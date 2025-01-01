Елена Бардукова Лингвистический капитал Специалисты со знанием иностранных языков остаются востребованными на рынке труда и могут рассчитывать на более высокую зарплату Поделиться Твитнуть

По данным опроса, проведённого сервисом SuperJob в апреле—мае 2025 года, более половины пермяков (55%) считают, что ключом к их карьерному успеху является знание иностранного языка. В сервисе hh.ru Урал отмечают при этом, что интерес к специалистам со знанием иностранных языков в Пермском крае со стороны работодателей действительно, пусть и немного, но растёт.

По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, по итогам первого квартала 2025 года работодатели открыли для специалистов, владеющих иностранными языками, порядка 810 вакансий — по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос вырос на 8%.

«Поскольку сегодня компании оптимизируют свои затраты в силу сложностей в экономике, в сравнении с первым кварталом 2024 года спрос на знание языков незначительно снизился — на 11%. При этом в целом на рынке Прикамья объём вакансий за первый квартал 2025 года уменьшился на 15% к уровню 2024 года. То есть среди специалистов со знанием иностранных языков ситуация складывается чуть лучше», — объясняет Оксана Сидлецкая.

С точки зрения объёма вакансий в первом квартале 2025 года наибольшая доля спроса у работодателей, как и два года назад, пришлась на англоговорящих специалистов — 89%. Затем идут специалисты, владеющие немецким языком (5%) и китайским (4%).

Если смотреть в динамике, то, по сравнению с 2023 годом, на 11% вырос спрос на кадры, которые владеют английским языком, на 6% — немецким. При этом на 60% снизился спрос у работодателей на специалистов с французским языком, на 8% — с турецким. Два года назад был небольшой интерес к специалистам со знанием итальянского, испанского и корейского, а в этом году он практически исчез.

«В сравнении с 2023 годом спрос со стороны работодателей действительно изменился, но нельзя сказать, что предпочтения сместились исключительно в сторону восточных языков, — отмечает Оксана Сидлецкая. — В первом квартале 2025 года на рынке Прикамья было открыто 30 вакансий для специалистов, которые владеют китайским языком, а это на 50% больше, чем два года назад».

При этом среди соискателей в Прикамье самым распространённым языком остаётся английский — он указан в 90% резюме. Дальше следуют немецкий (4%), французский (3%), китайский (2%).

Аналитики hh.ru отмечают также, что знание иностранных языков влияет и на зарплаты специалистов. В частности, согласно исследованию, проведённому сервисом в 2024 году, в целом по стране средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка в первом квартале прошлого года составляла 75,8 тыс. руб. — на 11,3 тыс. руб. выше, чем медиана предлагаемых заработных плат по стране на тот момент. Аналогичная ситуация наблюдалась и в регионах Приволжского федерального округа: специалистам со знанием английского языка предлагали зарплату на 9,8 тыс. руб. выше.

Что касается отраслей, то чаще всего владение языком требовалось в вакансиях для программистов и разработчиков — на них приходилось 8,2% от всех предложений, менеджеров по продажам (7,6%), менеджеров по закупкам (4%), секретарей и помощников руководителя (3,7%), менеджеров по логистике и ВЭД (3,4%), маркетологов (3,2%), инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков (3%), педагогов (2,5%), специалистов технической поддержки и аналитиков (по 2,4%).

Документация и мотивация

По словам Ксении Спешиловой, руководителя департамента развития ООО «Би-Смарт», частью которого является языковой центр «Британия», начиная с 2022 года сектор корпоративных заказчиков претерпел серьёзные изменения.

«Корпоративное обучение наиболее подвержено всем внешним факторам, экономическим и политическим. В 2022 году снизилось количество взрослых студентов, почти на нет сошёл корпоративный сектор, потому что мы всегда работали с организациями, сотрудничающими с иностранными компаниями. Сейчас корпоративный сегмент, пусть и не так бурно, как нам хотелось бы, но восстанавливается. В год проходит обучение порядка 100 человек», — рассказывает Ксения Спешилова.

Кроме того, изменились заказчики с точки зрения направлений деятельности. Если ещё три года назад основным сегментом были крупные IT-компании и холдинги, то сейчас — производственные.

«Английским интересуются, потому что компаниям, работающим на экспорт и с импортным оборудованием и комплектующими, требуются специалисты, которые могут понимать документацию на английском языке и сами писать её», — объясняет Ксения Спешилова.

Так, в пресс-службе филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» рассказали, что на предприятии специалисты со знанием иностранных языков (английского) востребованы в службе закупок филиала, так как в этом подразделении работа связана с приобретением импортного оборудования. Здесь необходима возможность читать на иностранном языке, например, каталоги, характеристики позиций оборудования и их схемы, вести диалог с иностранными поставщиками и работать с договорными документами на русском и английском языках. Знание технического английского языка — преимущество и для специалистов по технологии, так как позволяет читать проектные документы в оригинале без риска столкнуться с их некачественным переводом.

«При появлении на предприятии вакансий, где среди компетенций есть владение иностранным языком, ведётся поиск соответствующих кандидатов на рынке труда. Некоторые уже работающие сотрудники проходили обучение английскому языку за счёт работодателя в связи с возникшей потребностью в рамках служебных обязанностей. Например, такой курс прошёл начальник отдела реконструкции и модернизации, что открыло для него путь к дальнейшему успешному карьерному росту в «Уралхиме». Отметим, что для любых сотрудников предприя­тия, желающих изучить иностранный язык или повысить свой уровень владения языком, действует корпоративная скидка на курсы одной из крупнейших в России образовательных онлайн-платформ», — пояснили в пресс-службе компании.

Ксения Спешилова добавила также, что иногда компании вкладываются в обучение иностранным языкам своих сотрудников не для использования их в работе, а в качестве мотивационной системы.

Поворот на Восток

Внешнеполитические и экономические факторы постепенно меняют и интерес к тем или иным иностранным языкам. Английский по-прежнему остаётся наиболее популярным, но вместе с тем растёт интерес к китайскому языку. Так, по данным опроса SuperJob, в том, что знание английского будет самым полезным для будущего их детей, уверены 58% родителей из Перми, ещё 26% делают ставку на китайский. На немецкий, арабский и испанский языки приходится по 4%, на другие варианты — 3%, и лишь 3% родителей считают, что их детям иностранные языки не пригодятся.

Доцент департамента иностранных языков, академический руководитель программы бакалавриата «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе» НИУ ВШЭ — Пермь Елизавета Смирнова рассказывает, что конкурс на это направление в предыдущие годы составлял примерно 17 человек на бюджетное место, проходной балл — 277—279.

«Подавляющее большинство студентов в качестве второго языка выбирают китайский, несмотря на всю его сложность. Это связано с расширением сотрудничества РФ с Китаем во всех сферах и востребованностью специалистов со знанием китайского языка. Помимо международной мобильности в Китае, в рамках нашей программы у студентов есть возможность летом ездить в образовательные поездки в Поднебесную, а также практиковать китайский с носителями языка на внеучебных мероприятиях, которые мы организуем. Поэтому на выходе у них действительно хороший уровень китайского. Но английский остаётся языком международного общения, поэтому специалисты со знанием английского нужны всегда», — подчёркивает Елизавета Смирнова.

В этом году состоялся первый выпуск бакалавриата «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе», и по трудо­устройству выпускников информации пока нет. Но, учитывая сотрудничество Пермского края более чем с 100 странами мира, они будут востребованы, уверена руководитель программы. Уже во время обучения студенты проходили практику на крупных промышленных предприя­тиях, в IT-сфере, туристическом секторе.

Стабильно высокий конкурс отмечают и в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В 2025 году в качестве второго языка на направлении «Лингвистика» (бакалавриат) факультет современных иностранных языков и литератур ПГНИУ предлагает китайский, французский, немецкий и испанский.

«Конкурс здесь ежегодно достаточно большой, в прошлом году было 25 заявлений на одно место. Ребята с лучшими результатами ЕГЭ могут выбрать второй язык, оба языка студенты изучают с первого курса. В этом году у нас 41 бюджетное место на этом направлении — в полтора раза больше, чем в прошлом году. Бюджетные места нам предоставляет Министерство образования и науки РФ, и мы понимаем, что выпускники, владеющие языками и готовые сопровождать международные контакты, будут востребованы на рынке труда», — объясняет заместитель декана факультета СИЯЛ Екатерина Зубарева.

Второе направление — специалитет «Перевод и переводоведение», профиль «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений». Уже второй год мы реализуем здесь трёхъязычную программу — студенты изучают английский и китайский с начала обучения, корейский — с третьего курса. Здесь пока есть возможность учиться только на платной основе, но, как подчёркивают в вузе, конкурс будет точно — на 25 мест уже подано более 150 заявлений.

На третьем направлении — бакалавриат с двумя профилями «Иностранные языки и литература» — выпускник осваивает три квалификации — учитель двух иностранных языков (английского и немецкого) и литературы.

Уже третий год растёт конкурс на программу «Восточные языки (китайский и японский)», сейчас он составляет более 13 человек на место.

«Китайский язык давно набирает популярность, он уже становится must have и скоро догонит английский. Третий год увеличивается интерес к японскому. Практику студенты проходят в разных местах — и в языковых центрах, и в школах, и на разных мероприятиях университетского, городского и российского уровней и многих других. В этом году по программам академической мобильности на полгода в Китай съездили более 40 студентов, сейчас в Японии в летней школе находятся две студентки», — рассказали в пресс-службе ПГНИУ.

Добавим, что освоение образовательной программы на факультете СИЯЛ организовано не только в России — налаженные отношения с вузами-партнёрами позволяют студентам проходить обучение в разных странах по программам академической мобильности. Сейчас это университеты Китая, Южной Кореи, Турции, Азербайджана и других стран. Обучение бесплатное, проживают студенты в общежитиях на территории университетских кампусов, это обязательное условие. Оплачивается перелёт, визовые расходы, проживание и питание. Примерно каждый пятый студент факультета СИЯЛ участвует в программах академической мобильности.

На детях не экономят

Ксения Спешилова рассказывает, что в языковом центре «Би-Смарт Британия» изучение китайского языка было введено год назад и наибольший интерес оно вызывает у учеников начальной и средней школы.

«Дети усваивают китайский язык намного легче и проще, чем взрослые. И, возможно, растущий интерес к нему связан также с тем, что появилось много возможностей для получения высшего образования в Китае, — рассуждает она. — Несмотря на то, что вектор работы компаний повернулся в восточную сторону, всё-таки китайский — это очень сложный язык. Намного проще и быстрее выучить английский, чтобы по-английски разговаривать с китайской стороной, чем китайский на уровне деловых бизнес-переговоров».

Руководитель департамента развития ООО «Би-Смарт» отмечает интересный момент: во время экономических кризисов число взрослых студентов, как правило, снижается, в целях экономии и урезания бюджетов уходит корпоративный сектор, но количество детей, изучаю­щих иностранные языки, остаётся на том же уровне.

«Если речь идёт о семейном бюджете, то родители однозначно сэкономят на себе, но никогда не будут экономить на ребёнке. Особенно на его образовании, потому что в нашей стране это считается основным, весомым фактором успеха», — подчёркивает Ксения Спешилова.

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