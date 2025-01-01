Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музыка, поэзия, театр, спорт и ландшафт Афиша на неделю 21–27 июля Поделиться Твитнуть

Прасковия Уилсон — это не псевдоним, а настоящее имя исполнительницы: она родом из Вашингтона, мама у неё русская, а отец — потомок американских первопоселенцев. Молодая музыкантша выступает в модном формате World Music, наиболее известные в России представители которого — Горан Брегович и Эмир Кустурица. Прасковия — музыкант-самоучка и дизайнер одежды. Она исполняет музыку Балкан, русские и греческие мелодии, а также американские народные песни — всё это в оригинальных авторских обработках, но с сохранением аутентичных мелодий. Артистка сама шьёт свои концертные платья в фолк-эстетике. В «Триумфе» пройдёт её первый большой концерт в России. Концерт задуман как большое застолье, а исполнительница надеется, что все зрители подпоют знаменитую цыганскую песню «Эдерлези». Текст будет раздаваться заранее.

«Прости, детка!» — режиссёрский дебют Евы Виктор, отмеченный наградой на кинофестивале «Сандэнс», трогательная драма о настоящей дружбе и жизни после травмы. Агнес работает преподавателем в небольшом университете и никак не может пережить травматичное событие, которое случилось с ней ещё в колледже. Когда к ней приезжает лучшая подруга, жизнь вроде бы налаживается, Агнес изо всех сил пытается вырваться из болезненных воспоминаний и пробует снова дышать свободно. Представит картину pr-директор Пермской синематеки Евгения Силиванова. В российский прокат лента выходит только 24 июля. По случаю премьеры бренд воды «Медвежий ключ» презентует зрителям коллекцию освежающих летних лимонадов, а фотостудия «Фабрика Алендвик» создаст фотозону, где с 18:30 зрителей будет ловить в объектив фотограф Никита Чумтомов.

Работы для экспозиции самый известный из пермских художников-абстракционистов создавал и отбирал на протяжении нескольких лет. Как говорит Анатолий Френкель, «Абстрактное искусство фиксирует момент вечного становления субстанции жизни. Здесь речь идет не о форме, имеющей начало и конец, а о творческой, творящей энергии». По мнению автора, в его искусстве главное — процесс, а не фиксация состояния; в нём проявляется потребность дать в ограниченном пространстве ощущение бесконечности. Картина понимается как проекция глубинного смысла бытия, а зритель может проделать обратный путь от проекции к подлинной реальности. Художник как бы преодолевает свою субъективность и, становясь медиумом, транслирует объективное, подлинное, живое.

Прасковия Уилсон — аккордеонист-самородок и человек, который создаёт уникальные костюмы вручную, вдохновляясь традиционными русскими образами и переосмысляя их в собственном стиле. Её профессиональный путь включает работу в Музее текстиля в Вашингтоне, сотрудничество с художественными музеями и Смитсоновским институтом. Мастерица поделится увлекательными историями о своих работах, расскажет о времени и вдохновении, вложенном в каждый костюм, а также о том, как её американские корни обогащают традиционное русское искусство. Ресторан готовит изысканный завтрак в русском стиле, меню которого разработано специально для этого события: блины, оладьи, каша, сезонные ягоды и травяной чай.

Вместе с уличным художниками и кураторами проекта «Знаки внимания» участники мастерской — подростки 12-17 лет — познакомятся с интервенцией на заборе и будут исследовать район рядом с Пермской арт-резиденцией, обратят внимание на детали и особенности среды, зафиксируют эти фактуры с помощью разных материалов (скульптурного пластилина, угля, пастели, цветных карандашей и других), используя технологию фроттажа и оттисков. Группа УХ! — кураторы уличного проекта «Знаки внимания». Художники работают с проектами, основанными на внимательном изучении среды и создании остроумных арт-объектов в ней.

Программа традиционного фестиваля ПДНТ «Губерния» очень большая: исторические реконструкции, мастер-классы, ярмарка. В концертной программе, кроме прочего, — группа «Троин» («Трактирно-разбойничьи оды и небылицы») с пиратским хард-роком, квартет «Ива Нова» (Санкт-Петербург) с экспериментальным этноджазом, «Видеоигры» — музыкальная группа-эксперимент, объединяющая русский фолк и чиптюн, пермский этноинструментальный проект «Седой Урал». В театральной программе — театр «НоС» (Санкт-Петербург) с двумя спектаклями: «Что за Репка в Теремке?!» (невероятно смешная скоморошно-кукольная постановка по мотивам русских народных сказок) и «Внучка» (как Дед с Бабкой Снегурочку лепили); пермский театр «Туки-Луки» с тремя музыкальными спектаклями: «Огниво» по сюжету Андерсена в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Малюканты» с авторскими песнями, «Красная Шапочка» — страшно-весёлая кукольная история, рассказанная бродячими артистами, охотниками и лесорубами на солнечной опушке, и «Муха-Цокотуха» — один день из жизни насекомых в жанре русского народного лубочного представления с живой музыкой. Впервые на «Зове Пармы» Пермский театр кукол со спектаклем «Кама. Горт. Легенды» — действом, в котором обряды и ритуалы народов Пермского края переосмысливаются через пластические, визуальные и перформативные выразительные средства, а настоящие предметы деревенского быта становятся живыми существами.

Традиционный фестиваль в доме-музее Василия Каменского в этом году приглашает на поэтические чтения, экскурсии по музею, иммерсивный спектакль «Самый главный артист», концерт инди-рок-группы «Меланхолия 1», мастер-классы по авиамоделированию, авангардному рисованию, изготовлению рыбок-подвесок, созданию букетов из дикоросов и другие; гастрономический перформанс «Уха Каменского», прогулки на сап-бордах «Танец воды и ветра» и на стругах — «Струг на волнах поэтической стихии».

Открытая лекция Максима Горбова — куратора и сооснователя кинопрокатной компании K24, директора фестиваля VOICES — о механизмах, по которым работает рынок авторского проката, о зрительских практиках и новых подходах к продвижению отечественного киноязыка. Максим Горбов поделится опытом работы в независимом кинопрокате, а также расскажет о киносообществе, внутри которого формируются новые голоса и стилистики российского кино. После лекции состоится показ фильма «Белый пароход» режиссёра Инги Шепелевой и его обсуждение вместе с лектором. По направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью тёмного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее.

Живая музыка, живой вокал, живые разговоры... На «Ночном рандеву» обязательно будут разговоры — искренние, неспешные, задушевные, словно со старыми друзьями, засидевшимися на кухне с гитарой до самой ночи. Альберт Макаров, ведущий артист Театра-Театра, приглашает на квартирник. Огни ночного города в огромных окнах театрального фойе станут лучшими декорациями для исполнения вокальных номеров из спектаклей Театра-Театра и знакомых, всеми любимых песен — подпевать разрешается. В паузах Альберт расскажет о своих сценических образах, о театре, жизни и друзьях. Будет работать театральный буфет с напитками и легкими закусками.

В программе акции, объединяющей спорт с классической музыкой, — опера на велосипедах «Орфееееееей», музыкально-перформативное путешествие по Перми, где зрители вместе с пейсерами и медиаторами передвигаются на велосипедах, погружаясь в оперу сайт-специфик; перформативные практики созерцания и звучания: вокруг фонтана на эспланаде у Законодательного собрания будут расставлены шезлонги, где зрители смогут устроиться, чтобы послушать на выбор саунд-спектакль, подкаст или плейлист классической музыки, а вечером внутри фонтана пройдёт фортепианный концерт и танцевальный перформанс; балет-паркур, в котором восемь паркурщиков превратят музыку Антонио Вивальди в язык движения. В финале акции состоится молодежный рейв, а также выступления группы SpLit (фронтмен — Марат Мударисов), которая вместе с хором горожан исполнит узнаваемые хиты нового поколения, и актрисы Ксении Осиновой, которая соединит музыкальные блоки с помощью коми-пермяцкой речи.

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