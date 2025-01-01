Индексация пенсий, карты для подростков, отказ от спам-рассылок Какие изменения законодательства вступают в силу в августе Поделиться Твитнуть

Пенсии проиндексируют

С 1 августа работающим пенсионеры в России проиндексируют пенсии. Это коснётся 8 млн человек — примерно 20% от всех пенсионеров.

Размер индексации зависит от страховых взносов за прошлый год. Так, работающие пенсионеры могут заработать до трёх пенсионных баллов, что увеличит пенсию до 437 руб.

С этого года индексация пенсий для работающих пенсионеров будет соответствовать уровню инфляции, как и для неработающих. Цель нововведения — стимулировать продолжение трудовой деятельности.

От массовых рассылок можно будет отказаться

Начиная с августа этого года россияне смогут блокировать нежелательные SMS и рекламу от операторов связи. По задумке властей, такая мера поможет защитить граждан от мошенников, использующих рассылки.

Заявление об отказе можно подать лично, через приложение или по email. Оператор обязан прекратить рассылку на следующий день. Исключение — сообщения от госорганов, список которых определит правительство.

Эта инициатива — часть борьбы с кибермошенничеством. С 2025 года звонки от юрлиц будут маркироваться. Банкам ограничат операции при подозрении на мошенничество.

Ранее в России усложнили отмену самозапрета на кредиты через Госуслуги. Теперь нужна усиленная электронная подпись, так как SMS-подтверждение оказалось ненадежным.

Отмена ограничений на создание компаний-«матрёшек»

С начала августа отменяется запрет на создание многоуровневых компаний, где одна фирма полностью владеет другой, и так далее. Теперь возможно создание такой структуры с одним владельцем, при условии, что руководитель головной компании не занимает аналогичную должность в дочерней фирме.

Прежний запрет действовал с 1995 года. Специалисты, опрошенные РБК, считают, что риски злоупотреблений сейчас невелики. Они полагают, что «матрешки» могут быть полезны, в частности, для уменьшения влияния санкций.

Подростки не смогут открывать счета в банках без согласия родителей

С 1 августа подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут открывать банковские счета только с согласия родителей или опекунов. Исключение — несовершеннолетние, признанные полностью дееспособными, например, после заключения брака.

Банки также будут обязаны предоставлять выписки по счетам как самим подросткам, так и их законным представителям. Власти считают, что это поможет предотвратить финансовые преступления против несовершеннолетних.

Новый стандарт по школьным рюкзакам

С 1 августа начнёт действовать новый стандарт с рекомендациями по школьным рюкзакам. Он был разработан для повышения безопасности и удобства учеников. Рекомендации устанавливают ограничения по весу: до 700 г для младших школьников и до 1 кг для старшеклассников, исключая дополнительные элементы. Также требуется использование ярких цветов, негорючих материалов и светоотражающих деталей.

Стандарт акцентирует внимание на прочности: ткани должны быть устойчивы к износу, выцветанию, а красители — к поту.

Этот ГОСТ является рекомендательным, то есть он обязателен только при наличии ссылки в соответствующих документах.

Обновлённый порядок получения информации о маткапитале

Со 2 августа вступает в силу новая схема получения сведений о сумме материнского капитала или его неиспользованной части. Вместо использования федерального реестра граждан, обладающих правом на государственную поддержку, теперь данные будут доступны посредством Единой цифровой платформы, охватывающей социальную сферу.

Вандализм на воинских мемориалах станет уголовным наказанием

С 3 августа осквернение воинских захоронений и памятников станет уголовным преступлением. Наказание для нарушителей — до пяти лет тюрьмы.

Ранее уголовное преследование было только за уничтожение или повреждение таких объектов.

Белорусы в России смогут голосовать на местных выборах

Также с 3 августа постоянно проживающие в России граждане Белоруссии смогут голосовать на выборах в местные органы власти. Аналогичное право получат и россияне, живущие в Белоруссии.

Срок действия ЕГЭ продлят для отслуживших в армии

С этой же даты, с 3 августа, время службы в армии (срочная, мобилизация) и участия в военной операции не будет учитываться при определении срока действия ЕГЭ. Обычно результаты ЕГЭ действительны четыре года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.