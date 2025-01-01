Полина Путякова журналист Богатый и ещё богаче Рынок премиального банковского обслуживания в России активно развивается Поделиться Твитнуть

Вверх за ставкой

Рынок private banking (премиального банковского обслуживания) в России демонстрирует устойчивый рост, несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию. По данным исследования Frank RG, в 2024 году количество клиентов с финансовым капиталом свыше 60 млн руб. увеличилось на 22%, достигнув 66 тыс. человек.

Ещё более значительный рост — на 29% — отмечен в сегменте клиентов с капиталом от 100 млн руб., где их число приблизилось к 30 тысячам. Наиболее впечатляющая динамика зафиксирована среди ультрасостоятельных клиентов с капиталом более 500 млн руб.: их численность выросла на 39%, составив 6,5 тыс. человек. Общий объём финансового капитала владельцев крупных активов достиг 21,4 трлн руб., увеличившись за год сразу на 41%. Причём из этого объёма 22% приходится на капитал от 100 млн до 500 млн руб., а оставшиеся 78% — на капитал от 500 млн руб.

Высокая ключевая ставка стала одним из основных драйверов прироста капитала. Как отмечает старший аналитик АО «Свой Банк» Алексей Гусев, привлекательная доходность рублёвых активов, таких как банковские депозиты, облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации, обеспечила клиентам премиального банковского обслуживания стабильный приток доходов. Депозиты и другие рублёвые инструменты стали особенно востребованными в условиях ограниченного доступа к зарубежным рынкам, что позволило клиентам эффективно наращивать капитал.

В то же время глава Private Banking «Цифра банк» Лариса Лукьянова указывает и на более активное управление финансами со стороны самих клиентов. По её словам, многие состоятельные люди пересмотрели свои инвестиционные стратегии, уделяя внимание оптимизации налоговой нагрузки и структуре владения активами.

«Клиенты стали чаще привлекать профессиональных консультантов и семейные офисы для эффективного управления растущим капиталом», — отмечает она.

Такой подход позволил не только сохранить, но и приумножить средства за счёт более продуманного распределения активов.

Кроме того, рост капитала поддерживался успехами в реальном секторе экономики. Алексей Гусев добавляет, что ряд отраслей показал хорошую динамику, что позволило владельцам бизнеса фиксировать значительную прибыль. Это, в свою очередь, увеличило объём средств, доступных для инвестиций через private banking.

Финансовая трансформация

В то же время и упомянутое исследование, и опрошенные эксперты говорят об изменении финансового поведения состоятельных людей. Одни из причин этого — высокие ставки и санкционные ограничения.

Как отмечает Алексей Гусев, длительное сохранение ключевой ставки на уровне выше 20% сделало банковские вклады ключевым элементом инвестиционных стратегий. По его словам, ограниченный доступ к зарубежным активам подтолкнул клиентов к перераспределению капитала в сторону менее волатильных инструментов с предсказуемой доходностью, таких как депозиты.

Приоритеты состоятельных клиентов в России претерпели значительные изменения, говорят и эксперты инвестиционных компаний. В частности, высокая ключевая ставка и санкционные ограничения подтолкнули к девалютизации сбережений. Директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров подчёркивает, что ядром портфелей по-прежнему остаются депозиты и недвижимость, однако предпочтение всё чаще отдаётся рублёвым инструментам из-за их высокой безрисковой доходности и отсутствия санкционных рисков.

Кроме того, Петров указывает на рост интереса к фондам на недвижимость, которые привлекают инвесторов своей консервативностью и понятным денежным потоком. Такие фонды позволяют входить в инвестиции с меньшими суммами и обеспечивают более высокую ликвидность по сравнению с прямой покупкой недвижимости.

В свою очередь управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Владимир Лошкарев отмечает, что состоятельные инвесторы стали внимательнее относиться к структуре капитала, распределяя его между различными классами активов. Он подчёркивает сохранение устойчивого интереса как к инструментам с умеренным риском, так и к более агрессивным стратегиям. На фоне ограниченных возможностей для роста на Московской бирже и длительного бокового движения российского рынка клиенты всё чаще обращаются к иностранным инструментам и альтернативным инвестициям.

Особое внимание уделяется высокотехнологичным решениям и проектам в реальном секторе. Новым заметным трендом стал интерес к криптовалютам, причём с появлением соответствующих инструментов на Московской бирже барьеры для входа в этот сегмент снижаются, подчёркивает Андрей Петров. В то же время Владимир Лошкарев указывает на популярность облигаций российских эмитентов и алгоритмических HFT-стратегий, которые привлекают клиентов своей технологичностью и потенциалом доходности. Эти инструменты, наряду с инвестициями в реальный сектор, дополняют портфели, ориентированные на стабильность и умеренный риск.

Действительно, интерес к альтернативным активам набирает обороты, согласна и Лариса Лукьянова. Она говорит о тренде на диверсификацию активов и защиту капитала. Эксперт отмечает рост вложений в реальный сектор, включая коммерческую недвижимость и инфраструктурные проекты, а также в предметы искусства и коллекционные ценности, которые сохраняют стоимость независимо от рыночной волатильности.

В условиях продолжающейся экономической и геополитической нестабильности в сегменте private banking формируются новые тренды. Одним из ключевых направлений стало стремление клиентов диверсифицировать географию своих активов. Лариса Лукьянова отмечает, что многие состоятельные клиенты рассматривают варианты для жизни за рубежом, при этом сохраняя значительную часть активов и бизнеса в России. Также наблюдается рост интереса к открытию счетов за границей и покупке зарубежной недвижимости, в том числе как инструмента диверсификации.

Вместе с тем усиливается запрос на юридическое и налоговое структурирование активов. По словам эксперта, клиенты private banking стремятся к максимальной гибкости при перемещении капитала между юрисдикциями. Это требует от банков более комплексного подхода, включающего консалтинговую экспертизу для обеспечения сохранности активов и соблюдения международных нормативов. Подобные услуги становятся неотъемлемой частью работы private banking, так как клиенты ожидают индивидуальных решений, учитывающих их планы по релокации.

Восточная интеграция

Говоря про перспективу инвестиций в ближайшие два-три года, эксперты в целом прогнозируют сохранение трендов, заметных уже сейчас. Речь идёт о дальнейшей диверсификации портфелей, об усилении интереса к локальным рынкам (и рублёвым инструментам), а также использовании инновационных инструментов, таких как криптоактивы и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ).

А вот от сегмента private banking эксперты ожидают, что, несмотря на сложные экономические и геополитические условия, он будет эволюционировать под влиянием изменений в поведении состоятельных клиентов и внедрения новых продуктов и технологий, которые станут ключевыми драйверами развития.

Одним из главных направлений развития становится углубление персонализированного подхода. По словам Ларисы Лукьяновой, банки всё чаще предлагают нефинансовые сервисы, такие как консьерж-услуги, медицинский и образовательный консалтинг, а также сопровождение сделок с недвижимостью.

«Сегмент private banking продолжит развиваться за счёт углубления персонализации и предложения комплексного wealth management с элементами life management», — подчёркивает она.

Особое внимание уделяется наследственному планированию, которое становится востребованным по мере роста числа клиентов, передающих капитал следующему поколению.

Свой вклад в развитие этого направления внесло и повышение лимитов СБП-переводов до 30 млн руб. в мае 2024 года, отмечает Алексей Гусев. Это упростило перераспределение средств между банками, что не только повышает финансовую мобильность клиентов, но и стимулирует банки улучшать качество сервиса, вынуждая их предлагать индивидуальные условия по депозитам и премиальные программы.

Геополитические ограничения продолжат формировать новые инвестиционные предпочтения. Снижение возможностей для международной диверсификации привело к росту интереса к внутреннему рынку и активам в «дружественных» странах, говорит аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Она отмечает, что клиенты всё больше ориентируются на национальные активы, включая ОФЗ, корпоративные облигации и проекты реального сектора. Также растёт спрос на структурные продукты в рублях и юанях, что отражает курс на «восточную интеграцию», где юань становится второй ключевой валютой для клиентов.

Эти изменения сопровождаются акцентом на сохранение капитала. По словам Замалеевой, состоятельные клиенты предпочитают умеренные, но стабильные доходности, минимизируя риски в условиях волатильности. Это делает популярными альтернативные инвестиции, такие как девелоперские проекты и венчурные фонды.

Важными факторами развития private banking становятся цифровизация и новые продукты. Гаянэ Замалеева выделяет внедрение цифровых платформ с ИИ-ассистентами и персонализированными рекомендациями, а также развитие цифровых финансовых активов. Кроме того, она указывает на рост популярности сервисов семейных офисов, которые включают налоговое планирование и сопровождение сделок. Особое внимание уделяется ESG-решениям и «филантропическим» стратегиям, позволяющим клиентам сочетать инвестиции с социальной ответственностью.

Как следствие, банки активно пересматривают продуктовую линейку, предлагая гибкие депозиты и инструменты с индивидуальными инвестиционными стратегиями. Пересмотр тарифной политики и условий обслуживания для активных клиентов также способствует росту сегмента, считает Лариса Лукьянова.

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