Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музыка на земле, на воде и в небе Афиша на неделю 7–13 июля Поделиться Твитнуть

Фестиваль театральных постановок на ландшафте продолжается. «Полёт в небеса» (12+, 7 июля, 12:00 и 13:30) — мини-спектакль на вращающейся платформе на горнолыжном курорте «Губаха» по произведениям Даниила Хармса в постановке режиссёра Дмитрия Огородникова с участием актёров Сергея Толстикова и Михаила Сиворина. Верхнеуфалейский театр «Вымысел» покажет на горе Крестовой «Первую любовь Ходжи Насреддина» (16+, 7 июля, 19:00). Главный герой спасает от змеи хана Талгат-Бека, и тот приглашает своего спасителя во дворец. Насреддин встречает ханскую дочь Сухайль. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга, однако на их пути встаёт военачальник Кара-Бутон... Там же, на Крестовой, состоится специальный проект фестиваля — «Бахи в Губахе» (16+, 7 июля в 21:00). Этот спектакль с участием ансамбля солистов Российского национального оркестра и артистов Алсу Юсуповой и Кирилла Зайцева можно будет увидеть только один раз. Центральным сочинением станет «Крестьянская кантата» Иоганна Себастьяна Баха. Куратор проекта — Александр Вислов. Спектакль «Про жись» (6+, 8 июля, 16:00) — народная трагикомедия коллектива «Голоса уральских деревень» (Екатеринбург), театрализованное размышление о смерти и рождении, которые постоянно перетекают друг в друга. Спектакль будет сыгран в декорациях фильма «Сердце Пармы».

Продолжается и воздухоплавательный фестиваль, а вместе с ним — Чемпионат Приволжского федерального округа и соревнования на Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту с участием 13 пилотов из разных городов России. 7 и 8 июля спортивные полёты запланированы на 5:00 и в 20:00, 9 июля в 5:00. Подъёмы на аэростатах 7 июля в 20:00; мастер-классы по воздухоплаванию 7 и 8 июля в 13;00, 15:00 и 17:00, 9 июля в 13:00 и 15:00. Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей пройдут 9 июля в 17:00. Запланированные полёты и подъёмы состоятся только при благоприятных погодных условиях.

Уличная выставка, посвящённая 135-летию Пермского краеведческого музея. История старейшего музея региона представлена в комиксах художника Александра Кошелева. Персонажами стали сотрудники музея, которые в разное время внесли заметный вклад в науку, культуру, общественную жизнь региона. Музей ведёт свою историю с заседания Пермской комиссии Уральского общества любителей естествознания 15 (27) ноября 1890 года. Сотрудники музея собирали коллекции, читали популярные лекции, выступали с научными докладами, проводили экскурсии, разрабатывали туристические маршруты по Уралу, издавали краеведческую литературу. В 1920-е годы при музее были созданы общество краеведения, дождемерное бюро, астрономическая площадка, бюро лекарственных растений, зооуголок, питомник племенных кроликов. В 1930-е годы из состава музея выделились зоосад и художественная галерея. В 1960 году в музее появился планетарий.

В День семьи, любви и верности Пермская синематека дарит зрителям встречу со сказкой — фильмом «Летучий корабль». Это не ностальгическое путешествие в детство, а смелое переосмысление народного сюжета. Режиссёры взяли знакомую всем историю и наполнили её актуальными смыслами: о праве выбирать свою судьбу, о силе настоящих чувств против навязанных обстоятельств, о том, что иногда нужно построить собственный корабль, чтобы улететь от чужих планов. Царевна Забава и матрос Иван — не просто влюблённые из сказки. Это современные герои, которые отказываются жить по чужому сценарию. Их история — о том, что любовь это не только чувство, но и поступок, требующий смелости.

Бабушка Ротонда приглашает на семейное чаепитие. В программе кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы, концерты и другие активности для детей и взрослых. 8 июля — «Корж веселья»: в 13:00 шоу чудес «Сливки восторга», в 14:00 мастер-класс по тортам вместе с малышами; в 15:00 дискотека-путешествие «Озорные дорожки». 9 июля — «Корж приключений»: в 15:00 видеоконкурс «Трендовая приправа», в 17:00 конкурс-лото «Нарезка мемов»; в 18:00 диджей-сет «Щепотка любимых треков». 10 июля — «Корж опыта»: в 15:00 дворовые игры «Щепотка ностальгии», в 17:00 мастер-класс по лепке из глины «Ингредиент умения», в 19:00 квартирник «Творческая глазурь». 11 июля — «Корж мудрости»: в 15:00 чаепитие и лекция про травяные чаи; в 15:00 встреча книголюбов, в 16:00 «Танцевальный замес». В выходные, 12 и 13 июля в 13:00, в завершение фестиваля, грандиозное «семейное застолье» с насыщенной программой.

Фестиваль пройдёт нон-стоп в течение 100 часов. В любое время можно будет посмотреть медиаинсталляцию «Один день с коми-пермяком» и медиаперфоманс «100 часов о любви» (0+, «Кристалл»). Среди других событий: «Хоровод» — коми-пермяцкие песни, стихи, музыка, танцы для всей Перми; ночной акустический спектакль «К реке» (18+, 10 июля, 01:00 и 23.55; 11 июля, 23.55, «Кристалл») с участием Дарьи Калиной; не-обряд «Прикосновение» (16+, 10-13 июля, 17:00 и 19:00, «Кристалл»), в качестве режиссёра выступила популярная актриса Ксения Отинова; партиципаторный спектакль утраченного «Земля говорит» (16+, 10-13 июля, 18:00, 20:00, «Кристалл»); танцевальный перфоманс «Коми-пермяцкий алфавит» (0+, 9 июля, 20:00, площадь перед «Кристаллом»); перфоопера кассетных плееров «Улетают птицы» (16+, 10 июля, 00:00 и 21:00; 11 июля, 21:00, «Кристалл»); прогулка по Перми «Звуры» (на коми-пермяцком языке, 16+, 10-13 июля в 16:00 и 18:00, старт из Старокирпичного переулка), чуть-чуть коми-пермяцкий «Рейв в трамвае» (18+, ночь на 13 июля, 01:00, место отправления станет известно на регистрации), а также коми-пермяцкая йога (12+, 10-13 июля, 11:00, площадь перед «Кристаллом»), коми-пермяцкий подкаст «В тишине» (16+, 10-13 июля, 14:00, крыша «Кристалла») и коми-пермяцкий пикник с лекционной программой (12+, 10-13 июля, 13:00, кондитерская «Цех» рядом с «Кристаллом»).

Закат на Каме и струнный квартет на нижней палубе — на бесшумном электросудне «Экоход-2». Отправление от Речного вокзала под музыку Баха, Шумана, Дворжака и вальсы Штрауса и в исполнении струнного квартета Agidel. В антракте на нижней палубе дегустация напитков. Возвращение в вечерний город под музыку из фильмов в живом исполнении. Во время рейса будет работать профессиональный фотограф.

«Отец боди-хоррора» Дэвид Кроненберг недавно пропадал с радаров почти на десятилетие. Перерыв Кроненберг сделал, потому что его жена Каролин Зэйфман, с которой они были вместе 40 лет, умерла от рака. После трагедии наступил затяжной кризис. Свои переживания режиссёр передал в «Саване». После смерти Бекки (Диана Крюггер) Карш (Венсан Кассель) — успешный технологический магнат — основывает компанию GraviTech, где на инновационных кладбищах тела усопших помещают в саван, через который можно наблюдать за тлением останков своих близких. Карш не готов отпускать жену, и контакт с тем, что осталось от её тела, помогает герою не сойти с ума от горя. Но не всем технология приходится по вкусу...

Анна Гельфенбуйм — мастер живописных натюрмортов с изображением цветов. На встрече она расскажет о своих работах. У гостей будет возможность купить постеры и забронировать работы, представленные в экспозиции в ресторане. В малом зале цветочный фермер Ильсияр Олейникова будет собирать композиции для гостей.

Высший пилотаж продемонстрирует пилотажная группа «Первый полёт» на поршневых самолётах. Впервые в пермском небе купольную акробатику продемонстрирует команда московских парашютистов «Мечта». Представители Пермской федерации парашютного спорта покажут купольное пилотирование, в котором скорость при приземлении может достигать 150 км/ч. Запланировано выступление гостей из Китая и Мексики и прыжок с экстремально низким раскрытием парашюта — на высоте 100 м. Впервые на авиашоу будет организована выставка беспилотников от резидентов Пермского НОЦ. Хедлайнером концертной программы станет Пелагея. Она исполнит русские народные песни в рок-аранжировках.

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