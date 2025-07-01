Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» О дивный новый мир... В Центре городской культуры открылась выставка «Век пластика» Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Бахур

Человечество изобретает много, но по-настоящему революционные изобретения, круто и навсегда меняющие образ жизни, случаются не так уж часто. Одно из них — изобретение пластмассы, нового материала, который стал источником огромных возможностей и огромных проблем. Истории этого изобретения и его применения в быту и в дизайнерском творчестве посвящена выставка «Век пластика» (0+) в Центре городской культуры, созданная в содружестве с Московским музеем дизайна.

Фокус выставки — на дизайне, что неудивительно. Пластик незаменим во многих сферах — и в медицине, и в оборонной промышленности, и в промышленности лёгкой, но на сей раз речь идёт о том, что именно новый материал принёс в эстетику быта: здесь и товары массового производства, и эксклюзивные дизайнерские находки.

В трёх выставочных пространствах — три аспекта темы.

Первый зал посвящён изобретению пластика и первым образцам его применения в дизайне. В 1920-е годы, когда новый материал только-только появился, он воспринимался как нечто остромодное и ценное, его использовали, как мамонтовую кость или черепаший панцирь. В экспозиции есть изумительные образцы бижутерии из пластика в стиле ар-деко, созданные в Австрии — столице европейского модерна, а также фантастической красоты кресло, созданное по эскизу Элси де Вульф: первая женщина-дизайнер в США смело сочетает прозрачный пластик с тканью с леопардовым принтом. Куратор выставки, директор Московского музея дизайна Александра Санькова говорит, что с непривычки люди боялись на такие стулья садиться — думали, что подломятся прозрачные ножки, которые казались стеклянно-хрупкими. Все эти вещи были эксклюзивными и очень дорогими.

Здесь же — первые массовые изделия из пластика: телефонные аппараты и настольные лампы из карболита (он ещё называется бакелитом) — тяжёлого, хрупкого материала, обычно чёрного или коричневого цвета. Несмотря на ограниченность эстетических возможностей этого несовершенного пластика, он очень быстро стал популярен в СССР, было создано специальное производственное объединение «Карболит», лампы и телефоны на десятилетия стали непременным признаком зарождающегося офисного стиля, а делегатам всесоюзных выставок на ВДНХ дарили памятные тарелочки и шкатулки из карболита — они тоже представлены в экспозиции в ЦГК.

Отдельная история — как учились этот пластик окрашивать. Первая тарелочка красного цвета с изображением ягод стала настоящим прорывом в дизайне.

Второй, самый большой зал экспозиции посвящён пластику в наше время — на рубеже ХХ и XXI веков. Как пояснила Александра Санькова, в экспозиции постарались представить две линии в развитии дизайна — эксклюзивные разработки и массовое производство, а также их взаимосвязь.

Александра Санькова, директор Московского музея дизайна, куратор выставки «Век пластика»:

— Когда дизайнеры делают какие-то знаковые вещи, они становятся драйверами индустрии. Нам эти проекты кажутся иногда безумными. Ну, например, концепт-кары на выставках. Зачем такие сумасшедшие футуристичные машины? Они же никогда не будут ездить по нашим улицам! Но они оказывают влияние на массовое производство. Дизайнеры должны делать инновационные, экспериментальные проекты, потому что за ними будет подтягиваться индустрия.

В соответствии с этой концепцией в центральном пространстве выставки можно увидеть и головокружительно изобретательные авторские разработки, и бытовые вещи из детства, навеваю­щие ностальгические эмоции. Среди первых почётное место занимают вещи в стилистике «эмоционального дизайна» Этторе Соттсасса и его группы «Мемфис», в том числе ярко-красная пишущая машинка Olivetti, на которой печатал тексты своих песен Дэвид Боуи; среди вторых — советские неваляшки, крокодилы Гены и Чебурашки, все из пластика разных сортов.

Здесь каждый экспонат — ёмкая иллюстрация к тому, как менялся на протяжении ХХ века образ жизни. Вот, к примеру, первая в СССР складная детская коляска «Мотылёк», которую можно было провозить в ручной клади в самолётах. Благодаря использованию пластика она была очень лёгкой и складывалась в небольшой чемоданчик. В этой разработке — и новая мобильность, когда самолёт стал частью повсе­дневности, и новая женственность, и новое отношение к детству, когда ребёнок уже не обуза и не цепь, привязывающая к дому.

Эта не очень большая экспозиция — настоящая энциклопедия дизайна эпохи Миллениума: представлены все культовые и знаковые имена в этой области, от Массимо Виньелли до Артемия Лебедева.

Третий зал посвящён проблеме переработки пластика. Собственно, проблема как таковая здесь едва обозначена — мы не увидим в экспозиции жутких фото пластиковых островов, дрейфующих в Мировом океане, или запутавшихся в пластиковых сетках птиц и черепах; выставка делает акцент на возможностях, которые даёт вторичный материал. По мнению Александры Саньковой, будущее — за вторичными материалами, и это касается всего: не только пластика, но и стекла, бумаги, металла.

Здесь много трогательных сюжетов. Например, мебель для детских садов — стульчики, столики, контейнеры для игрушек, сделанные… из сломанных игрушек. Это не только рационально и экологично, но и воспитательно: ребёнок знает, что ненужную игрушку не обязательно выбрасывать, можно принести её на переработку, и получатся новые красивые вещи. Выставка показывает, что вторичный пластик столь же пластичен (простите за такой каламбур), как и первичный, и даёт столь же безграничные возможности для дизайнерской фантазии.

В этом пространстве особенно поражают финские разработки — от пластиковых экодомов для глэмпингов, три из которых находятся в России, до купальников и других текстильных изделий: из вторичного пластика можно делать красивые и удобные ткани, особенно практичные в спортивной одежде.

Много раз на протяжении изучения экспозиции хочется воскликнуть: «О дивный новый мир!». «Век пластика» ярко показывает, что будущее уже случилось. Это поразительный документ, заставляющий не раз и не два поразиться человеческой фантазии и эстетическому чувству, заставляющему в повседневности увидеть возможности для создания красоты.

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