Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вариации на темы истории, фольклора, классики кино и русской литературы Афиша на неделю с 28 июля по 3 августа Поделиться Твитнуть

В качестве эпиграфа к событию руководители галереи предлагают высказывание Анатолия Френкеля: «Искусство — это не тогда, когда: «Ну, как я вам?», а когда: «Ну, что смотрите? Не видели, как человек страдает?». «Марис-арт» нечасто проводит встречи с авторами своих экспозиций, но Анатолий Френкель — автор особенный: он не только художник выдающийся, но и мыслитель, эссеист, блогер с оригинальными идеями, остроумными текстами и философским взглядом на жизнь. Встреча пройдёт в рамках работы авторской выставки «Вертикальный лексикон» (6+), где показаны абстрактные полотна Френкеля, созданные в 2020-е годы.

Персональная выставка посвящена 50-летию творческой деятельности Валентина Жданова. В экспозицию вошли живопись и графика, созданные на рубеже тысячелетий — с середины 1970-х годов по настоящее время. Название, более привычное в качестве музыкального термина, связано с тем, что основой экспозиции стали вариативные серии: художник разрабатывает какую-то тему в разных вариантах. В сфере художественных интересов Валентина Жданова — языческие верования коми-пермяков, сюжеты пермского звериного стиля, христианские образы пермской деревянной скульптуры, мифология народов Прибайкалья, этнография марийцев, жизнь древних этрусков… Среди излюбленных изобразительных форматов художника — многочастные формы композиционных решений: серии, диптихи, триптихи, квадриптихи и полиптихи.

Последняя премьера на большой сцене Театра-Театра перед её закрытием на реконструкцию. Режиссёр, автор пьесы Марк Букин: «Наш спектакль о банальности зла, о моральном разложении, об обществе, которое больно изнутри и совершенно не торопится найти исцеление. Все герои истории находятся в пограничной ситуации собственной болезни, которая проявляется у каждого по-своему, и с уверенностью утверждать, кто же на самом деле из них Идиот, довольно трудно. Самое страшное, что мы все застряли в мире романов Достоевского… А где из этого выход, совершенно неясно; но искать его необходимо. Поэтому давайте отправимся в это опасное и увлекательное путешествие вместе и всё-таки попробуем найти спасительную дверь, за которой, возможно, прячется добро». Художник-постановщик спектакля Евгений Терехов, хореограф — Алексей Каракулов, композитор и видеохудожник — Андрей Платонов (но есть и много другой музыки). В главных ролях: Степан Сопко (князь Мышкин), Анастасия Демьянец (Настасья Филипповна), Марат Мударисов (Рогожин), Анна Огорельцева (Аглая).

На пермские экраны возвращаются два шедевра французского кино. «Банда аутсайдеров» Жана-Люка Годара (1964) — это, по словам режиссёра, как если бы «Алиса в стране чудес» встретила Франца Кафку. Двое скучающих приятелей, Артур и Франц, одержимы голливудскими гангстерскими фильмами. Знакомство с Одиль приводит к плану совместного ограбления: в особняке её тети спрятана крупная сумма. История трёх героев становится поводом для дерзкой игры режиссёра в нуар с яркими сценами, среди которых знаменитый забег по Лувру и танец в кафе. «Амели» Жана-Пьера Жене (2001) — один из самых поэтичных фильмов в истории кинематографа. История застенчивой официантки с Монмартра заняла второе место в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке», составленном в 2010 году журналом Empire. Оба фильма идут на французском языке с русскими субтитрами, а также в дубляже — каждый сможет выбрать подходящий для себя формат перевода.

Выставка будет открыта по итогам лаборатории, где дети 7-12 лет вместе с московской художницей Леной Четверик исследовали долины малых рек Перми: Егошихи, Стикса, Данилихи и Ивы. Во время исследования гиды и художница помогали ребятам обращать внимание на роль малых рек в городе и на то, как они себя «ощущают» в городской экосистеме. Вместе с Леной Четверик дети-авторы создают тотальную инсталляцию — текстильный объект «Тело реки». Фантастическое существо будет создано в технике цианотипии — аналоговой фотопечати. «Тело реки» будет пространством, которое всё вбирает и всё отражает. Методом цианотипии на ткань будут переведены детские рисунки, объекты, тексты и артефакты, которые получились в ходе исследования долин. В тотальной инсталляции будет и «голос реки», который создаёт композитор Ася Фиддлер. По написанным детьми звуковым портретам Ася сделает звуковой пейзаж для выставки.

Фестиваль представит итоги работы детского арт-лагеря, организованного Андреем Вертипраховым, председателем Федерации воздухоплавателей Пермского края и организатором «Небесной ярмарки». В лагере дети создают арт-объекты, взаимодействующие с ветром. В программе: экскурсии, около 20 творческих мастер-классов — от создания открыток до художественной ковки, полёты воздушных шаров и паралётов, световой перформанс, знакомство с новыми арт-объектами, концерт группы «Тропы», диджей-сет с живой перкуссией Дмитрия Попова и многое другое. Площадку фестиваля уже украшают 15 масштабных арт-объектов, появившихся на фестивалях прошлых лет.

Сур — самобытный напиток коми-пермяков из солода и бражна. Процесс его изготовления достаточно трудоёмкий: в деревенской печи, в специальной утвари, в течение нескольких дней. Рецепт приготовления сура у каждой хозяйки свой, наработанный годами. В программе фестиваля — цикл мастер-классов «Школа молодой хозяйки»: результаты своих трудов ученицы бывалых наставниц продемонстрируют на празднике. Кроме того, запланированы конкурс «Сур-мастер» — на лучшего изготовителя сура среди местных жителей; площадки «Пызандӧра» («Скатерть-самобранка»), где можно будет попробовать напитки и блюда коми-пермяцкой кухни; интерактивные экскурсии для туристов (посещение мельницы, гостевание у мастера по приготовлению сура); аукцион «Дзирыт сур» («Горячий сур»); ярмарка-продажа национальных напитков; коми-пермяцкие забавы.

В программе книжного фестиваля — большая распродажа книг: издательство привезет более 2 тыс. книг о философии, науке, искусстве, современной культуре, а также художественную и детскую иллюстрированную литературу. Большинство книг будут стоить от 100 до 500 руб. На маркете можно будет купить изделия ручной работы и винтаж: керамику от «Лепи нежно», ароматические свечи и диффузоры от SVECHA store, виниловые пластинки от TEMPO. В образовательно-просветительской программе для взрослых и детей — лекции, дискуссии, кинопоказ, мастер-классы и лаборатории. Среди лекций: «Ut pictura musica? Пауль Клее в транскрипции Пьера Булеза» искусствоведа и переводчика Алексея Шестакова; «Кино как рентген: от Калигари до Джокера» редактора «Пермской синематеки» Ольги Исаковой; «В поисках утраченного времени: исторические коллажи Флориана Иллиеса и Элисабет Осбринк» продюсера издательства AdMarginem Кирилла Шелеста. Кроме того, состоится просмотр и обсуждение документального фильма «Защитники духа», гаражный квиз по книгам, звуковой театр от группы гөл х гөл, nwtl и Ильи Гришаева и очень много других событий.

В программе: реконструкция обрядов свадьбы и проводов в армию на основе уральского фольклора, народная трагикомедия «Про жись» проекта «Голоса уральских деревень» (Екатеринбург), состязания, потешные бои, интерактивные площадки о бытовании крестьян «Жизненные истории», театрализованная реконструкция работы сользавода и пристани с участием посетителей музея: работа бригады соленосов, ремонтная мастерская, переговоры купцов, технология вываривания соли. Историческая инсценировка «Прибытие Ермака». Мастер-классы по столярному ремеслу, по традиционной рубке, по игре на гуслях, по пению по крюкам и другие; дворовые игры: ходули, лапта, городки; музыкально-сенсорное погружение «Драконьи сказки» от игровой «Тирлим-бом-бум», театр марионеток «Крылатый дом», театрализованная выставка старинных музыкальных инструментов исторического театра «Чуды». Концерт ансамбля RusTradEns «Исконный русский фольклор»: прозвучат самые сложные образцы народной инструментальной и вокальной музыки. Концерт ансамбля «Вербное воскресенье»: русские календарные песни и духовные стихи в авторских аранжировках в сопровождении редких инструментов.

Польская картина «Тело Христово» (2019) рассказывает о бывшем заключённом Даниэле, который, пережив внутреннее преображение, начинает выдавать себя за священника в маленьком городке. Его проникновенные проповеди, идущие от сердца, помогают сплотить разобщённую общину, но когда тайное становится явным, ему приходится сделать тяжёлый выбор — остаться в роли спасителя или признать обман. В качестве приглашённых экспертов на обсуждении фильма выступят психолог и психотерапевт Николай Стрелков и настоятель католического храма в Перми отец Иван Колесников.

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