова, руководитель свадебного агентства Golden Lion, отметила, что рынок свадебных услуг переживает серьёзный кризис — молодые пары всё чаще откладывают свадьбы или отказываются от официального оформления отношений. Согласно данным Пермьстата, в прошлом году «расписались» 14 тыс. пар, что на 7,28% меньше, чем в 2023 году — 15,1 тыс. пар.

В то же время наблюдается спрос на прокат свадебных платьев: по данным «2ГИС», в этом году в краевой столице количество точек аренды увеличилось на 14% и достигло 16. В целом по стране показатель вырос на 8% (636 пунктов). Растёт также популярность покупки свадебных товаров на маркетплейсах. В пресс-службе Wildberries отметили, что в первом полугодии этого года продажи свадебных товаров в Пермском крае значительно выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Например, оборот свадебных платьев на Wildberries увеличился на 34%, что выше общероссийского показателя — 20%. Свадебные наряды стали активно приобретать и на платформе «Авито Товары». По их данным, свадебные платья лидируют по объёму продаж — невесты покупают как новые изделия от специализированных магазинов, так и бывшие в употреб­лении. Средняя цена свадебных платьев на «Авито» составляет 6 тыс. руб.

«Многие предпочитают не хранить платье со свадьбы, поскольку шанс того, что оно пригодится снова, минимален. При этом такая вещь часто занимает много места в шкафу. На «Авито» можно найти как бюджетные варианты, так и роскошные — например, платье за 590 тыс. руб., купленное в салоне более чем за 1,6 млн руб.», — поделились в пресс-службе «Авито».

При этом Светлана Сколкова связывает постепенный спад интереса к свадебным салонам с новыми коллекциями платьев, которые появляются у брендов, в том числе российских. Кроме того, всё чаще женщины стали заказывать пошив платья у дизайнеров с целью подчеркнуть индивидуальность.

Обращаться к маркетплейсам в этом году стали и женихи — оборот мужских свадебных костюмов на Wildberries вырос на 80%, при этом продажи обычных костюмов для мужчин увеличились на 49%. Более чем на 50% вырос оборот фраков и смокингов — хотя, как отметили в маркетплейсе, эти товары не пользуются массовым спросом. Тем временем галстуков купили на 40% больше, более экзотических галстуков-бабочек — на 20%.

Несмотря на стремление молодожёнов экономить, в краевой столице наблюдается рост спроса на свадебные услуги по сравнению с прошлым годом. В «Авито» заметили, что интерес к оформлению свадебного торжества вырос на 12%, а к координации свадьбы — на 18%. Особенно популярным стал сервис оформления объёмными буквами и цифрами, где спрос увеличился на 61%.

Заметен рост интереса к свадебной фотосъёмке: количество запросов на фотосессии удвоилось по сравнению с маем прошлого года. Спрос на съёмку выездной регистрации брака увеличился на 55%, а венчания — на 40%. Интерес к ведущим на свадьбе также устойчиво растёт — спрос на них повысился на 23%.

По словам Сколковой, в основном современные пары отдают предпочтение камерным форматам и выездным свадьбам, выбирают минимализм как в образах, так и в декоре. Также всё чаще стали организовывать фуршетные форматы или свадебные путешествия.

В агентстве «Прожектор Эвентс» отметили, что в среднем свадьба обходится в 800 тыс. руб. При этом Светлана Сколкова добавила, что в её свадебном агентстве стоимость торжества начинается от 1,5 млн руб., а стоимость свадьбы с 60 гостями, банкетом и полным спектром услуг — уже от 2 млн руб.

В целом за год стоимость организации свадьбы выросла на 15—20%. По словам представителя «Прожектор Эвентс», свадебные специалисты ежегодно повышают цены на свои услуги.

Тем не менее, как резюмировала Светлана Сколкова, «всегда есть возможность организовать красивую свадьбу по более привлекательной стоимости».

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