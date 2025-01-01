Технологии для поля Спецвыпуск «Нового компаньона» о новых тенденциях в агропромышленном комплексе Прикамья Поделиться Твитнуть

Модернизация производства, автоматизация, применение новейших разработок и искусственного интеллекта стали реалиями современности. В сельскохозяйственной отрасли, с одной стороны, наблюдается рост инвестиций и внедрение новых технологий, что приводит к увеличению эффективности и конкурентоспособности. С другой стороны, существуют вызовы, связанные с экономическими факторами, дефицитом квалифицированных кадров.

В спецвыпуске «Нового компаньона» рассматриваем, какие технологии используются в агропромышленном комплексе Пермского края, что предлагают отрасли учёные и бизнес, какие сложности остаются у сельхозтоваропроизводителей региона при модернизации оборудования и технологий.

HR

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