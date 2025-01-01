Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Джаз и ностальгия Афиша на неделю 14–20 июля Поделиться Твитнуть

День рождения одного из самых ярких и загадочных представителей пермского музыкального андерграунда перестроечных времён Евгения Чичерина будут отмечать 14 июля. В этот день ежегодно проходит «Чичерин-фест» (18+). Праздник начнётся в 17:00 с песен и плясок во дворике Коломбины. В 19:00 состоится большой концерт в атриуме. Пермские музыканты будут петь песни и читать стихи Жени Чичерина и не только. Среди участников — Лена Ипанова из оригинального состава группы Чичерина «Хмели-Сунели», ансамбль «Цветьё» (Глафира Утёмова, Ирина Пыжьянова, Даша Калина и Ольга Голикова), группа «Пальчик мимо» (Алёна Иванова и Мира Плюснина) + примкнувший к ним Шура Мехоношин («Пагода»), группа ShmuckOFF (Миха Шмаков), группа «серьёзно?», Lizard Sight Cult, Александр (Хантер) Мухлынкин, актёр Николай Нохрин, поэт Андрей Мансветов, авторы-исполнители Денис Голиков и Светлана Гаврилова.

По многочисленным просьбам слушателей частная филармония «Триумф» и судоходная компания «ВодоходЪ» возобновляют рейс-аудиопроменад о жизни великого импресарио Сергея Дягилева на теплоходе «Ягошиха», который многие не успели посетить в напряжённые дни Дягилевского фестиваля. В юности Серёжа Дягилев мечтал стать пианистом или известным композитором, уже в 15 лет написал свой первый романс и твердо решил связать свою жизнь с музыкой. Но судьба распорядится по-другому. В 18 лет он навсегда покинет Пермь, переедет в Петербург и поступит на юридический факультет…А через несколько лет провинциальный мальчик Серёжа перевернёт мир балета, сделает первые выставки-блокбастеры, создаст знаменитый журнал об искусстве, а его «Русские сезоны» повлияют на европейскую моду больше, чем любое другое явление из сферы искусства. В проекте заняты актёр Пётр Попович, музыканты Кристина Рассадникова и Елисей Кротов, певица Наталья Кириллова.

Просмотр культового аниме Мамору Хосоды о прыжках во времени, покорившее зрителя в середине нулевых, и обсуждение увиденного с Артёмом Манаевым — совладельцем магазина комиксов и одним из организаторов фестиваля Panicomix.17-летняя Макото не слишком хорошо учится, вечно опаздывает, а по вечерам зависает с двумя своими лучшими друзьями. Жизнь Макото резко меняется, когда она случайно обретает способность перемещаться во времени… После сеанса состоится разговор о том, чем японская культура так цепляет российских зрителей, почему она популярна у представителей разных поколений и как развивается культура комиксов и аниме в Перми сейчас.

Выставка «Экспедиция продолжается. От полевых записей к научным изданиям» (6+) посвящена 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Представлены предметы традиционного быта коми-пермяков, образцы женского народного костюма, пояса и кушаки, привезённые из экспедиций Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН, а также научные труды, написанные по результатам экспедиций. Выставка рассказывает и собственно о работе учёных «в поле», давая представление о способах и инструментах участника этнографической (фольклорной) экспедиции. Кроме того, на выставке можно посмотреть документальный фильм об игре на пэлянах.

День рождения кибернетической барменши в стиле neo-гламур. Обещаны изысканные угощения, сверкающие фотозоны, танцы под хиты будущего, благотворительный аукцион, розыгрыш подарков и лекторий о трендах завтрашнего дня. Среди «фишек» вечеринки — криопопкорн, 3D-модерирование, бьюти-бар и многое другое. Вход по дресс-коду: наряды в розовых, серебристых, фиолетовых, сиреневых, голубых и перламутровых оттенках, приветствуются металлик и пайетки.

В Чусовом масштабно отметят День города и День металлурга. Хедлайнером первого дня двухдневного праздника станет певец Алексей Гоман. Певец Хабиб станет хедлайнером второго дня. Кроме них, с концертами выступят Андрей Киряков и проект «Три балалайки», кавер-группа «Гуарана», Стас Торопов и шоу-балет «Фреш». После праздничной дискотеки в 23:50 состоится салют.

Традиционный летний фестиваль в старинном строгановском селе. Праздник начнётся с соревнований по летней рыбалке — конкурса «Битва рыбаков». Победитель определяется по наибольшего улову (по весу). Среди номинаций: «Матёрый рыбак» (самая крупная рыба по весу), «Рыбак — ветеран», «Самый юный рыбак», «Мисс рыбачка». В программе арт-пикника — выступления артистов из Перми и Кунгура, арт-резиденция — участники нарисуют картины под руководством кунгурской художницы Марины Меньшиковой; «Полезное бесполезное» — мастер-класс по созданию из бросовых материалов полезные и интересные вещи: дрифтвуд, изделия из картонной коробки, украшения ручной работы, музыкальные инструменты — казу и чуринга, украшение «Коинобори»; выставка флористов «Цветы нашей жизни»; выставка креативных мини-плотов и лодок «Моя флотилия»; соревнования на лодках и SUP-бордах, квест «Пираты Камского моря», конкурс на приготовление любимого блюда из речной рыбы и гастрономическая семейная выставка «Рыбный перекус», костюмированный массовый SUP-заплыв, соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, настольные игры, посещение знаменитых насадкинских музеев; квартирник «У Камского моря» — авторские песни под гитару с автором-исполнителем Сергеем Подборновым, вечерний фестиваль костров и ночные танцы.

Открытие летнего сезона живой музыки вместе с выдающимися артистами из России, Африки и Карибского региона. Только настоящий джаз — от классического до афро-фьюжна и соула. «Уральский диксиленд» (Челябинск) — один из старейших джазовых коллективов Урала, работающий в традициях Нового Орлеана. Анна Бутурлина (Молсква) — одна из главных джазовых вокалисток России, обладательница премии Russian Jazz Awards. Арсен Мукенди (Конго) и квартет Кирилла Кирпичёва (Екатеринбург) — проект, соединяющий африканские ритмы и европейскую джазовую школу в яркий этно-фьюжн. Angelique & Afro Dite (Ямайка — Россия) — смесь джаза, регги, соула и карибской страсти. Джазовый оркестр под управлением Евгения Манцирина (Пермь), Mr.Melvin (Франция), пианист Алексей Черемизов (Санкт-Петербург), трио Кондакова, Гайворонского, Волкова (Санкт-Петербург) — мастера джазовой импровизации.

Целая команда шефов обещает создать программу гастрономических воспоминаний. Главные герои вечера: Григорий Хорошавцев — шеф сельского ресторана «Амбар» и звёздные гости из города — Антон Оборин (ресторан Nolan) и знаменитый ресторатор Николай Канищев — с авторской кухней любимых вкусов детства. Утром в воскресенье — открытый завтрак с Николаем Канищевым. Музыка, душевные разговоры. Для гостей гастроуикенда доступна вся инфраструктура экоотеля — от велосипеда до бассейна.

Массовый велозаезд и соревнования, в которых примут участие до 1,5 тыс. велосипедистов. Стартовать планируется от перекрёстка улиц Петропавловская и Борчанинова, далее колонна двинется в сторону вокзала Пермь II, развернётся перед перекрёстком Петропавловская — Хохрякова и отправится на финиш к Театру-Театру. Кроме общего заезда планируется провести четыре скоростных гонки, а для самых маленьких на эспланаде пройдут соревнования на беговелах. В течение всего дня будут работать интерактивные и развлекательные площадки для всей семьи.

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