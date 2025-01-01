Алёна Бронникова В открытый отпуск Как пермяки решают проблемы с авиарейсами и куда отправляются отдыхать Поделиться Твитнуть

С начала сезона отпусков туристам пришлось столкнуться сразу с несколькими проблемами, связанными как с внешнеполитической обстановкой, так и с внутренними обстоятельствами. Эксперты рассказали «Новому компаньону», как пермякам удаётся запланировать отдых летом 2025 года с меньшими рисками.

Восток — дело тонкое

В июне на Ближнем Востоке произошло резкое обострение конфликта между Израилем и Ираном. МИД и Минэк РФ призвали россиян воздержаться от поездок, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров, Росавиация запретила полёты в Ирак, Иран и Иорданию. После прекращения огня запрет на полёты был снят, но рекомендации минэка не были отменены.

В МИДе сообщили об относительной стабилизации обстановки. В то же время гражданам РФ рекомендовали взвешивать целесообразность поездок, проявлять осмотрительность и осторожность, избегать посещения районов, граничащих с Сирией и Ливаном, и окрестностей сектора Газа.

Кроме того, в конце июня — начале июля возникла политическая напряжённость между Россией и Азербайджаном. Несмотря на то, что рейсы между странами, в том числе из Перми в Баку, выполняются по расписанию, в МИД РФ настоятельно рекомендуют учитывать обстановку в Азербайджане при решении вопроса о поездке туда и соблюдать повышенную осторожность.

Эксперты отмечают, что рекомендация не является запретом на продажу туров в Азербайджан, но спрос на это направление уменьшился. В случае опасений туристам предлагают другие направления.

«Политическая ситуация в мире, конечно же, отражается на туристическом бизнесе. Количество желающих поехать в Азербайджан резко уменьшилось, многие аннулируют свои заявки. По Объединённым Арабским Эмиратам также наблюдается снижение спроса, хотя сейчас, когда конфликт на Ближнем Востоке временно урегулировали, есть новые запросы на отдых в ОАЭ. Мы предупреждаем туристов, что возможны любые ситуации, вплоть до отмены рейсов и закрытия направления», — прокомментировала директор туристической компании «Пять сезонов» Ольга Слухова.

Директор турагентства «Дом солнца» Евгения Друида рассказала, что в Эмираты туры сейчас почти не продаются. Но к обострению конфликтов люди уже привыкли. По её словам, у путешественников сложилось философское отношение к таким ситуациям: они понимают, что произойти может всё что угодно, но во время отпуска все хотят отдыхать и радоваться жизни.

Транспортный коллапс

Чартерные рейсы могут претерпевать изменения в расписании, включая время вылета и даже замену авиакомпании. Ещё весной некоторые туристы столкнулись, например, с задержками и отменой рейсов египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, в том числе из Перми, были зафиксированы отмены рейсов из Москвы компании Turkish Airlines из-за атак БПЛА.

Угрозы атаки беспилотников также повлияли и на межрегиональные авиамаршруты. В начале июля для обеспечения безопасности полётов вводились ограничения на работу нескольких российских аэропортов, включая пермский. Это создало авиационный коллапс в аэропортах центральной части страны: значительная часть рейсов были отменены и задержаны, некоторые самолёты были отправлены на запасные аэродромы. Только 8 июля в аэропорту Перми были задержаны 16 рейсов и ещё два отменены.

Как отмечает Евгения Друида, корректировки в расписании — это штатная ситуация, изменения бывают и в обычное время. Перенос авиарейсов и задержки происходят под влиянием нескольких факторов, в том числе из-за погодных условий. Как правило, туристы относятся к этому с пониманием, поскольку повлиять на это турфирмы не в силах.

«Если куплен тур, то оператор обязан в случае отмены рейса вернуть деньги, предложить альтернативу или вывезти туристов с места отдыха. Мы это уже проходили в пандемию: все туристы по турпутёвкам были возвращены домой. Когда речь идёт о регулярных рейсах, то тут риски есть, их можно минимизировать страховками от невыезда», — сообщила генеральный директор турагентства «Бутик путешествий» Ольга Швецова.

Евгения Друида уточнила, что в случаях отмены рейса турфирмы предлагают три варианта решения проблемы: возврат денег, замена на альтернативное предложение, замена даты отдыха.

Самый востребованный — второй вариант. Однако застраховаться от таких форс-мажоров невозможно, в том числе в ситуациях с закрытием аэропортов из-за БПЛА и конфликтами в странах отдыха. Но все проблемы находят решение и рассматриваются в индивидуальном порядке.

В случае задержки рейсов по вине авиакомпаний ответственность ложится на перевозчиков, добавила Ольга Слухова. А в случае отмены рейса по причинам военных действий и других форс-мажорных ситуаций туроператоры помогают туристам, оказавшимся в чужой стране, как это было в ОАЭ: туроператоры вывезли всех туристов и возместили им вынужденное проживание.

Многие пермяки предпочитают вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга, поскольку турпакеты с вылетом оттуда значительно дешевле. Но из-за угрозы закрытия аэропортов в связи с атакой беспилотников представители бизнеса отмечают тенденцию к снижению количества бронирований путешествий с вылетом из столицы и росту бронирований с вылетом из соседних с Пермью регионов.

«Клиенты пользуются вариантами начала туристической поездки из аэропортов не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и Екатеринбурга, Сочи, Минеральных Вод. Да, стоимость туров из других городов меньше, но цена с учётом стоимости билетов до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, особенно в летние, «пиковые» даты, может быть даже выше, чем из Перми», — обратила внимание директор туристического агентства «Камушки» Елена Каменева.

В то же время некоторые направления, такие как ОАЭ, Эгейское побережье в Турции, остров Пхукет (Таиланд), Вьетнам, пользуются спросом у туристов, но в расписании аэропорта Перми их нет. В таком случае пермяки могут выбрать путешествие с вылетом из Екатеринбурга, куда добраться быстрее и дешевле по сравнению с другими городами вылета.

Также туристам предлагают комбинированные туры. Например, Пермь — Иркутск и Иркутск — Таиланд или Пермь — Казахстан и Казахстан — Китай или Вьетнам. По словам Ольги Швецовой, стоимость путешествия в азиатские страны, например, из Казахстана может обойтись в 100 тыс. руб. на двоих, что делает такие туры более выгодными.

В случае стыковки рейсов Евгения Друида советует закладывать между рейсами на всякий случай сутки, а при возможности и двое суток. Она рассказала, что ещё в прошлом году хватало стыковки в течение 6—12 часов, но в 2025 году ситуация изменилась.

«Среди моих знакомых, которые самостоятельно покупали билеты с пересадками, очень много ситуаций, когда туристы не успели на пересадку по разным причинам. Поэтому, если есть возможность и вы вылетаете не из Перми, то стыковку в другом городе берите больше суток. Лучше переночевать спокойно в отеле в другом городе и спокойно улететь», — рекомендует эксперт.

Ситуация меняется — спрос остаётся

Директор туристического агентства «Камушки» Елена Каменева отмечает, что в нынешних реалиях ситуация на рынке туристических

услуг меняется порой очень быстро. Так, влияние на выбор направления для отпуска оказали выброс нефтепродуктов на пляжи в Анапе и в ОАЭ, затем конфликт между Израилем и Ираном, а также изменения в расписании аэропортов.

«Этим летом наши клиенты выбирают Сочи, Геленджик, Абхазию, Дагестан, Крым, туры во Владивосток, в Калининград, во Вьетнам, на Мальдивы, в Грузию, ОАЭ, Египет. Традиционное летнее направление — Турция. Цены на этих направлениях меняются в зависимости от времени вылета, категории выбранных отелей, режима питания, экскурсионной программы. В Турции видим тенденцию незначительного (в отличие от прошлых сезонов) роста цен на высокий сезон отпусков — июль и август», — рассказала эксперт.

В целом пермские турагентства фиксируют стабильность в выборе направлений. На первом месте остаются Турция и Египет, далее — Абхазия и Беларусь, Сочи — для семейного отдыха, Мальдивы и Таиланд — при финансовой возможности. Менее востребованы Дагестан и другие кавказские республики.

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