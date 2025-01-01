Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Русский фольклор, японский танец и французское кино Афиша на неделю 4–10 августа Поделиться Твитнуть

Ансамбль RusTradEns — это инструментальный и вокальный фольклор русских в его аутентичной форме. Полифонические наигрыши на крыловидных и шлемовидных гуслях, гармонях разных регионов России, скрипичное и вокальное многоголосие русских протяжных песен. В ансамбль входят музыканты из Перми, Москвы и Екатеринбурга, много лет изучающие фольклор и совершенствующиеся в мультиинструментальном исполнительстве. Игорь Серёдкин (скрипка, гармонь) — ведущий методист по музыкальному фольклору Центра традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург). Дмитрий Парамонов (гусли) — исследователь с большим опытом в области аутентичной традиции, побывавший в фольклорно-этнографических экспедициях в разных частях России, основатель «Мастерской гусельного искусства» и «Музея русских гуслей и китайского гуциня» в Москве. Андрей Михайлов (перкуссия) занимается этнической перкуссией и ударными инструментами разных народов мира уже более 25 лет. Создатель и музыкант нескольких барабанных коллективов, основатель проекта «О.Р.З.А.» (Общество ритмических и звуковысотных архитекторов). В репертуаре коллектива — самые сложные образцы народной инструментальной и вокальной музыки, где вариативность и импровизационность возведены в канон.

Возникнув как часть японского послевоенного авангарда 1950–1960-х годов, на сегодняшний день буто является одним из направлений современного танца, хорошо известным наиболее выдающимся западным хореографам-постановщикам и театральным режиссёрам. В буто акцент делается не на форме, а на способах движения, с попыткой танцора отстраниться от социальной стороны своей личности. Кацура Кан — один из немногих действительно оригинальных представителей современного буто, но, с другой стороны, old school, потому что принадлежит к старшему поколению мастеров буто и участвовал в одной из самых ярких и удивительных буто-компаний 1970–1980-х — Byakkosha, работал с основателем буто Тацуми Хидзикатой. Мастер буто, основывающий свой подход к современному танцу на принципах традиционного японского театра, но и естественным образом привносящий в своё искусство дзен, он 30 лет изучал ритуальные практики от Бали до Амазонии, превращая тело в инструмент просветления. Сегодня его фестивали в Киото и мировые проекты переосмысливают буто как шокирующий медитативный диалог с современностью.

Участники экскурсии «Улица Жунёва» пройдут по местам, где находились или продолжают находиться работы легендарного мастера стрит-арта Александра Жунёва, вместе с журналисткой и поэтессой Аникой Рик, женой и соавтором художника. Александр Жунёв создал в Перми множество запоминающихся уличных проектов, среди которых портреты Есенина и Шевчука, серия расписанных таксофонов и электрошкафов и, конечно же, работа «Гагарин. Распятие», которая стала поводом для большого скандала, попавшего в повестки федеральных и зарубежных СМИ. Экскурсанты узнают истории создания этих (и не только) произведений, увидят эскизы нереализованных работ, найдут оставшиеся в городе объекты.

Старт снятой в Перми и основанной на пермской литературе детской комедии будет будничным: никаких специальных событий в честь премьеры не планируется. В «Пермской синематеке» сообщают, что встреча со съёмочной группой состоится в Перми позже в августе. Слоган релиза: «Самый освежающий фильм лета». Действие этой картины, в отличие от первых двух фильмов франшизы, происходит зимой. По сюжету Иван Семёнов под влиянием Танечки из весёлого хулигана стал «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. Они нашли себе нового лидера — Олега, лучшего сноукаякера Перми. Теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей. Главные роли в любовном треугольнике исполнили Роман Погорелов, Леон Кемстач и Софья Грузенко. Режиссёр фильма — Кирилл Седухин.

«Пермская синематека» продолжает возвращать в репертуар культовые французские фильмы. Вслед за «Бандой аутсайдеров» и «Амели» на экран выходит «На ярком солнце» Рене Клемана — лучшая, несмотря на успех недавней многосерийной версии, экранизация детектива Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Огромный счёт в банке, красивые женщины, яхта, ласковое море — это сладкая жизнь, которую Том Рипли так хочет иметь и которая у Филиппа Гринлифа уже есть. Филипп даже не подозревает, на что готов пойти Том, чтобы сделать его жизнь своей... Бедный авантюрист превращается в миллионера, но даже самая искусная подделка всегда остаётся лишь копией, даже если над ней трудился талантливый мистер Рипли. В главных ролях — невероятные и прекраснейшие Ален Делон и Мари Лафоре.

В преддверье юбилейного, 25-го фестиваля документального кино «Флаэртиана» «Пермская синематека» продолжает специальные показы лучших фильмов из программ фестивалей прежних лет. Артисты балета Олег и Вера развелись 30 лет назад. У каждого из них сегодня — новая семья. Рабочая командировка, в которую они отправляются, — это их шанс разобраться: почему они не сохранили семью, но до сих пор не могут окончательно расстаться. Драматичная история любви и ненависти, предательств и измен, прощения и невозможности снова быть вместе. В 2022 году в рамках Национального конкурса «Флаэртианы» фильм Наталии Гугуевой получил специальное упоминание жюри «За тонкое отражение противоречивости человеческих отношений».

Рок-фестиваль проходит в пятый раз и празднует свой первый юбилей вместе со столетием Коми-Пермяцкого округа. Наряду с любимой организаторами рок-музыкой «Трамплин» популяризирует музыкальную и этническую культуру разных народов России, в первую очередь — коми-пермяков. На Фестлуне «Трамплин» будут представлены коми-пермяцкая кухня и ремёсла; на основной сцене выступит коми-пермяцкий ансамбль песни и танца «Шондiбан», Марий Эл снова представит экстравагантный проект «Шип лий», из Удмуртии едут два коллектива — роковый «Боболенин» и этническое «Вербное воскресенье». Много коллективов из Перми: празднующая двадцатилетие группа «Альбион», молодёжные «Варья», «Тайдай» и Pure, проект «Катрина» с джазовой программой и зажигательный балалаечный «Балакирь». В преддверии ночи зазвучат песни «Сектора газа» в исполнении трибьют-проекта «Чёрный вторник». Специальным гостем Фестлуна «Трамплин» станет сын Виктора Цоя Саша Цой. Хедлайнер «Трамплина» — легенда российской рок-сцены «Ария». На фестивальной поляне: театр Петрушки, музыкальный балаган, средневековые бои, ведьмин угол, большая детская игровая площадка. Впервые на фестивале выступят рок-группы из посёлка Гайны и села Юсьва. При хорошей погоде в небо поднимутся аэростаты.

Самое вкусное событие этого лета — гастрономический фестиваль «Коми ели». В программе: дегустация блюд северной кухни, ярмарка фермерских деликатесов, кулинарные поединки в двух номинациях: «Домашние мастера» — в этой номинации участвуют три семьи из Коми-Пермяцкого округа — и «Профессиональные мастера» — в этой номинации битва произойдёт среди восьми шеф-поваров из ресторанов Москвы, Перми и Тюмени. Задача конкурсантов: приготовить блюда локальной кухни с использованием местных продуктов на глазах у зрителей. Оценивать мастерство участников будут специальные гости, среди которых — звезда гастрономических телешоу, ведущий и эксперт Василий Емельяненко.

В программе: дегустация вин от винотеки «Винорио», дегустация крафтовых сыров, знакомство с локальными фермерскими продуктами, обед от шефа Сергея Юрина , авторские блюда из сезонных продуктов. На мастер-классе «Создай свой чайный вкус» можно будет научиться смешивать травы, ягоды и цветы для идеального чая. «Вышивальный кружок» с художницей Ксюшей Топычкановой: гости будут создавать общий арт-объект — скатерть с изображением гусей. Скатерть останется в Ерёмичах и станет символом фестиваля и этого лета. По желанию можно сделать вышивку на своей личной вещи — футболке, рубашке, платке. Можно будет научиться доить козу и готовить настоящее деревенское масло с помощью настоящих деревянных маслобоек. Музыкант, автор и исполнитель собственных песен, участник музыкальных фестивалей Иван Степанов будет петь укулеле, а гости смогут подпеть и потанцевать.

Уличные театры приезжают на фестиваль из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов. Старт фестивалю даст костюмированный парад участников, а завершатся оба фестивальных дня огненным шоу от двух коллективов — Moon Light и Jump Energy. Среди участников есть хорошо знакомые пермякам «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга, пермская «Карабаска», Bastrygin Brothers из Москвы и другие. Впервые в программе — уличное выступление театра «Балет Евгения Панфилова» со спектаклем «Небылицы» по басням Крылова. Программа очень большая и разнообразная.

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