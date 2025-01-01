Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зов Пармы, Red Fest, «Звенидень» и другие фестивали Афиша уикенда 25–27 июля Поделиться Твитнуть

Программа главного прикамского летнего фестиваля под открытым небом огромна. Будет работать около 15 площадок, участники прибыли из 10 регионов России. 25 июля — открытие фестиваля, спектакль Пермского театра кукол «Кама. Горт. Легенды» (18+), обжиг огненной скульптуры, в музыкальной программе — Ольга Ирисова, Даша Калина, «Седой Урал», ансамбль крестьянской музыки «Репей» (Москва) и другие исполнители. Основное действие фестиваля пройдёт 26 июля. Коми-пермяцкая свадьба, конный спектакль «Сивка-бурка» (6+) по мотивам русской народной сказки, турнир клубов реконструкторов, мастер-классы по средневековым технологиям, выставки музеев из нескольких территорий Пермского края, театры «Туки-Луки» (Пермь), «Астрель» (Пермь), «Тёплые уши» (Пермь) и «НоС» (Санкт-Петербург), музыка: «Ирисово поле», Глафира Утёмова, «Видеоигры», «Троин», «Сколов» и другие проекты. Завершится фестивальный день огненным шоу и сожжением фигуры, как на Burning Man.

Фестивальное действие пройдёт в режиме трёх параллельных потоков, которые будут развиваться одновременно. В блок «Словесные водопады: поэтическое наследие и современность» войдут поэтические чтения и всевозможные эксперименты со словом: открытый поэтический микрофон, Александра Русстофф с поэтическим перформансом «Я посадил дерево…», ридинг-группа «Читаем первоисточник», медиация «Железобетонные поэмы» от проекта «Дикокультурные», иммерсивный спектакль-чтения «Самый главный артист» от проекта «Искусство поэзии требует слов» (ИПТС), концерт группы «Меланхолия 1». Блок «Высокий штиль": мастер-классы «Василий Каменский — поэт-авиатор» и «Собери свой самолёт». Блок «Тихая гавань: сельская идиллия Василия Каменского»: мастер-классы по воздушным змеям, по изготовлению подвесок в виде рыбок, по авангардному рисованию, по букетам из дикоросов. Команда FoodArt представит гастрономический перформанс «Уха Каменского» — бесплатную дегустацию под литературное выступление поэтессы Лины Мифтаховой. На протяжении всего фестивального дня будут проходить экскурсии по дому-музею Каменского и уличным выставкам в Троице, прогулочные экскурсии на сап-бордах «Танец воды и ветра» и прогулки на струге «Струг на волнах поэтической стихии».

Главным событием фестиваля является конкурс плотников и резчиков по дереву, когда на глазах у публики появятся резные скамьи для сельского сквера, домики и песочницы для детской площадки, чудные деревянные скульптуры. На конкурсной площадке планируется участие не только мастеров Кунгурской земли, но и резчиков с других территорий Пермского края. Будут работать творческие, детские, спортивные площадки и мастер-классы, будут конкурсы «Карусель веников» и «Кукла в национальном костюме» и топорные игры, а также каша из топора и гастрономические угощения. Состоится выставка старинных инструментов для столярного промысла и столярных изделий для быта.

Название фестиваля определяет исторически сложившийся образ старообрядцев, ревнителей древнего благочестия, предков жителей поселка Бородулино, украшенных бородами. Фестиваль способствует сохранению традиций малой религиозной группы старообрядцев. В программе: конкурсы бородачей и девушек на выданье; Бородулинские чтения, на которых бородачи расскажут о сохранении духовных и культурных ценностей, конкурс на лучшую фотографию фестиваля, мастер-классы по народным промыслам, традиционные народные игры, гонка по пересечённой местности «Бородулинская тропа героев», посещение музея староверов Верхнекамья, экскурсия на святой источник, выступление самодеятельных коллективов. Будут работать полевая кухня и ярмарочные ряды.

Фестиваль-реконструкция Гаврилова дня, православного праздника в коми-пермяцкой традиции. В Бачманово в этот день проходил благодарственный молебен, последний прокос травы, гостевания по домам с гармошкой, сытные угощения и кадриль прямо на деревенских улицах. Всё это будет соблюдено. Гости фестиваля смогут принять участие в возрождении традиционного танца, поиграть в шумовом оркестре из подручных средств, посетить мастер-классы по ткачеству, набойке, плетению из лозы, изготовлению сувениров из бересты и эпоксидной смолы, росписи сувенирных лошадок и запряганию настоящих лошадей. Запланированы также катания на лошадях и дегустация традиционной коми-пермяцкой охотничьей похлёбки — тшакыль. Можно будет посетить местный музей и примерить исторические костюмы.

Особенность этого фестиваля в том, что он действительно ночной. Открытие намечено на 21:00, а завершится фестивальная программа утренней йогой. Участники расположатся в палаточном лагере на берегу пруда в старинном горнозаводском посёлке Кува в 30 км от Кудымкара. Фестиваль начнётся с открытия арт-объекта из старого дерева — брёвен, досок, деталей разрушенных домов, который создают 18 местных детей под руководством художников из группы «Край». В музыкальной программе: группа «Оазис» (Кудымкар), акустическая фолк-панк-группа Spirin (Пермь), скрипач Михаил Витвицкий (Пермь), саксофонист Александр Николенко (Пермь), а также Роман Матухин, солист группы «130 по встречной на старенькой Vespa» (Санкт-Петербург), уроженец Кудымкара. Кроме того, в программе фестиваля: «страшные» экскурсии в сосновый бор, катание на лодках и сап-бордах, мастер-классы художников и музыкантов, кухня северных народов, ночной кинотеатр на развалинах Строгановского завода, плавучие огненные шоу и йога на рассвете.

Акция «Ведём себя культурно» соединяет спорт с классической музыкой. В её рамках второй раз за лето пройдёт танцевальный батл «Все стили в силе» (0+). В программе также опера на велосипедах «Орфееееееей» — музыкально-перформативное путешествие по Перми, где зрители вместе с пейсерами и медиаторами передвигаются на велосипедах, погружаясь в оперу сайт-специфик; перформативные практики созерцания и звучания: вокруг фонтана на эспланаде будут расставлены шезлонги, где зрители смогут устроиться, чтобы послушать на выбор саунд-спектакль, подкаст или плейлист классической музыки. Вечером 26 июля внутри фонтана пройдёт фортепианный концерт и танцевальный перформанс. Ещё один перформанс — балет-паркур, в котором восемь паркурщиков превратят музыку Антонио Вивальди в язык движения. В финале акции состоится молодежный рейв, а также выступления группы SpLit (фронтмен — Марат Мударисов), которая вместе с хором горожан исполнит узнаваемые хиты нового поколения, и актрисы Ксении Осиновой, которая соединит музыкальные блоки с помощью коми-пермяцкой речи. Хедлайнером первого дня фестиваля будет группа «Сироткин» (начало в 21:00), второго дня — дуэт Nemiga (начало в 22:00).

Музыкальный фестиваль, лекции, мастер-классы, большой фудкорт, фермерский рынок, дизайнерский маркет, детская площадка и множество других активностей. Главная сцена: «Смирный и друзья», «Тима ищет свет», «Хадн Дадн», «Клуб любителей музыки», «Сова», «Свидание», TERELYA, hehehe, Skookiny Deti, Лолита Косс, Хмыров и другие исполнители. Электронная сцена: LAVBLAST, Kovyazin D, Plemyannik, Ninety, Malinovyi John и другие. Около 50 точек общепита: «Парадная», Sabotage, «Лапса», Wine25, «Мигранты», «Пастарь», «РисЛапша», POKERAMEN, KEBAB CLAB и другие. Винные и устричные дегустации.

В концертных программах участвуют группы «Паприка», INTIMUS, «Лимонов цвет», «Коннемара», «ROCKY-2», «Макконахи», Sing Sing, проект «Три балалайки» Андрея Кирякова, группа «Смирный и друзья», Валерия и Станислав Юнкинд, фолк-проект «Варья» и дуэт Дмитрия Попова и Наташи Ожгибесовой. В зоне лектория пройдут встречи с известными пермяками: Юлией Зайцевой — продюсером писателя Алексея Иванова и Ильёй Ильиных — актёром театра и кино. Выставки: «История Камы» в особняке на набережной (ул. Кировоградская, 44) с 12:00 до 19:00; «Дачные истории» и фотозона с примеркой костюмов начала XX века на даче Синакевича (ул. Танцорова, 24) с 12:00 до 18:00. В программе также экопрогулки, аудиопроменады с рассказом о реках и родниках, экскурсии по микрорайонам Водники и Судозаводской, «тихая дискотека» на природе и водные прогулки от компании «Водоходъ». Эксклюзивное предложение — экскурсии по территории судозавода и в музей Пермского порохового завода. Закроет фестиваль мультиформатное шоу с участием оркестра «Орфей» и цирковых артистов.

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