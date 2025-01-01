Взаимовыручка в борьбе с огнём Пермские специалисты помогают ликвидировать лесные пожары в Бурятии Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Работники парашютно-десантной пожарной службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» продолжают стабилизировать сложную лесопожарную обстановку в Республике Бурятия. Работа по сохранению лесов идёт в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Сейчас пермские специалисты проводят отжиг от минерализованных полос, тем самым увеличивая ширину препятствия, через которое может произойти переброс огня или искр от основного пожара. Пропиливают дорогу для тяжёлой техники, их перебрасывают на вертолёте с кромки на кромку лесных пожаров.

Работа ведётся в сложных условиях, требующих высокой квалификации и слаженности действий. С вертолётов они спускаются на спусковых устройствах, что обеспечивает быстрое реагирование на новые очаги возгорания в труднодоступных районах.

Опыт и профессионализм пермских десантников-пожарных крайне важны для успешной локализации и ликвидации пожаров в Бурятии. Их участие позволит усилить группировку сил и средств, задействованных в борьбе с огнём, и минимизировать ущерб, наносимый природным ресурсам и населённым пунктам. Командировка специалистов из Пермского края является частью общероссийских усилий по борьбе с лесными пожарами и демонстрирует готовность регионов оказывать взаимную помощь в сложных ситуациях.

По состоянию на 7 июля в республике Бурятия введён режим ЧС, сохраняется высокий класс пожарной опасности, продолжается тушение более 20 пожаров на площади 9,2 тыс. га. В ликвидации возгораний задействовано 1 218 человек и 127 единиц техники.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края рассказали, что с начала лесопожарного сезона в Прикамье было зарегистрировано девять лесных пожаров на площади 27,97 га. При этом 88,9% лесных возгораний удалось ликвидировать в течении первых суток.

Последнее возгорание на территории лесного фонда было зарегистрировано 18 июня на территории Гайнского лесничества. Оно было оперативно ликвидировано в течение суток на площади 0,20 га. Предварительной причиной лесного пожара стал разряд молнии.

По состоянию на утро 9 июля действующих возгораний в лесном фонде Пермского края не зафиксировано.

Добавим также, что в Прикамье организовано дежурство сотрудников минприроды региона, лесничеств, лесхозов, функционирование Региональной диспетчерской службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» в круглосуточном режиме, проводится авиационное и наземное патрулирование. Кроме того, за пожарной обстановкой на территории более 5 млн га леса следят 70 видеокамер системы «Лесохранитель».

В минприроды Прикамья напоминают, что неосторожное обращение с огнём, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

Если вы обнаружили возгорание в лесу, сообщите об этом в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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