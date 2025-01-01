Алина Наумова Ближе некуда Количество пунктов выдачи заказов в Пермском крае демонстрирует уверенный рост Поделиться Твитнуть

Алёна Морозова

В Перми значительно увеличилось число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов — показатель вырос на 39,1% за год, что выше, чем в среднем по городам-миллионерам. Всего в городе работает почти 1,6 тыс. таких точек. Геосервис «2ГИС» отмечает, что подобная динамика ставит Пермь в число лидеров по приросту пунктов выдачи среди регионов страны.

Увеличение количества ПВЗ в Прикамье отметили и маркетплейсы. К примеру, на данный момент число ПВЗ Wildberries в регионе достигает почти 1,32 тыс. точек — это в два раза больше по сравнению с июнем прошлого года. Непосредственно в Перми за год количество ПВЗ выросло более чем на 70% — в краевой столице сосредоточено порядка 470 пунктов. С начала этого года во всём крае открылось более 430 новых ПВЗ, а в Перми — 140.

Сеть ПВЗ маркетплейса «Яндекс Маркет» в Пермском крае в мае показала рост почти на 30% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом именно в Перми количество пунктов выдачи увеличилось более чем на 33% за год.

На сегодняшний день количество ПВЗ маркетплейса Ozon в регионе составляет почти 1 тыс. активных точек, их число выросло в 1,4 раза за год. В Перми сосредоточено 40% из всех пунктов выдачи, остальные находятся в городах с населением от 10 тыс. человек.

Необходимо добавить, что за первое полугодие этого года в Перми было открыто порядка 330 вакансий для специалистов ПВЗ — речь идёт об операторах, менеджерах выдачи заказов, курьерах, сборщиках заказов и работниках складов. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на сотрудников ПВЗ снизился на 10%. Такие данные приводит пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

«Стоит обратить внимание, что в целом на рынке Перми объём вакансий за первое полугодие уменьшился на 8%, поскольку работодатели оптимизируют затраты из-за сложностей в экономике», — отметили в hh.ru.

В целом в городах-миллионерах с июня 2024-го по июнь 2025 года количество ПВЗ увеличилось на 32,4% — с 38 тыс. до 51 тыс. Помимо Перми, заметный прирост отмечен в Новосибирске, где число ПВЗ увеличилось на 41,2% — с 1,6 тыс. до 2,4 тыс. пунктов. Близки по темпам Челябинск с ростом в 40,9% и Нижний Новгород — 40%. В Москве пунктов выдачи интернет-заказов стало больше на 29% — с 12,7 тыс. до 16,5 тыс.

Wildberries сообщает, что в прошлом году количество пунктов выдачи заказов в России увеличилось на 50%, достигнув более 83 тыс. точек в 16 тыс. населённых пунктов как в стране, так и за её пределами. В то же время сеть ПВЗ «Яндекс Маркета» выросла почти на 25% и сейчас насчитывает более 15 тыс. пунктов, однако темпы роста остаются на уровне прошлого года.

Рост числа ПВЗ, по мнению геосервиса «2ГИС», происходит на фоне сокращения количества постаматов, где можно забрать товар без взаимодействия с персоналом и без примерки. Таких терминалов за последний год в городах-миллионерах стало меньше на 4,5%.

Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь, объясняет рост популярности маркетплейсов и увеличение числа пунктов выдачи заказов несколькими факторами. Во-первых, маркетплейсы предлагают широкий выбор товаров от различных продавцов на одной платформе, что упрощает поиск и сравнение цен для покупателей. Во-вторых, они сами организуют логистику и доставку, позволяя продавцам сосредоточиться на продажах. Кроме того, эксперт отмечает снижение среднего чека и считает маркетплейсы удобным инструментом для экономии времени.

«Эти причины позволяют данному инструменту достаточно эффективно развиваться. Мы видим, что это касается не только Перми, но и всех городов-миллионеров, и там, где есть разнообразие и спрос», — подчеркнула Татьяна Букина.

Необходимо отметить, что маркетплейсы стимулируют экономический рост региона, однако у этого есть и обратная сторона.

«В условиях развития платформ региональный ретейл очень сильно снижает обороты, то есть торговые точки закрываются и на их месте открываются пункты выдачи. Поэтому регионам необходимо сбалансировать развитие платформенной экономики», — добавила Татьяна Букина.

Сами маркетплейсы объясняют рост числа ПВЗ активным развитием логистической сферы и желанием удовлетворить потребности клиентов по всей стране.

К примеру, Wildberries определил это приоритетной задачей с целью «обеспечить доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома». Большинство действующих пунктов выдачи в Пермском крае партнёрские — они развиваются собственниками ПВЗ по специальной программе для бизнеса.

«В основном предпринимателей мотивируют открывать пункты выдачи Wildberries такие факторы, как низкий порог входа, минимальные требования к открытию и возможность быстрого старта бизнеса», — отмечает пресс-служба Wildberries.

Маркетплейс планирует наращивать их количество, так как считает это перспективной формой бизнеса. Для этого компания ввела бонусы для новых партнёров — например, единоразовые и дополнительные мотивационные выплаты, а также карту, где отмечены зоны для открытия новых пунктов выдачи и их минимальная площадь.

Подобную стратегию определил и Ozon — они доставляют заказы даже в самые отдалённые места. ПВЗ маркетплейса открывают частные предприниматели, и компания всячески их поддерживает: например, в местах, где сосредоточено много клиентов, но мало ПВЗ, предлагает будущим владельцам ПВЗ выплату до 190 тыс. руб. в месяц в первые полгода работы, даёт поток клиентов, вывеску и другие брендированные материалы.

«Больше половины партнёров открывали с нами свой первый бизнес. Их привлекает низкий порог стартовых инвестиций, быстрая окупаемость точек и полное сопровождение, обу­чение от маркетплейса на всех этапах развития трафика ПВЗ», — добавили в пресс-службе Ozon.

Интерактивная карта с местами под ПВЗ есть и у «Яндекс Маркета», кроме того, в 2024 году компания значительно увеличила финансовую поддержку для партнёров, желающих открыть пункт выдачи там, где их не хватает.

Условия открытия пунктов выдачи заказов у маркетплейсов схожи. «Яндекс Маркет» рекомендует выбирать места с высоким пешеходным трафиком, такие как остановки общественного транспорта, популярные торговые центры или жилые кварталы. Необходимая площадь помещения — от 20 до 60 «квадратов», предпо­чтительно на первом этаже, но возможны и более высокие этажи при наличии лифта.

Ozon позволяет открыть пункт выдачи на площади от 20 кв. м, а Wildberries также требует, чтобы ПВЗ вне торговых центров находились на первой линии вдоль основных улиц. Рассматриваются цокольные этажи и неглубокие подвальные помещения. Минимальная площадь — от 30 кв. м, но рекомендуется выбирать помещения от 50 «квадратов». Есть возможность открыть ПВЗ на упрощённых условиях — в помещениях площадью от 10 кв. м.

В настоящее время маркетплейсы не собираются останавливаться и продолжают активное привлечение новых партнёров — владельцев ПВЗ. Кроме того, компании с каждым годом делают условия сотрудничества более прозрачными.

«Мы предлагаем предпринимателям простой, но ответственный бизнес с малыми вложениями и быстрой окупаемостью. И главное — приводим в пункты выдачи миллионы клиентов Wildberries, чтобы наши партнёры могли вести прибыльный бизнес», — добавили в пресс-службе маркетплейса.

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