Полина Путякова журналист Полная прозрачность Новые меры финансового контроля: причины, риски и возможные последствия Поделиться Твитнуть

С 1 июля 2025 года в России вступили в силу новые меры по противодействию финансовым преступлениям, направленные на усиление контроля за денежными переводами и повышенную прозрачность операций. Эти изменения реализуются в рамках обновлённого законодательства, инициированного Росфинмониторингом и Центральным банком, и охватывают широкий круг участников финансового рынка. Основная цель — минимизировать риски отмывания денег, финансирования терроризма и мошеннических схем в условиях растущей цифровизации.

Одним из ключевых изменений стало расширение полномочий по приостановке подозрительных операций: начиная с 1 июля 2025 года банки и другие организации вправе блокировать переводы на срок до 10 календарных дней при наличии признаков нелегальной деятельности. В случае подтверждения рисков срок может быть продлён до 30 дней по согласованию с правоохранительными органами. Такая блокировка может применяться, например, к схемам с подставными картами, множественными переводами между физлицами или нетипичными трансграничными операциями.

Дополнительные меры затронули и порядок идентификации клиентов. С 11 июля 2025 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга № 74, устанавливающий более строгие требования к сбору, обновлению и проверке информации о клиентах и бенефициарных владельцах. Хотя сам приказ адресован в первую очередь некредитным организациям — таким как микрофинансовые компании, страховые организации, операторы лотерей, агентства недвижимости и ювелиры, — банки также усилили внутренние процедуры проверки и анализа операций.

Критерии для определения подозрительных транзакций теперь официально включают анализ характера, частоты и объёма переводов, а также их соответствие профилю клиента. В случае выявления отклонений банки могут запрашивать подтверждающие документы, такие как справки о происхождении средств или сведения о назначении платежа. Кроме того, усилилась ответственность за передачу банковских данных третьим лицам и за попытки обхода процедур идентификации.

Под особое внимание попадают и цифровые платформы, включая те, что работают с криптовалютами. Они обязаны внедрять системы идентификации пользователей и отслеживать транзакции, чтобы предотвратить их использование в противоправных целях. Таким образом, комплекс новых мер охватывает не только традиционные финансовые учреждения, но и широкий круг участников экономических процессов, подчёркивая системный подход к борьбе с финансовыми преступлениями в условиях цифровой экономики.

Цифровые риски

Рост финансовых преступлений в России, включая отмывание денег, финансирование терроризма и мошеннические схемы, стал ключевым фактором, побудившим государство ужесточить контроль за денежными переводами, отмечает руководитель Управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин. При этом новые меры направлены на повышение прозрачности финансовых операций, выявление и предотвращение подозрительных транзакций, ужесточение требований к идентификации клиентов и мониторингу их деятельности, а также привлечение их к ответственности за участие в мошеннических действиях.

Одной из причин введения мер стало увеличение случаев использования банковской системы для обналичивания средств, полученных мошенническим путём, и финансирования запрещённых организаций, говорит заместитель председателя правления банка «Финам» Александр Непорожний. Нововведения призваны ограничить распространение схем, использующих подставные карты, что становится всё более актуальной проблемой в условиях роста цифровых транзакций. Аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина дополняет, что меры решают две основные задачи: повышают прозрачность операций и упрощают контроль над подозрительными транзакциями. Она указывает на активность теневого бизнеса, который использует сложные цепочки переводов для сокрытия реальных бенефициаров, а также на рост случаев вывода средств за рубеж.

Ключевым защитным элементом реформы, по мнению генерального директора инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрия Исакова, стало стремление регулятора и банковского сектора сократить злоупотребления бюджетными средствами, которые теперь находятся под особым контролем. По словам эксперта, банки могут запрашивать дополнительные документы, подтверждающие целевое использование средств, а подозрительные операции будут подвергаться временным ограничениям.

Кроме того, как подчёркивает эксперт по глобальным финансовым операциям Альберт Бодокия, необходимость новых мер обусловлена усложнением схем незаконного оборота капитала и активным использованием цифровых технологий преступниками. Традиционные методы контроля уже не справляются с новыми вызовами, связанными с трансграничным характером финансовых операций и развитием финансовых технологий. По словам эксперта, новые меры направлены не только на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, но и на повышение прозрачности финансовых потоков как внутри страны, так и на международном уровне.

Контроль для всех

Новые меры противодействия финансовым преступлениям, введённые с 1 июля 2025 года, потенциально затрагивают широкий круг участников финансового оборота, включая физические лица, бизнес и даже некредитные организации. По мнению Альберта Бодокии, реформы носят системный характер, распространяясь не только на высокорисковые сектора, такие как банки, но и на операторов цифровых платформ и лиц, работающих с криптовалютами. Это подчёркивает масштабность изменений, которые выходят за рамки точечных инициатив и охватывают повседневную экономическую активность.

Физические лица, как отмечает Сергей Игошин, окажутся в зоне особого внимания, особенно в части ответственности за передачу банковских карт или данных счетов мошенникам. Пока меры не выглядят масштабными, но эксперт не исключает их расширения в будущем, после отработки механизмов применения. В то же время Эряния Бочкина указывает на риски для добросовестных клиентов, чьи нестандартные или многочисленные операции могут быть ошибочно признаны подозрительными из-за непрозрачных критериев проверки. Это может привести к временным блокировкам переводов и недовольству клиентов, вынужденных объяснять свои действия.

Для бизнеса новые правила также создают дополнительные сложности. Дмитрий Исаков подчёркивает, что, хотя меры направлены на борьбу с нелегальными операциями, добросовестные компании могут столкнуться с заморозкой повседневных транзакций на срок до 48 часов. Бухгалтерам придётся предоставлять пояснения и документы, а в худшем случае бизнес рискует попасть в «чёрный список» подозрительных клиентов, что может осложнить взаимодействие со всеми банками. Исаков критикует подход регулятора, который, несмотря на попытку минимизировать задержки, не учитывает, что даже краткосрочные блокировки наносят ущерб бизнесу, для которого время — критически важный ресурс.

«Любой дополнительный контроль неизбежно приводит к росту транзакционных издержек», — констатирует Александр Непорожний.

Вместе с тем масштабность мер остаётся предметом обсуждения. Александр Непорожний отмечает, что пока сложно оценить их охват из-за неясности в системе принятия решений Росфинмониторинга. Эряния Бочкина добавляет, что дополнительная административная нагрузка на банки, связанная с взаимодействием с регулятором и клиентами, может спровоцировать новые схемы обхода ограничений со стороны недобросовестных участников.

Реформы и последствия

Введение новых мер противодействия финансовым преступлениям, начавшее действовать с 1 июля 2025 года, сопряжено с рядом рисков, которые могут повлиять на их восприя­тие обществом и эффективность. Одним из ключевых рисков, по мнению Сергея Игошина, является потенциальное недовольство граждан, если контроль будет распространяться на все переводы, включая небольшие суммы. Это может подтолкнуть людей к использованию наличных денег, что снизит прозрачность финансовых операций и нивелирует цель реформы. Чтобы избежать такого сценария, эксперт подчёркивает важность минимизации препятствий для законных операций.

В то же время член комиссии по цифровым финансовым активам ТПП РФ и РСПП Александр Вайс считает, что новые меры не несут принципиально новых рисков, поскольку представляют собой лишь донастройку уже существующей системы. По его словам, критерии оценки операций по степени риска достаточно объективны, так как добросовестные граждане обычно совершают подпадающие под них операции нерегулярно, в отличие от тех, кто пытается скрыть незаконные доходы. Однако эксперт признаёт, что в случае ошибочных ограничений клиентам придётся предоставлять документы и пояснения, а при необходимости — обращаться с жалобой в Центральный банк или даже в суд. Это указывает на потенциальную сложность для граждан в защите своих прав.

Ещё одним риском новых норм, по мнению Сергея Игошина, является отсутствие едино­образия в применении критериев участниками финансового рынка. Разные подходы к блокировке операций могут привести к ситуациям, когда одна и та же транзакция будет ограничена одним банком, но разрешена другим. Для повышения эффективности мер эксперт настаивает на необходимости единого подхода и прозрачных апелляционных процедур, которые позволят оперативно исправлять ошибки и предотвращать их в будущем.

Александр Вайс в свою очередь подчёркивает, что объективность критериев уже сейчас создаёт основу для их эффективности, но успех будет зависеть от того, насколько чётко банки и регуляторы смогут их реализовать.

«Качество норм можно будет оценить только в будущем, исходя из эффективности их применения и достижения результата. В первую очередь это снижение количества финансовых преступлений и минимальное количество ошибок в рамках применения мер к законным операциям клиентов», — заключает Сергей Игошин.

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