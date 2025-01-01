Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новые выставки и традиционные фестивали Афиша уикенда 1–3 августа Поделиться Твитнуть

Выставка посвящена 50-летию творческой деятельности художника. Александр Новодворский — автор более 400 живописных и графических работ, в экспозиции представлено более 100 работ в разных графических техниках: академические рисунки, эскизы, композиции как для исполненных картин, так и для неисполненных, эскизы к панно, созданным для украшения зданий города во время проведения праздников.

Анна Бурдина — представитель молодого поколения российских живописцев, чье творчество отличается эмоциональной глубиной, склонностью к философии и выразительной пластикой живописи. Выпускница Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова. С 2023 года возглавляет Молодежную секцию Пермского отделения Союза художников России. Её работы посвящены природе, наполнены интересом к экологическим темам и анималистическому жанру. В экспозиции представлена серия ассоциативных пейзажей, которые, по словам автора, являются собирательными образами дорогих сердцу мест. Это не просто изображения природы, а размышления о времени, семье, доме и вере в лучшее.

Выставка живописи Александра Радионова приурочена к 60-летию художника. В экспозиции — живописные работы, посвященные природе Урала и России, наполненные тонкой лирикой и любовью к родной земле. Александр Радионов работает в традициях русской реалистической школы, сочетая её с элементами импрессионизма. Его пейзажи отличаются светлой тональностью, выразительными мазками и особым вниманием к переходным состояниям природы — утренним и вечерним часам, весенним и осенним настроениям. Художник вдохновляется творчеством классиков — Саврасова, Левитана, Коровина, а его главным учителем остаётся природа.

Последняя премьера на большой сцене Театра-Театра перед её закрытием на реконструкцию. Режиссёр, автор пьесы Марк Букин: «Наш спектакль о банальности зла, о моральном разложении, об обществе, которое больно изнутри и совершенно не торопится найти исцеление. Все герои истории находятся в пограничной ситуации собственной болезни, которая проявляется у каждого по-своему, и с уверенностью утверждать, кто же на самом деле из них Идиот, довольно трудно. Самое страшное, что мы все застряли в мире романов Достоевского… А где из этого выход, совершенно неясно; но искать его необходимо. Поэтому давайте отправимся в это опасное и увлекательное путешествие вместе и всё-таки попробуем найти спасительную дверь, за которой, возможно, прячется добро». Художник-постановщик спектакля Евгений Терехов, хореограф — Алексей Каракулов, композитор и видеохудожник — Андрей Платонов (но есть и много другой музыки). В главных ролях: Степан Сопко (князь Мышкин), Анастасия Демьянец (Настасья Филипповна), Марат Мударисов (Рогожин), Анна Огорельцева (Аглая).

Фестиваль водных активностей объединит в себе научные, спортивные и развлекательные мероприятия. В зрелищной части программы — соревнования на аквабайках, фристайл на стоячих гидроциклах, заплывы на самодельных плавательных средствах, турнир по пляжному волейболу, соревнования по пляжной борьбе и боксу, выступление музыкальных групп Rocky 2 и Chicken Gun.

Тотальная инсталляция — итог лаборатории, где дети 7-12 лет вместе с московской художницей Леной Четверик исследовали долины малых рек Перми: Егошихи, Стикса, Данилихи и Ивы. Во время исследования экопросветители Алексей Лоскутов и Вероника Альянаки и художница Лена Четверик помогали авторам обратить внимание на роль малых рек в Перми и то, как они себя «ощущают» в городской экосистеме. Для выставки дети-авторы с художницей создали тотальную инсталляцию из текстиля — тело реки, где обитают фантастические существа, а также коллажи-отражения, созданные с помощью цианотипии — техники аналоговой фотопечати. На ткань переведены детские рисунки, объекты, тексты и артефакты, которые получились в ходе изучения долин, а река предстаёт как пространство, которое всё в себя вбирает и отражает: время, события, истории, эмоции и впечатления. На основе размышлений ребят о том, как звучат долины, медиахудожник Ася Фиддлер создала звуковой пейзаж «Голос реки».

Пермская художественная галерея и кафе Lemon Tree перезапускают Art Lunch. Второй сезон лекционного проекта будет посвящён Пермской галерее и её новому зданию. Первую лекцию цикла прочитает директор галереи Юлия Тавризян. Новое здание Пермской художественной галереи скоро откроет двери. Шесть лет строительства и несколько десятилетий ожидания подходят к концу. Почему необходимо было тратить бюджет на строительство? Что дает новое здание городу и краю? Как люди смогут проводить там время? Что такое умный досуг и как он связан с пребыванием в музее? Обо всем этом пойдёт разговор на встрече «Пермская галерея. Движение к будущему» с искусствоведом, директором Пермской галереи Юлией Тавризян.

В программе книжного фестиваля — большая распродажа книг: издательство привезет более 2 тыс. книг о философии, науке, искусстве, современной культуре, а также художественную и детскую иллюстрированную литературу. Большинство книг будут стоить от 100 до 500 руб. На маркете можно будет купить изделия ручной работы и винтаж: керамику от «Лепи нежно», ароматические свечи и диффузоры от SVECHA store, виниловые пластинки от TEMPO. В образовательно-просветительской программе для взрослых и детей — лекции, дискуссии, кинопоказ, мастер-классы и лаборатории. Среди лекций: «Ut pictura musica? Пауль Клее в транскрипции Пьера Булеза» искусствоведа и переводчика Алексея Шестакова; «Кино как рентген: от Калигари до Джокера» редактора «Пермской синематеки» Ольги Исаковой; «В поисках утраченного времени: исторические коллажи Флориана Иллиеса и Элисабет Осбринк» продюсера издательства AdMarginem Кирилла Шелеста. Кроме того, состоится просмотр и обсуждение документального фильма «Защитники духа», гаражный квиз по книгам, звуковой театр от группы гөл х гөл, nwtl и Ильи Гришаева и очень много других событий.

В программе: реконструкция обрядов свадьбы и проводов в армию на основе уральского фольклора, народная трагикомедия «Про жись» проекта «Голоса уральских деревень» (Екатеринбург), состязания, потешные бои, интерактивные площадки о бытовании крестьян «Жизненные истории», театрализованная реконструкция работы сользавода и пристани с участием посетителей музея: работа бригады соленосов, ремонтная мастерская, переговоры купцов, технология вываривания соли. Историческая инсценировка «Прибытие Ермака». Мастер-классы по столярному ремеслу, по традиционной рубке, по игре на гуслях, по пению по крюкам и другие; дворовые игры: ходули, лапта, городки; музыкально-сенсорное погружение «Драконьи сказки» от игровой «Тирлим-бом-бум», театр марионеток «Крылатый дом», театрализованная выставка старинных музыкальных инструментов исторического театра «Чуды». Концерт ансамбля RusTradEns «Исконный русский фольклор»: прозвучат самые сложные образцы народной инструментальной и вокальной музыки. Концерт ансамбля «Вербное воскресенье»: русские календарные песни и духовные стихи в авторских аранжировках в сопровождении редких инструментов.

Лекцию «Экспедиция — форма познания прошлого» прочитает Константин Андреев, руководитель молодёжного клуба Русского географического общества. Лекция посвящена истории эвакуации московских детей в Молотов и Молотовскую область в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, слушатели узнают, как полевые исследования помогают глубже понять историю и сохранить память о событиях военных лет. Лекцию «Ленинград — Молотов. Спасённое детство» читает Павел Миков, экс-уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае. Рассказ пойдёт об эвакуации ленинградских детей в Молотовскую область и эвакуации в целом, о первых бомбардировках города на Неве, о начале голода, о жизни в дальнем далеке от родного города: учёбе в школе, помощи колхозам и многом другом.

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