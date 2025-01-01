Алина Наумова Красота — доступная сила В июле участники клуба Компаньон Wellness посетили бьюти-вечер и узнали, как создать образ под ключ Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Очередная встреча клуба прошла 10 июля в салоне красоты «Золотая роза». Спикерами на мероприятии выступили профессионалы индустрии красоты. Среди них — парфюмерный консультант и визажист, стилисты по волосам, а также специалисты по маникюру и педикюру салона «Золотая роза». Гостям провели мастер-класс по экспресс-макияжу, рассказали о секретах ухода за волосами, трендовом маникюре и педикюре, а также презентовали премиальные коллекции духов.

Парфюмерный консультант Татьяна Зенкова поделилась с гостями модными тенденциями парфюмерии и секретами выбора подходящего аромата.

«При выборе модного аромата можно экспериментировать с необычными сочетаниями и концентрациями. Если вы не уверены, что этот запах вам подойдет, можно использовать сначала парфюмерные линии для тела, такие как гели для душа и лосьоны, которые будут оставлять слегка уловимый аромат. Обязательно учитывайте сезонность: например, летом лучше выбирать свежие, цитрусовые или фруктовые ноты. В последнее время многие возвращаются к классическим ароматам, которые существуют уже более 30—40 лет», — рассказала консультант.

Андрей Чунтомов

Татьяна провела для гостей мастер-класс по макияжу и показала, как с лёгкостью превратить дневной образ в вечерний.

«Если у вас намечается мероприятие, но нет возможности посетить салон, сосредоточьтесь на основных аспектах макияжа: ровный тон кожи, отсутствие блеска и коррекция следов усталости. Для глаз используйте бежевые тени с подводкой или тёмные тени с блёстками, а на губы нанесите устойчивый блеск или помаду. Не забудьте подкрасить тушью ресницы и выделить брови, а также зафиксировать макияж с помощью фиксатора или термальной воды», — подчеркнула она.

Гости обсудили секреты ухода за волосами с профессиональными стилистами. Они рассказали про восстановление волос, экспресс-укладку и дали полезные советы по уходу.

«Для быстрой укладки можно использовать несколько средств. На влажные волосы вместо бальзама нанесите защитный спрей, который также выполняет функцию термозащиты. Лёгкие лосьоны подойдут для ежедневной укладки. Сухой шампунь освежит волосы и добавит им объём», — объяснили Ирина Полыгалова и Светлана Уразова.

Андрей Чунтомов

«Многие компоненты пришли в парикмахерское искусство из косметологии. Поэтому «мёртвые» волосы тоже можно восстановить с эстетической точки зрения. Чтобы отрастить здоровые волосы, важно использовать правильный уход», — добавила управляющая салоном красоты «Золотая роза» Татьяна Ефремова.

Андрей Чунтомов

Завершили встречу мастера по маникюру и педикюру. Они поделились с гостями актуальными техниками и принципами ухода за кожей.

«В настоящее время в маникюре и педикюре наблюдается тенденция на естественность и ухоженность. Мы используем средства, которые способствуют восстановлению и уходу за ногтями, кутикулой и стопой. Для достижения максимального эффекта уходовые продукты — лосьоны, кремы и суфле — необходимо применять регулярно, а жирные средства рекомендуется наносить на ночь, чтобы они могли полностью раскрыть свои свойства», — объяснила Вероника Гальмутдинова.

Андрей Чунтомов

В конце встречи спикерам вручили цветы от цветочно-кофейного пространства «Цветтучино», а гости получили от салона сертификаты на чашечку фиалкового кофе.

Клуб Компаньон Wellness был создан ИД «Компаньон» в апреле 2025 года. Проект собирает вокруг себя приверженцев здорового образа жизни. Клуб Компаньон Wellness — это встречи и практикумы с экспертами индустрии красоты и здоровья, спорта и моды, обсуждение актуальных вопросов из этих сфер, живое общение в приятной атмосфере.

Встречи Компаньон Wellness проводятся на регулярной основе. В августе состоится очередное мероприятие клуба, основной темой которого станет «Здоровое питание».

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