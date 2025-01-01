Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Все театры в гости к нам Пермский Театр-Театр готовится к капитальному ремонту и к юбилейному сезону Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба Департамента культуры Москвы

Пермский Театр-Театр только что вернулся из московских гастролей. C 26 по 28 июня он принимал участие в международном открытом фестивале «Театральный бульвар — 2025». В самом центре Москвы, в амфитеатре Музейного парка «Политех» пермяки сыграли три спектакля — «Вертинский» (16 +), «Music Hall» (12 +) и «Удачи, Марк!» (12 +), собрав за три дня 2620 зрителей и став одним из самых популярных театров фестиваля.

Спектакли пришлось адаптировать под открытую площадку. Если «Удачи, Марк!» уже исполнялся в формате open air на горе Крестовой в Губахе год назад, то для команд двух других спектаклей это был первый опыт такой работы, и опыт получился экстремальным: так, во время моноспектакля Альберта Макарова «Вертинский» шёл проливной дождь, зрители сидели и стояли в дождевиках и под зонтиками, но не уходили.

В эти же дни в Перми, на большой сцене Театра-Театра московский театр им. Маяковского показывал спектакли «Лес» (16 +) по Островскому и «Симон» (16 +) по роману Наринэ Абгарян.

Эта гастрольная рокировка — не какое-то исключительное событие в нынешней театральной ситуации в Перми, а уже почти общее место: в завершающемся сезоне Театр-Театр стал постоянно действующей гастрольной площадкой. Директор театра Егор Мухин на пресс-конференции, посвящённой гастролям новосибирского театра «Красный факел» шутил, что Пермь становится театральной Россией в миниатюре — здесь можно увидеть спектакли и из столиц, и из региональных центров, и даже из-за рубежа: нынче, кроме прочих, в Перми играл Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера из Абхазии.

В целом за сезон 2024/25 на сцене Театра- Театра, а также его детской версии — Театра-Тятрика — выступили девять гастрольных коллективов. Всё это — не антрепризы, а полноценные сценические версии технически сложных спектаклей. Так, «Лес» театра им. Маяковского потребовал двухмесячной технической подготовки, поскольку сцена в этом спектакле представляет собой водоём, в котором около девяти тонн воды. Пермский театр не был приспособлен для такой сценографии. Пришлось приспособить.

Гастрольные спектакли существенно расширили представление пермяков о современном театре, некоторые из них стали настоящим откровением. Так, за короткий промежуток времени два театра показали свои версии «Мёртвых душ», и это были абсолютно разные произведения — и по технологии, и по смыслу.

«Мёртвые души» (16 +) Театр им. Вахтангова — эксцентрическая комедия, блистательный бенефис народной артистки России Марии Ароновой, которая сыграла в постановке Владимира Иванова почти все роли, не просто меняя костюмы и грим, а буквально перевоплощаясь в разных гоголевских персонажей.

В новосибирском театре «Красный факел» «Мёртвые души» (16 +) в постановке художественного руководителя Андрея Прикотенко — это размышление о судьбах русской интеллигенции. Впервые, наверное, создан спектакль, где помещики, к которым приезжает Чичиков — и Коробочка, и Манилов, и Собакевич, и даже Плюшкин — не карикатуры, а красивые, умные, непростые люди. Текст гоголевский, никакой отсебятины, но представлен он так, что прекраснодушный Манилов становится глубоким мыслителем, трогательным семьянином и гостеприимным хозяином, скупердяй Плюшкин — радетелем реформ, переживающим о судьбе России, а застенчивая Коробочка — одинокой, ищущей счастья женщиной. Эти герои вызывают не смех, а искреннее сочувствие. На сцене — люди, с которыми хочется дружить, общаться, спорить, заехать в гости и побеседовать гораздо содержательнее, чем это сделал Чичиков.

Новосибирские «Мёртвые души» — часть сценической дилогии, второй спектакль из которой — «Бесы» (16 +) по Достоевскому — тоже был показан в Перми. Наверное, эти два вечера стали для пермской публики самым глубоким и ярким театральным переживанием сезона.

Большие гастроли театра «Красный факел» были важны ещё и потому, что третий спектакль в гастрольной афише — «Ромео и Джульетту» (12 +) — поставил пермский режиссёр, куратор «Сцены-Молот» Марк Букин. Это очень витальная, очень молодёжная постановка. «Ромео и Джульетту» ставят много; современными нарядами героев, рок-музыкой и броскими сценическими поединками уже трудно удивить насмотренную публику, но Марку Букину удалось нечто исключительное: он придумал для этой хрестоматийной истории невероятно пронзительный и очень глубокий финал. Его герои бесконечно умирают и воскресают на руках друг друга, и становится понятно: Ромео не может умереть, потому что кто же тогда подхватит падающую Джульетту? А Джульетта обязана подхватить падающего Ромео, стало быть, и у неё нет никакого права на смерть! Это чистые слёзы…

«Красный факел» удивил ещё и редкой музыкальностью: во всех трёх гастрольных спектаклях живая музыка не сопровождает действие, она — его часть, музыканты здесь — тоже актёры и умудряются демонстрировать профессионализм в обеих сценических ипостасях — драматической и музыкальной. Высший пилотаж.

И театр им. Вахтангова, и «Красный факел» пережили недавно драматичную смену художественного руководства. Пермские гастроли показали: эти театры не просто по-прежнему в хорошей форме, но и верны своим традициям. Это очень обнадёживает.

На трёх сценах Театра-Театра в нынешнем сезоне гастролировали не только драматические, но и танцевальные театры, шли балеты и мюзиклы. Особое место занимают гастроли театра «Таратумб» из Москвы, которым «рулят» кураторы Театра-Тятрика Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина. Их «Аленький цветочек» (0 +), «Морж, учитель и поэт» (0 +) и «На краю Африки» (0 +) — пример настоящего семейного театра, где взрослые радуются остроумным шуткам, музыке, эксцентрике не меньше, чем дети.

Если же говорить о гастрольных поездках самого Театра-Театра, то их было тоже немало: театр за сезон выезжал семь раз, побывал в Самаре, Махачкале, Новосибирске, в Крыму и несколько раз в Москве.

Всё это не просто так. Не секрет, что в сентябре Театр-Театр закрывается на капитальный ремонт, и, пока большой зал будет закрыт, труппа будет много ездить. Для Егора Мухина прошедший сезон стал временем наведения мостов, укрепления контактов, создания прочных договорённостей на будущее.

Сразу после завершения реконструкции театр будет отмечать юбилей — начнётся его сотый сезон. Готовится много подарков для зрителей, и один из них — небывалая гастрольная афиша. Как рассказал Егор Мухин, за 12 месяцев юбилейного для театра года в Перми пройдёт 12 гастролей ведущих российских театров. Каждый месяц — новые гастроли, каждый театр будет проводить в Перми неделю и покажет два или три спектакля.

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