Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» О вечных ценностях В Губахе открылся XIV ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» Поделиться Твитнуть

фото: Максим Оборин

Открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой» — знаменитое ландшафтное шоу «Закат на Крестовой» (0 +) — это всегда интрига и сюрприз. Никакой режиссёр, никакой предсказатель не угадает заранее, как пойдёт представление, потому что это результат диалога человека с природой; диалога, который складывается каждый год по-разному.

Спектакли на ландшафте — модный формат культурных событий, их во всём мире ставится немало, однако вряд ли ещё на планете есть подобное место, где сложный ландшафт, отличающийся к тому же капризной погодой, год за годом становится ареной не просто для театральных представлений, а для представлений музыкальных. Завсегдатаи «Заката на Крестовой» с особыми чувствами вспоминают, как линолеум на сцене ходил волнами, словно настоящее лебединое озеро, во время выступления Пермского балета, как небеса ответили проливным дождём на молитву Иисуса — героя мюзикла Пермского Театра-Театра… И, конечно, как — единственный раз за всю историю фестиваля — шоу открытия было прервано: из-за злобной стихии Пермский балет не смог до конца исполнить свою программу в 2023 году.

Нынче не так. Природа отнеслась к спектаклю открытия — мюзиклу «Бременские музыканты» (6 +) театра имени Моссовета — с огромной симпатией и пониманием. Кажется, что не только публика, но и сама гора с детства помнит эти песни наизусть! «Наш ковёр — цветочная поляна, наши стены — сосны-великаны, наша крыша — небо голубое…» Ведь это всё — про горную сцену на Крестовой! Именно здесь должна разыгрываться история о бродячих артистах, которые собирают народ под открытым небом, на поляне, среди сосен и скал. Ни один театральный зал не соответствует сюжету этого мюзикла, его героям и его духу свободы так, как сцена на Крестовой. Впервые за всю историю фестиваля спектакль открытия так буквально вписался в ландшафт, будто для него и был сочинён и поставлен. В основе музыкального спектакля «Бременские музыканты» — «либретто «Трубадур и его друзья» Василия Ливанова, Юрия Энтина, стихи Юрия Энтина и музыка Геннадия Гладкова.

фото: Максим Оборин

Оргкомитет «Тайн горы Крестовой» во главе с депутатом Законодательного собрания Пермского края Марией Коноваловой и дирекция события во главе с руководителем камерного театра «Доминанта» Любовью Зайцевой всегда выбирают замечательные спектакли для церемонии открытия, но на сей раз это был прямо-таки гениальный выбор, и тысячи зрителей, собравшихся на Крестовой, этот выбор оценили.

«Бременские музыканты» — название популярное, этот музыкальный спектакль ставят и ставят, однако версия худрука театра имени Моссовета Евгения Марчелли — очень оригинальная, в ней есть особый стиль. Вообще-то Марчелли — режиссёр серьёзный, известный глубокими спектаклями по пьесам классического репертуара, и здесь, в мюзикле, он раскрылся по-новому. Его «Бременские музыканты» — это что-то вроде квартирника или просто посиделок с друзьями и гитарами: негламурные и очень живые герои, бьющая через край молодость — не только Трубадур и Принцесса, но и Атаманша совсем молоденькая; харизматичные персонажи — например, Гениального Сыщика играет Валерий Ярёменко, премьер этого театра.

Фестивальная поляна с благодарностью приняла этот подарок. Зрители подпевали, размахивали телефонами с включёнными фонариками, бурно аплодировали. На «бис» исполнитель роли Трубадура Нил Кропалов спел «Луч солнца золотого», и в этот момент закатное солнце действительно разливалось по небу чистым золотом. Обычно актёры поют на «бис» «Ничего не свете лучше нету», но закат над Губахой диктует особый выбор. На «бис» пели, разумеется, многотысячным хором.

фото: Максим Оборин

«Бременские музыканты» — это детский спектакль в самом лучшем, высоком смысле этого слова. Он обращается к ребёнку в каждом из нас. Это то, что нас объединяет с детства, нечто самое любимое. Это важный разговор о вечных ценностях.

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» тоже стал объединяющей ценностью и важной традицией для Губахи и всего Пермского края. Это прекрасно понимают и руководство региона и города, и серьёзные предприниматели и промышленники. Недаром фестиваль из года в год поддерживают АО «Росхим», АО «Метафракс Кемикалс», компания ИНГРУПП, филиал АКБ «Фора-банк» в Перми, АО «СЗ «Пермглавснаб». Гала-спонсором шоу открытия фестиваля — «Заката на Крестовой» — уже не первый год становится Уральский завод противогололёдных материалов.

«Тайны горы Крестовой» — это общее дело, в которое вкладывают силы и Министерство культуры Пермского края, и администрации Губахинского муниципального округа, и депутаты Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян, Мария Коновалова, Алексей Мазлов, и Камерный драматический театр «Доминанта».

Руководство региона сделало в этом году особый подарок публике и участникам события: к началу фестиваля успели открыть новую прекрасную автодорогу на Крестовую.

«Закат на Крестовой» — главное культурное событие в Губахе, не случайно оно совпадает с Днём города. Праздник завершился роскошным салютом на Крестовой…

…А фестиваль ещё не завершился. В течение четырёх дней оживает то одна, то другая живописная локация в окрестностях Губахи: спектакли проходят и на горнолыжном курорте, и в городе-призраке Верхняя Губаха, и в декорациях фильма «Сердце пармы». В этом году программа «Тайн горы Крестовой» особенно богата музыкальными и танцевальными спектаклями: Пермское хореографическое училище показывает свой одноактный комический балет «Выпускной бал», а Челябинский театр современного танца — пластическую притчу «Однажды рыба встала и пошла»; есть и специальные проекты — постановки, которые созданы в расчёте на фестивальный показ, их можно увидеть только здесь и нигде больше.

Следующие «Тайны горы Крестовой» — пятнадцатые по счёту. Руководство фестиваля относится к этой цифре как к юбилейной, и подготовка к событию уже началась. Нынешний же фестиваль можно рассматривать как генеральную репетицию юбилея, и репетиция проходит удачно.

фото: Максим Оборин

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