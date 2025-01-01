Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Там, на неведомых дорожках В долине Данилихи открылась детская выставка-интервенция Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Вотяков

Долина Данилихи там, где сейчас идёт строительство сквера имени Каменских и визит-центра в нём, ещё недавно была заброшенным местом с кучей мусора и спонтанными ночлежками для бездомных. Сегодня прогулка вдоль речки — по улицам Грузинской и Подгорной, по разветвлённой системе мостиков, построенных в рамках проекта «Зелёное кольцо», уже не кажется безумной идеей. Это чистая, зелёная и спокойная территория.

Гулять надо медленно, внимательно: 1 июля здесь открылась выставка «Скрытое и удивительное» (0+), созданная по инициативе детского творческого пространства «Тут» под кураторством художников из Омска Саши Хохловой и Димы Ренгольта. Молодые художники, составляющие арт-дуэт «Крепкий палец», настаивают на использовании уменьшительных имён, может быть, для того, чтобы быть ближе к коллегам — 17 пермским школьникам, которые и создавали арт-объекты для выставки.

«Скрытое и удивительное» — это выставка-интервенция; формат подразумевает шоковое внедрение объектов в среду, для которой они являются отчасти чужеродными, но врастают в неё и по-новому открывают её черты. Кураторы предложили ребятам исследовать местность и придумать персонажей, которые могли бы её населять. Творческая лаборатория началась с прогулок с дневниками наблюдений, с исследования истории территории. Ребята задавали вопросы и, если ответов не было, придумывали объяснения сами. Так, не удалось выяснить, почему Данилиха называется Данилихой, и кто-то из подростков придумал человечка по имени Данил, который здесь живёт.

Вообще, все созданные детьми арт-объекты — не просто произведения искусства, а персонажи с характерами и обширным бэкграундом. О каждом можно почитать, если отсканировать куар-код на информационных аншлагах, установленных у каждого из трёх входов в сквер. Существа из фанеры, акриловых красок и найденных предметов скрываются в густой зелени, в дуплах деревьев, в щелях заброшенного дома на ул. Подгорной; прячутся под мостами и в бетонных колодцах, съезжают по крутым склонам к реке, сидят на плотинках из веток и брёвен, обитают в «трухлявых заповедниках» и на опорах мостов.

Дети наделили живой душой, именем и личной историей не только фанерных бобров, сов, ёжиков, рыб и лягушек, но и растение-недотрогу, в изобилии покрывающее сочной зеленью речные берега, и потерянный кем-то мобильный телефон, который машет рукой прохожим, предлагая рассказать анекдот и помочь найти дорогу, и совершенно реальную автопокрышку, выброшенную кем-то в реку: получившая имя Шаня покрышка просит помощи и раздражается оттого, что помощь не идёт. Есть и вовсе фантазийные персонажи, такие как Колодчанин, высовывающийся из бетонного колодца и льющий слёзы, потому что на него нападает недотрога.

Дети действовали, как настоящие художники стрит-арта: известно, что первыми объектами применения творческих сил таких художников становятся самые неприкаянные городские локации: заброшки, недострои, незакрытые колодцы… Вот и в «Скрытом и удивительном» самым населённым стал заколоченный деревянный домик на ул. Подгорной: здесь живут два прикольных ежа, волк и тот самый Данил с Данилихи.

Каждая локация не случайна: создавая своих героев, участники лаборатории отталкивались от местности. Крутой берег? Наверное, здесь может выпасть из кармана чей-то телефон. «Трухлявый заповедник»? Превратится в отель для насекомых. Болотистая низинка? Здесь будет жить лягушка — защитник от комаров со щитом и мечом.

Есть среди объектов очень курьёзный: табличка «Здесь был Долис». Долис — лис из долины — так понравился авторам, что они забрали его с собой, но обозначили место его присутствия.

Долина Данилихи по мере реализации проекта «Зелёное кольцо» стремительно преображается. Один из новых мостиков назван «Чичеринским» в честь Евгения Чичерина: то ли по легенде, то ли реально в одном из соседних домов располагалась репетиционная база группы «Хмели-сунели». Сейчас сквер имени Каменских — одно из самых дружелюбных мест в Перми для детей: здесь расположены три очень красивые, очень разнообразные, с фантазией сделанные детские площадки. Яркие, объёмные, забавные персонажи удачно вписываются в этот контекст.

Тем не менее кураторы пространства «Тут» — арт-группа «Край» — воспринимают эту интервенцию как временную. Объекты будут находиться на территории до 1 августа, а дальше — как пойдёт: если удачно впишутся, обживутся и станут своими, останутся до зимы, а может, разъедутся по дачам авторов. По мнению куратора проекта Светланы Лучниковой, «Скрытое и удивительное» не совсем в диалоге с вектором развития этой локации: сквер имени Каменских будет посвящён теме пермского купечества и камских пароходов, именно такое содержание вкладывается в строящийся здесь визит-центр.

Сейчас благодаря детской уличной выставке этот участок долины Данилихи стал чудесным местом для прогулок. Здесь и великолепная природная среда — лужайки с ромашками, раскидистые ивы над рекой, огромные синие колокольчики и могучие лопухи. Здесь же — одна из последних уцелевших улочек Новой деревни — Подгорная — со старинными домами с резными наличниками. Идёшь — и как будто перемещаешься в прошлое. Пространство истории и легенд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.