Олег Антонов В Ярославль на выходные Стоит ли ехать на уикенд в столицу Золотого кольца? Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Добраться из Перми в Ярославль в принципе можно и поездом, и автомобилем, и теплоходом. Но это если есть время... Расстояние между городами немалое — около 1200 км. А когда для отдыха только два выходных — вся надежда на самолёт. Открываем расписание Большого Савино и узнаём хорошую новость. Есть прямой рейс до Ярославля! Как сказали по секрету, организовать его было непросто, но благодаря Минтрансу Прикамья, правительствам двух регионов и авиакомпании «Руслайн» запустить полётную программу удалось.

Олег Антонов

Старт дан вечером в пятницу, 18 июля. Ярко-красный Bombardier доставил нас, первых пассажиров, в столицу Золотого кольца за 1 час 40 минут. Он же увёз обратно в воскресенье. Что удалось увидеть за день в Ярославле и о чём хотелось бы предупредить будущих путешественников, расскажу.

Что стоит посмотреть?

Ярославль — как пол-Перми. Население 570 тыс. человек, площадь в половину краевого центра, и это для «экспресс-туриста» плюс. За полдня можно обойти пешком больше достопримечательностей, чем объехать на машине в Перми. А посмотреть в Ярославле есть что!

Обязательно стоит посетить Ярославский музей-заповедник. За каменными стенами крепости когда-то располагался основанный в XIII в. Спасо-Преображенский монастырь (тот самый, где нашли «Слово о полку Игореве»). Теперь это музей под открытым небом (вход 100 руб.)...

Олег Антонов

На территории работает множество экспозиций (для посещения всех потребуется 1,1 тыс. руб., можно сэкономить и пойти лишь на некоторые).

Ульи в форме церкви и домов Ярославской области на территории Спасо-Преображенского монастыря

Олег Антонов

Например, за отдельную плату можно подняться на звонницу (слева) и увидеть город с высоты птичьего полёта.

Олег Антонов

И, конечно, зайдите в собор с фресками времён Ивана Грозного.

Олег Антонов

Из неожиданного — вольер с медведицей Машей. Говорят, что медвежонка нашли охотники в лесу и решили сделать живым символом города (сегодня эта идея выглядит спорной). Медведь — действительно сакральное животное для Ярославля. По легенде, Ярослав Мудрый сразился с медведем, который досаждал местным племенам, и убил его. В благодарность аборигены подчинились князю, а тот основал город и назвал в свою честь. Теперь медведь украшает герб города, а его будто бы потомок стережёт древний монастырь. Ранее медведя с удовольствием демонстрировали туристам, но пару лет назад прекратили. Говорят, из-за преклонного возраста Маши — ей уже 37 лет, что соответствует более ста годам в человеческом возрасте.

Олег Антонов

Прямо возле музея, на Богоявленской площади, установлен памятник Ярославу Мудрому с макетом города в руках (ярославцы ласково называют его «мужик с тортом»).

Олег Антонов

Неподалеку, на берегу реки Которосли, стоит часовня-памятник Казанской иконы Божией Матери. И памятник, и часовня знакомы всем, кто когда-либо держал в руках тысячную купюру. Сфотографироваться с банкнотой в этом месте — обязательная часть программы для туристов.

Олег Антонов

Пешеходная улица в Ярославле носит имя Кирова. Дойти до неё от Ярославского музея-заповедника можно за десять минут. Здесь работают 13 разноплановых кафе, 23 магазина, 8 сувенирных лавок. И все они не ютятся на тротуарах, как в городе, а свободно занимают пространство между домами.

Олег Антонов

Ближе к вечеру здесь появляются уличные музыканты и художники. Много молодёжи.

На одной из скамеек пешеходной улицы расположился бронзовый медведь с секирой (как не гербе) и яблоком. Туристические группы водят к композиции, обещая исполнение желаний, если потереть нос животному. Судя по сверкающей бронзе, многие верят... Всего же разных памятников медведю в Ярославле 12!

Олег Антонов

Местный Арбат начинается от Знаменской башни, которая когда-то была границей города и воротами в Ярославль. Теперь она является частью композиции одной из центральных площадей города — Фёдора Волкова. И отдана местному университету. Пятый этаж, например, занимает студенческая телекомпания ЯрГУ.

Олег Антонов

Напротив находится первый русский профессиональный театр им. Фёдора Волкова.

Олег Антонов

С третьей стороны — сквер с памятником актёру. Вечером здесь собирается весьма разношёрстная тусовка: кто идёт в театр, кто в ночной клуб (он в этом же сквере), кто просто коротает время на лавочках.

Олег Антонов

Другой конец ул. Кирова упирается в центральный ярославский собор — храм Ильи Пророка, расположенный посреди Советской площади, напротив правительства Ярославской области. Славится прекрасно сохранившимися иконами — шедеврами древнерусского искусства XVII века.

Олег Антонов

А за храмом уже видна волжская набережная. Каждое здание на ней — тоже памятник!

Олег Антонов

И почти каждое с кинематографической историей. Ярославль часто становился съёмочной площадкой для Мосфильма. Так, набережную города можно увидеть в фильме «Большая перемена» (картину в Ярославле снимали целиком), а также в гайдаевском фильме «Двенадцать стульев» 1971 года. Даже эпизод фильма «Кин-дза-дза» снимался здесь: во сне скрипач Гедеван на Волжской набережной разговаривает с Галиной Борисовной. «Вы взрослый человек, Гедеван Александрович, вы проучились один семестр и исчезли на годы. Вы извините меня, но это элементарное Ку!» — отчитывает скрипача героиня Нины Руслановой.

кадр из фильма "Кин-Дза-Дза" / фото: fantlab.ru

Идём дальше. Кстати, налево пойдешь — на кораблике покатаешься (там расположен речной порт), полуторачасовая прогулка обойдётся в 500 руб.

Олег Антонов

Направо пойдёшь — на Стрелку попадёшь, место слияния рек Которосли и Волги. Ярославская Стрелка — красивая смотровая площадка, современный парк и важное историческое место. По легенде, именно здесь Ярослав Мудрый сразился с медведем и основал город. В честь этого над Стрелкой стоит большой камень с памятной надписью. Всё это, конечно, новодел. Сам парк был открыт к 1000-летию Ярославля в 2010 году.

От Стрелки можно снова вернуться к Ярославскому музею-заповеднику, пройдя вдоль Которосли, и сесть на красный двухэтажный экскурсионный автобус с открытым верхом. Он объезжает всё «самое-самое» за полтора часа. Аудиоэкскурсия транслируется через наушники. Стоимость билета составляет 1500 руб. (детям дешевле). Заплатив один раз, можно выходить на каждой остановке, чтобы изучить локацию подробнее, и садиться на следующий экскурсионный автобус уже бесплатно. Интервал движения - 30 минут.

Олег Антонов

Билет действует 24 часа.

Что поесть?

Немаловажную роль в удачной поездке играет питание. Качественная и доступная пища улучшает настроение, наполняет энергией, а также позволяет познакомиться с местными кулинарными традициями и уникальностью региона.

Заведения с креативом в Ярославле есть. Так, город, помня, что здесь снималось много советских фильмов, обзавёлся целым кварталом с кафе, в которых владельцы воссоздают атмосферу популярных лент. Например, отдельный бар посвящён «Афоне», фильму, который полностью снимался в Ярославле. Даже памятник герою Леонида Куравлёва у входа установили.

Что касается «исконно ярославских» блюд, «специалитет» подаётся в кафе и ресторанах, ориентированных на приезжих (найти их в Интернете не составит труда). Что рекомендуется к дегустации? Визитной карточкой считаются ржаные пирожки с солёными огурцами; ярушки — это небольшие пирожки с рыбной начинкой, напоминающие пельмени; луковый мармелад — его делают из красного лука, который долго тушат с добавлением красного вина и мёда, а также разнообразных пряностей.

огурцы в меду

Олег Антонов

Вот меню одного из заведений, специализирующихся на кухне для туристов:

Олег Антонов

Цены, как видите, разные... Кстати, о ценах. Поселиться в хостеле в центре Ярославля можно за 700 руб. в сутки, снять квартиру — от 4 тыс. руб., гостиницу — от 7 тыс. Проезд в транспорте — 38 руб. за поездку, в такси — от 300 руб.

Ложка дёгтя

Ярославль находится всего в трёх часах езды от Москвы, а потому меры безопасности, которые принимаются в столичном регионе при угрозе атак украинских беспилотников, распространяются и на столицу Золотого кольца. Что это значит?

Во-первых, геолокация практически никогда не функционирует корректно (определение местоположения через смартфон становится невозможным, со всеми сопутствующими неудобствами). Благо, заблудиться в центре практически невозможно.

Во-вторых, доступ к мобильному интернету зачастую пропадает, преимущественно в вечернее время, а это, например, затрудняет вызов такси, оплату банковской картой в кафе, ресторанах и магазинах.

В-третьих, задержки авиарейсов тоже возможны.

Что делать? Поездка в Ярославль будет гораздо комфортнее, если заранее загрузить в смартфон навигационное приложение, способное работать в режиме оффлайн.

И возьмите в поездку наличные, чтобы в случае сбоя работы связи чувствовать себя уверенно.

И всё же...

Съездите в Ярославль! Интересный, живой, современный город, а не просто собрание древностей... Покоряет своей уютностью, домашностью, гармонией...

Полётная программа из Перми в Ярославль будет действовать до конца октября.

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