Полина Путякова журналист Новая формула страховки На рынке ОСАГО происходят значительные изменения, затрагивающие интересы водителей Поделиться Твитнуть

Инфляция запчастей

Рынок ОСАГО в 2024—2025 годах демонстрирует устойчивый рост, несмотря на экономические и законодательные вызовы. По данным экспертов, объём страховых премий в 2024 году увеличился на 2—3%, достигнув около 332 млрд руб. Параллельно произошло значительное увеличение выплат по страховым случаям — на 21%. Основными факторами, повлиявшими на динамику, стали удорожание автозапчастей, рост реальных затрат на ремонт и увеличение числа страховых случаев.

Инфляция и рост стоимости комплектующих остаются ключевыми драйверами увеличения выплат. Эксперт по продуктам «Страхование» и «Лизинг» компании «Передовые Платежные Решения» Лидия Мигаль отмечает, что важными факторами остаются инфляция и рост стоимости автозапчастей, что влияет на размер выплат и рентабельность страховщиков. Эти слова подтверждаются данными руководителя управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Анны Ёжиковой: средняя выплата по ОСАГО в 2024 году выросла на 13% по сравнению с 2023 годом, и это оказывает давление на финансовые показатели страховых компаний. Однако, несмотря на рост затрат, резкого повышения средней стоимости полисов не произошло благодаря конкуренции между страховщиками и увеличению доли безаварийных водителей.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подтверждают: в регионах, таких как Пермский край, 46,4% автовладельцев имеют максимальную скидку за безаварийную езду, что выше среднего по России (37,3%). Это способствует сдерживанию роста стоимости полисов, несмотря на увеличение затрат на выплаты.

Как следствие, в 2024—2025 годах средняя премия по ОСАГО демонстрирует снижение, несмотря на рост страховых выплат. РСА приводит данные: средняя премия по годовым полисам в России сократилась с 7817 руб. в 2023 году до 7292 руб. за первые пять месяцев 2025 года. В Пермском крае — снижение с 7067 до 6341 руб. за тот же период.

Однако, как отмечает директор департамента финансовых услуг ГК «Автодом» и ГК «Авто­СпецЦентр» Дмитрий Мольков, рост выплат опережает рост премий, что снижает рентабельность страховщиков, заставляя их работать на грани прибыльности.

Цифровизация и законодательные изменения также оказывают значительное влияние на рынок. Лидия Мигаль подчёркивает, что доля электронного ОСАГО превысила 75% от всех договоров. Кроме того, с 1 января 2025 года введено обязательное электронное урегулирование убытков, что, по мнению РСА, повышает удобство для клиентов и эффективность работы страховщиков. Эти изменения способствуют прозрачности рынка, но требуют от компаний дополнительных инвестиций в инфраструктуру.

Риски по профилю

Либерализация рынка ОСАГО, начавшаяся с отмены жёстких тарифных коридоров, открыла страховщикам возможности для более гибкой оценки рисков. Использование индивидуализированных подходов к тарификации стало одной из ключевых тенденций 2024—2025 годов. Лидия Мигаль подчёркивает, что страховые компании всё чаще учитывают данные о стаже и возрасте водителя, истории аварийности и даже стиле вождения, получаемые через телематику. Это позволяет формировать более точные и справедливые тарифы для клиентов.

Свободная тарификация как логичное продолжение реформ обещает значительные изменения в ценообразовании. Речь идёт о том, чтобы полностью отпустить цену ОСАГО, установив лишь лимит для максимальной стоимости полиса. По оценке Дмитрия Молькова, аккуратные водители могут рассчитывать на снижение стоимости полисов на 2—10%, тогда как для аварийных водителей тарифы могут вырасти на 20—30%. Анна Ёжикова отмечает, что свободные тарифы помогут устранить перекрёстное субсидирование, при котором безаварийные водители фактически покрывают убытки от рисковых.

«Свободная тарификация может помочь более справедливому определению страховой премии по ОСАГО: аварийные водители будут платить больше, а аккуратные — меньше», — поясняет она.

Важным инструментом для реализации индивидуализированных тарифов становится телематика. По словам Лидии Мигаль, многие страховщики предлагают скидки при установке телематических устройств или использовании мобильных приложений, отслеживающих стиль вождения. Она прогнозирует, что в ближайшие два-три года этот сегмент может занять до 15% рынка ОСАГО. Это не только повышает точность оценки рисков, но и стимулирует водителей к более безопасному вождению.

В РСА подчёркивают, что индивидуализация тарифов способствует стабильности системы ОСАГО. Анализ больших массивов данных позволяет страховщикам корректировать базовые ставки и коэффициенты, снижая тарифы для безаварийных водителей и повышая для рисковых. Это подтверждается снижением числа жалоб потребителей, что, по мнению РСА, свидетельствует об эффективности реформ.

Страховая гибкость

Введение краткосрочных полисов ОСАГО (от трёх до 30 дней) стало одной из заметных тенденций на страховом рынке в 2024—2025 годах, и уже сейчас доля таких полисов на рынке достигла 5—8% от всех договоров. Дмитрий Мольков отмечает, что с марта 2024 года было оформлено около 1 млн краткосрочных полисов, а за январь—май 2025 года их число выросло до 1,6 млн, что на 60% больше по сравнению с предыдущим периодом. Такой стремительный рост подчёркивает востребованность гибких страховых решений.

Основными пользователями краткосрочных полисов стали водители такси и владельцы транспортных средств, использующие автомобили нерегулярно. Лидия Мигаль поясняет, что краткосрочное ОСАГО особенно популярно для перегона или продажи автомобиля, сезонного использования или временного оформления при отсутствии технического осмотра.

«Для многих владельцев автомобилей это способ снизить расходы, особенно если машина используется не каждый день», — подчёркивает она.

Дмитрий Мольков уточняет, что до 99% краткосрочных полисов оформляются таксистами, которые используют страховку на один-два дня, чтобы оптимизировать затраты и соблюдать законодательство.

Рост интереса к краткосрочным полисам обусловлен их экономической выгодой и удобством. Анна Ёжикова связывает увеличение числа таких договоров с общей тенденцией к гибкости в страховании, что особенно актуально на фоне роста конкуренции среди страховщиков. По её словам, запуск краткосрочных полисов в 2024 году стал одним из факторов роста общего числа заключаемых договоров ОСАГО. Это позволяет водителям адаптировать страховку под свои потребности, минимизируя расходы.

ОСАГО без износа

Инициатива по введению дополнительных выплат сверх стандартной компенсации, если сумма с учётом износа не покрывает фактические затраты на ремонт, вызвала оживлённые дискуссии.

Одним из ключевых преимуществ инициа­тивы является рост лояльности клиентов. Дмитрий Мольков поясняет, что компенсация реальных затрат на ремонт, превышающих стандартную выплату, может повысить удовлетворённость автовладельцев. По его словам, это особенно актуально в условиях роста стоимости автозапчастей, когда стандартные выплаты часто не покрывают полный объём расходов. В то же время, как указывает Лидия Мигаль, реализация инициативы потребует разработки точной методики расчёта «реального ремонта», чтобы избежать споров между клиентами, страховщиками и автосервисами.

Однако введение доплат несёт и существенные риски. Страховые компании будут вынуждены закладывать дополнительные выплаты в стоимость полисов, что неизбежно приведёт к росту тарифов, предупреждает Дмитрий Мольков. Кроме того, существует угроза злоупотреблений со стороны недобросовестных клиентов и автосервисов, что может увеличить риски страхового мошенничества.

Рост тарифов может стать серьёзным барь­ером для доступности ОСАГО, особенно для автовладельцев с ограниченным бюджетом. Лидия Мигаль также указывает на вероятность ужесточения условий страхования, если страховщики столкнутся с увеличением затрат. Это может привести к дополнительным ограничениям для клиентов — например, к более строгим требованиям при оформлении полисов или урегулировании убытков.

Ушли в цифру

Одним из главных драйверов трансформации рынка ОСАГО в 2024—2025 годах стала цифровизация. По данным экспертов, электронное ОСАГО за несколько лет стало стандартом. Российский союз автостраховщиков уточняет, что в 2025 году доля Е-ОСАГО по России достигла 70%, в Пермском крае она составляет около 61%.

Введение с 1 января 2025 года обязательного дистанционного урегулирования убытков стало новым этапом цифровизации. В РСА отмечают, что страховые компании теперь принимают заявления на выплаты через личные кабинеты на сайтах, мобильные приложения и портал «Госуслуги». Хотя, как указывается в аналитических данных, охват этой услуги пока составляет 30—35%, её популярность быстро растёт.

Перспективным направлением является внедрение системы проверки наличия ОСАГО через дорожные видеокамеры, которая находится в стадии разработки. РСА подчёркивает актуальность этой инициативы, указывая, что 7—10% автовладельцев в России ездят без полиса.

«При отсутствии у одного из участников полиса ОСАГО не работает европротокол, что создаёт пробки и дополнительные аварийные ситуации», — поясняют в РСА.

С 2025 года штрафы за езду без полиса увеличены до 3—5 тыс. руб. за повторное нарушение, что делает внедрение видеоконтроля особенно актуальным.

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