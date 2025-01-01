Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Битва фестивалей: спортивные, фольклорные, театральные, книжные Афиша уикенда 4 – 6 июля Поделиться Твитнуть

Встреча с автором книги, хранителем коллекции пермской деревянной скульптуры Ксенией Зубакиной: чтение отрывков из книги, рассказ о том, как создавался её сюжет и появился главный герой. В книге можно найти ответы на частые вопросы зрителей: как в галерее появилось собрание храмовой скульптуры, что мы знаем об авторах этих произведений, каких святых они изображают. Историю и экспонаты пермской деревянной скульптуры «оживил» на страницах книги художник-иллюстратор Артём Кутергин. Средства, собранные от продажи билетов, пойдут на обустройство концертного зала Lemon Tree.

Фестиваль проводится в усадьбе Дягилевых и её окрестностях. Организаторы предлагают гостям погрузиться в атмосферу XIX века: посетить литературно-музыкальный вечер, побывать на балу, увидеть «Один день из жизни семьи Дягилевых». В программе: экскурсии по историческому селу, мастер-класс по коллажной анимации «Променад», поэтическая площадка «Парнас», «Салонные игры» — буриме, шарады, чехарда, бирюльки, пузеля и другие; чаепитие в усадьбе, лекторий «Азбука веера» (рассказ о намёках, зашифрованных в букетах цветов, расположении почтовых марок на конверте, в движениях веера; о том, что означала бутоньерка, вплетённая в волосы, кто был изобретателем языка веера и почему дамы так загадочно кусали кончики своих перчаток), исторический пост-кроссинг «Восторг на кончике пера», конкурс исторических костюмов и многое другое.

В программе — встречи с мотивационными спикерами: Александром Смильгевичем, основателем и владельцем крупнейшего в России и СНГ завода оптического кабеля «Инкаб»; Анастасией Шипициной, продюсером образовательных проектов в сфере искусства, сооснователем независимой кураторской группы «Край», продюсером арт-резиденции детей, подростков и молодых взрослых «Тут»; Анной Фадеевой, основательницей центра помощи людям в беде «Территория передышки»; Борисом Швайцером, генеральным директором кондитерской фабрики «Пермская»; Марией Коуровой, руководителем и цветочных проектов «Утром» и «mono»; Николаем Канищевым, ресторатором. Шесть героев выступят на сцене в формате публичной исповеди, чтобы поделиться своими вдохновляющими историями пути: взлёты и падения, испытания и победы. Кроме того, в программе: книжный нетворкинг-знакомство «Любить — соединять людей светом» в поддержку благотворительной организации «Территория передышки», летнее угощение и мерч мероприятия в подарок, практика «Прогулка в будущее» с написанием личного манифеста, музыкальный перформанс Айдара Галиакбарова (гитара) и Кристины Рассадниковой (фортепиано) «Музыка рек».

В преддверии Дня Петра и Февронии гостей Исторического парка ждут тематическая экскурсия «Выйти замуж за императора» по обновлённой экспозиции «Романовы», на которой можно будет узнать о традициях семейной жизни царей и императоров. Династия стояла во главе державы более 300 лет и явила немало примеров семейного благополучия: например, у Павла I и его супруги было десять детей, двое из его сыновей стали императорами. Экскурсовод — Александра Белозёрова. На мастер-классе «Сказки Пушкина» ребята и их родители создадут своими руками красочную открытку по мотивам пушкинских произведений в сопровождении рассказа о примерах крепкой семьи и большой любви в прозе и сказках А. С. Пушкина: о традициях дворянской семьи в «Капитанской дочке», о моральных уроках «Сказки о рыбаке и рыбке» и т.п.

Спортивный фестиваль, включающий один из самых экстремальных и самых грязных (в прямом смысле) забегов в России. Участники пробираются через ямы по горло в жидкой грязи и преодолевают множество других препятствий. Организаторы утверждают, что физически трасса лёгкая, все сложности в основном психологические; участвовать могут люди любого возраста и физической подготовки. В этом году, помимо основных забегов, состоятся «Пожарный забег» (забег сотрудников противопожарной службы в экипировке), «Парный забег» (мужчина с женщиной на спине), детский забег, «Голодные игры» (турнир по скоростному поеданию), «Суровая верста» (турнир по скоростному выпиванию), гонки на питбайках и велосипедах, PARMA FEST (контест экстремальных видов спорта), «Пуксьы да Ваксьы» (турнир по длительному сидению), показательные прыжки на лыжах с трамплина, Parma rave (фестиваль электронной музыки), массовые бесплатные спортивные активности — утренняя растяжка, медитация и т.п., аквагрим и детская площадка, тест-драйв автомобилей, фестиваль красок «Холи» и пенные вечеринки.

Один из самых мистических и ярких обрядовых летних фестивалей в Коми-Пермяцком округе. В ночь на Ивана Купала по традиции заготавливают банные веники из березовых веток, лечебных трав и купальницы, которую коми-пермяки называют «горадзуль», прыгают через костёр и очищаются росой и целебной речной водой. В программе: театрализованный концерт «В гостях у Аграфены Купальницы», развлекательная программа «Корöсь — корöсёк» («Веник-веничек»), квест «Купальский клад», огненное шоу «Игры пламени», игровые и конкурсные программы с детьми в аутентичном стиле, обряды очищения: прыжки через костёр, купание в реке, сбор целебных трав, сбор утреней росы. Хороводы, коми-пермяцкие игры, пляски, поиск цветка папоротника. В завершение фестиваля — концерт и этнодискотека. Будут организованны мастер-классы по плетению банных веников с целебными травами, чайная лавка, где все желающие могут приобрести травы чайных сборов и попить ароматный чай, литье из гипса фигурок пермского звериного стиля, набивка коми-пермяцкого орнамента, ярмарка-продажа даров природы «Лесная кухня», выставка декоративно-прикладного искусства и многое другое.

Будет работать около 10 фестивальных площадок. На площадке «Мужской угол» — уроки по кожевенному и кузнечному ремеслу, по камнерезному промыслу, мастер-шоу резьбы по дереву и изготовление рыбацких снастей. На площадке «Женский угол» — уроки по набойке, изготовлению цветочных брошей и плетению кос с цветами; мастер-шоу по ткачеству и баттл прях. В «Красном углу» (на главной сцене фестиваля) — большая музыкальная программа: «Ирисово поле», Zventa Sventana, Московский хор рожечников, коми-пермяцкий ансамбль песни и танца «Шондiбан», Глафира Утёмова, Дарья Калина, ансамбли «Песнецвет» и «Толока». В «Музыкальной палатке» будут вестись неспешные разговоры об этнической музыке, можно будет поиграть на музыкальных инструментах. В фестивальном клубе «Вот(ь)» в музее «Конфектория» — беседы о коми-пермяцких женских головных уборах и особенностях народного пения, о взаимодействии русского и коми-пермяцкого языков, о народном костюме и современном дизайне. На театральной площадке — камерные представления Коми-Пермяцкого этноцентра, Ольги Комаровой, студии «Озарение», ВИА «Малюканты».

Тема фестиваля — «Русский город. Пространство. Люди. Истории». Запланированы встречи с писателями, мастер-классы, прогулки, продажа книг по специальным ценам от 100 рублей. Психолог, блогер, автор книг по популярной психологии Наталья Керре выступит с лекцией «Стены-антистресс: как использовать свой дом и все, что в нем, для самопомощи при эмоциональном выгорании». Писатель, историк науки, автор книги «Динозавры России: Прошлое, настоящее, будущее» Антон Нелихов расскажет о древних пермских ящерах. Также запланированы прогулка-дрейф «Мы вышли из дома за чудесами» с арт-группой ЧУДИ (Челябинские Ударницы Делают Искусство), ридинг «Фрагменты города: литературные зарисовки о русской жизни» с Дарьей Лисицыной, мастер-класс «Trash-art брелоки: вторая жизнь пластика» с Евгенией Радостевой и медиация-медитация «Можно ли полюбить город через окно трамвая?» с Викой Бондаревой.

Гостей открытия фестиваля воздухоплавания будут развлекать диджеи и кавер-группа «Гуарана». Планируется массовый подъем воздушных шаров в 21:30, а также шоу аэростатов «Танец слонов» в 23:00. Трансляция церемонии открытия пройдёт в официальной группе ВК и на большом экране на Соборной площади Кунгура. На площади также развернётся выставка из 50 единиц ретро- и современной техники.

Фестиваль продлится до 9 июня. В его рамках пройдёт Чемпионат Приволжского федерального округа и соревнования на Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. В борьбу вступят 13 пилотов из разных городов России.

На открытии ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» театр им. Моссовета (Москва) представит мюзикл «Бременские музыканты». Музыка Геннадия Гладкова прозвучит в исполнении живого оркестра. Режиссёр-постановщик — Евгений Марчелли. 6 июля программу фестиваля продолжат одноактный комический балет «Выпускной бал» (14:00, 6 +) в исполнении Пермского хореографического училища; мини-спектакль на вращающейся платформе на горнолыжном курорте «Полёт в небеса» (15: 30, 12 +) по произведениям Даниила Хармса в постановке Камерного драматического театра «Доминанта», режиссёр — Дмитрий Огородников; хореографический спектакль «Однажды рыба встала и пошла» (18:00, 12 +) Челябинского театра современного танца. Завершит воскресную программу специальный проект фестиваля «Бахи в Губахе» (20:00, 16 +) по либретто «Крестьянской кантаты» Иоганна Себастьяна Баха в литературной обработке Александра Вислова. Музыку представителей семьи Бах исполнит ансамбль солистов Российского национального оркестра, в главных ролях — артисты МХТ Кирилл и Алсу Зайцевы, арии исполнят приглашённые певцы — тоже москвичи.

Фестиваль продлится до 8 июля.

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