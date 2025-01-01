Алёна Бронникова Реновация исторического центра На градсовете инвесторы представили концепции жилой застройки и отеля в центре Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

В Перми 18 июля состоялось заседание Градостроительного совета, на котором были рассмотрены архитектурно-градострои­тельные концепции комплексного развития территории (КРТ) Тихого Компроса в границах улиц Куйбышева, Коминтерна и Комсомольского проспекта, а также отеля в центре города, на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской.

Современный ЖК на месте советской застройки

Особое внимание было уделено концепции территории на Тихом Компросе, предусматривающей создание современной жилой застройки с учётом исторической ценности района. Инвестор реновации участка — девелопер «Брусника». В проект вошли разделённые на блоки жилые здания с двухуровневыми квартирами, подземным паркингом, коммерческими помещениями на первых этажах и архитектурной подсветкой. Компания уже приступила к разработке проекта совместно с краевой Госинспекцией по охране объектов культурного наследия.

В прошлом году «Брусника» выиграла право на реновацию двух территорий: в границах улиц Куйбышева, Коминтерна и Комсомольского проспекта, а также улиц Ярославского, Лодыгина и Солдатова общей площадью 6,53 га. Инвестор должен расселить и демонтировать пять аварийных многоквартирных домов, осуществить КРТ, построив около 100 тыс. кв. м жилья. Исполнение проекта запланировано на восемь лет. По словам представителей компании-застройщика, новый Тихий Компрос превратится в район с ресторанами и кафе, зелёными зонами и пространствами для мероприятий.

«В рамках комплексного развития территории застройщик осваивает Тихий Компрос, проработал площадку, согласовал с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. На рабочей группе с архитекторами мы дважды рассмотрели концепцию. Коллеги отработали все предложения, которые были высказаны со стороны архитекторов», — подчеркнула министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

Как сообщили в «Бруснике», при разработке концепции компания учла исторический облик места, пропорции и расположение. Строительство будет вестись в две очереди.

Первая находится на месте бывшего ТЦ «Хоровод». Здание будет переменной этажности, разделено на верхний и нижний ярусы, фасады выполнят из нескольких видов кирпича коричневых и серых оттенков с добавлением различных архитектурных элементов. Со стороны двора будут уникальные квартиры со своими лоджиями. Для благоустройства высадят крупномерные деревья, а во дворе планируется создать небольшой фонтан для жителей.

Вторая очередь находится на участках на ул. Чкалова, 36 и 38. Расселённый аварийный дом № 36 в данный момент уже демонтирован, дом № 38 расселён более чем на 90%. Сразу после его сноса застройщик приступит к возведению здесь четырёхэтажного здания, фасады которого будут выполнены из декоративной штукатурки серого оттенка. Первый, второй и четвёртый этажи будут нетиповыми, с уникальными квартирами. На первом этаже предусмотрят большие окна, на четвёртом — мансардные. Благоустройство двора запланировано на стилобате, его разделят на зоны для тихого отдыха, для детей разных возрастов установят малые архитектурные формы.

«Очень радует, что коллеги сумели так изящно решить вопрос с предельной протяжённостью фасадов здания, разбив на интересные модули. Также внесли исторический контекст, который был. Ранее корпуса на первой линии Тихого Компроса совмещались по низу зданий обслуживающей коммерцией», — отметил участник градсовета.

Отель за политехом

Ещё один проект, который был рассмотрен на заседании градсовета, — шестиэтажный трёхзвёздочный отель, планируемый к строительству в районе пересечения улиц Куйбышева и Екатерининской. Участок находится в достопримечательном месте «Комсомольский проспект», между зданиями Пермского политеха и ТЦ «Петропавловский» (бывший «Детский мир»).

Концепция была разработана собственником участка — ООО «СМТ «Химмашсервис». Здание будущего отеля RoSel планируют выполнить в стиле современной классики и минимализма, в лаконичных цветах. Фасады сделают из бетона и плитки, имитирующей клинкерный кирпич, и оборудуют архитектурной подсветкой. Номерной фонд будет состоять из 59 современных комфортных номеров средней площадью 25 кв. м, в здании отеля также будут предусмотрены сауна и фитнес-зал.

Во время обсуждения члены совета обратили внимание на озеленение территории и угловые решения. Концепция была отправлена на доработку, инвестору предложили представить на рабочей группе два варианта с учётом всех мнений.

Как отметила во время заседания Лариса Ведерникова, градсовет позволяет выстроить конструктивный диалог между архитекторами, застройщиками и органами власти для создания лучших решений для всех жителей и гостей региона.

«Все объекты, которые находятся в центре Перми и исторической среде, проходят градсовет. Да, это непросто, но зато мы выстраиваем город вместе. Спасибо вам за работу градсовета в этом направлении», — добавила директор Института территориального планирования Пермского края Елена Ермолина.

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