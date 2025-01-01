Вклады для льготников, наказания для дропперов, борьба с подставными ИП Какие законы в России вступают в силу в июле Поделиться Твитнуть

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В июле в России вновь вступает в силу ряд законодательных изменений. В частности, ужесточается наказание за разжигание ненависти на расовой или национальной почве. Станет жёстче наказание и за помощь мошенникам. Кроме этого, в банках появятся счета и вклады для льготников.

Вклады для льготников





С 1 июля 2025 года в российских банках появятся специальные финансовые продукты для граждан, получающих меры социальной поддержки. Речь идёт о социальном счёте и аналогичном вкладе.





Информация о праве на льготы будет храниться на цифровой платформе, а оформление договоров пройдёт в электронном виде через портал «Госуслуги».

Социальный вклад позволит разместить до 50 тыс. руб. под максимальный процент на срок один год. Если по окончании этого срока человек продолжает получать соцподдержку, он сможет продлить вклад ещё на год.





Социальный счёт будет обслуживаться только в рублях. За его открытие, обслуживание и пополнение не будет взиматься комиссия. Также бесплатно предоставят и карту «Мир». Переводы на сумму до 20 тыс. руб. — тоже без комиссии.





Дополнительно вклад можно будет пополнять, снимать или переводить средства без потери начисленных процентов и расторгать договор в любое время по желанию клиента. Отказать подходящим клиентам в заключении договоров нельзя, однако человек не сможет открыть второй социальный счёт, если уже имеет один действующий. То же касается и вкладов.



Порядок инвестиций

С 1 июля 2025 года вступают в силу обновлённые правила по заключению соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Среди ключевых изменений — запрет на разрешение споров между участниками таких соглашений в арбитражном порядке.





Кроме того, корректировки затрагивают предоставление субсидий и бюджетных инвестиций российским юридическим лицам. Отныне компании, в капитале которых доля участия оффшорных организаций превышает 25%, не смогут рассчитывать на господдержку в виде субсидий (по ст. 78, 78.1, 78.3, 78.4 БК РФ) и бюджетных вложений (по ст. 80 БК РФ).





Вводятся новые понятия: «основной объект инвестиционного проекта» и «меры прямой государственной поддержки». Закон также уточняет признаки, по которым проект может быть признан новым, и устанавливает перечень обязательных условий для включения в СЗПК. Помимо этого, определены основания, по которым может быть отказано в заключении, изменении или расторжении соглашения.





Борьба с подставными ИП

С 5 июля 2025 года вступает в силу закон № 172-ФЗ, принятый 24 июня. Он вводит уголовную ответственность за фиктивную регистрацию гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.Теперь за такие действия может быть назначено административное наказание — штраф от 100 до 300 тыс. руб., или уголовное — до трёх лет принудительных работ либо лишения свободы на тот же срок.





Однако если человек впервые совершил такое правонарушение и активно помогает следствию, он может избежать уголовной ответственности.



Ужесточение наказания за возбуждение ненависти

С 5 июля 2025 года в России вступают в силу более жёсткие меры наказания за повторные случаи разжигания ненависти или вражды на расовой или национальной почве. Это установлено новым ФЗ № 173, подписанным 24 июня.





Документ также усиливает ответственность за публичные высказывания и действия, направленные на унижение достоинства по признаку пола, национальности, расы или религии — особенно если они сопровождаются пропагандой насилия или оправданием его применения.





За такие правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб. или лишения свободы сроком до пяти лет.





Наказание за помощь мошенникам





С начала июля 2025 года в силу вступают изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание для лиц, причастных к обналичиванию или сокрытию украденных денег от имени мошенников — так называемых дропперов.





Если человек передал свою банковскую карту преступникам, ему грозит штраф от 100 до 300 тыс. руб., обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы сроком до трёх лет. Если карта была оформлена специально для передачи третьим лицам, санкции ужесточаются: штраф может достигать 1 млн руб., а срок тюремного заключения — до шести лет.





Кроме того, незаконные операции с банковскими картами, даже если их совершает не владелец карты, теперь наказываются либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы до шести лет, с возможным штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб.

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