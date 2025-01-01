«Вышка» всё дороже Пермские вузы подняли цены на обучение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермских вузах с 20 июня стартовала приёмная кампания. В этом году стоимость обучения во многих высших учебных заведениях Прикамья значительно выросла по сравнению с предыдущим годом. «Новый компаньон» изучил ситуацию с ценами на высшее образование в регионе, подробности — в нашем материале.

ПНИПУ

В этом году Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) предлагает абитуриентам более 2500 бюджетных мест и 120 актуальных программ бакалавриата и специалитета. Вуз открывает для будущих бакалавров, специалистов и магистров набор на более чем 120 образовательных программ на базе 35 направлений. Абитуриентам будут доступны 16 новых профилей подготовки на восьми факультетах.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе вуза, повышение цен на гуманитарные направления в этом году составило 7,5%, на технические — 4%. Например, «Прикладная информатика» будет стоить 183 тыс. руб. в год, а такие направления, как «Социология», «Реклама и связи с общественностью», «Лингвистика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», а также «Экономика» — 154 тыс. 900 руб. в год.

«При этом на гуманитарном направлении действует гибкая система скидок — до 50%, если абитуриент наберёт при поступлении от 230 баллов и выше. Размер скидки зависит от суммы набранных баллов по трём вступительным предметам ЕГЭ», — рассказали в вузе.

Учитывая 50%-ную скидку, абитуриент гуманитарного направления будет иметь возможность платить за обучение 77 490 руб.

ПГГПУ

В этом году Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) запускает набор на две новые образовательные программы в рамках направления 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям).

«Это межотраслевые программы, которые включают финансово-экономическое образование и правоведение и правоохранительную деятельность. Студенты, поступившие на эти программы, будут изучать компетенции, связанные не только со спецификой работы в образовании, но и в секторах экономики и юриспруденции», — рассказали в пресс-службе вуза.

Всего в ПГГПУ в этом году 604 бюджетных места по очной форме обучения и 430 мест выделено на внебюджет.

Как пояснили в пресс-службе Пермского педуниверситета, обучение по программам, которые относятся к УГСН «Образование и педагогические науки», в год будет составлять 152 тыс. руб. по очной форме и 64,5 тыс. руб. по заочной.

Дороже всего обойдётся очная форма обучения в аспирантуре по направлению «Физическая культура и профессиональная физическая подготовка» — 226,6 тыс. руб.

В целом обучение на очной форме по разным направления составляет от 152 тыс. руб. («Психолого-педагогическое образование», «Профессиональное обучение по отраслям», «Лингвистика» и «Туризм») до 205,5 тыс. руб. («Физическая культура для лиц с отклонениями в здоровье (адаптивная физическая культура)»).

ПГНИУ

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) в этом году 1677 бюджетных мест и 1173 платных.

На географическом факультете цена обучения за год составит от 173 до 205 тыс. руб. в зависимости от специальности, на историко-политологическом — от 157 до 165 тыс. руб.

Дороже остальных будет «Дизайн» — 303 тыс. руб. Также высокие цены на обучение «Экологии и природопользованию» (для иностранных граждан с преподаванием на английском языке) — 290 тыс. руб., а также по «Бизнес-информатике» и «Экономике» (для иностранцев с преподаванием на английском языке) — от 255 до 510 тыс. руб.

ВШЭ

Пермский филиал Высшей школы экономики (ВШЭ) в этом учебном году набирает студентов по девяти образовательным программам: «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике», «Управление бизнесом (онлайн)», «Менеджмент в креативных индустриях», «Разработка информационных систем для бизнеса» (в направлении «Бизнес-информатика» и «Программная инженерия»), «Программные системы и автоматизация процессов разработки (онлайн)», «Юриспруденция», «Дизайн», «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе».

Цифры приёма в этом году выглядят следующим образом: 220 мест на бюджет и 940 — платные.

Что касается стоимости обучения, то в предстоящем учебном году она претерпела лишь незначительные изменения. Так, по направлению подготовки «Программная инженерия» по образовательной программе бакалавриата «Разработка информационных систем бизнеса» обучение на очной форме будет стоить 200 тыс. руб., а на «Программных системах автоматизации процессов разработки (онлайн)» — 350 тыс. руб. Тем, кто выберет направление «Экономика» и «Менеджмент» по программе «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике», нужно будет заплатить 250 тыс. руб. в год. Столько же нужно будет отдать за обучение «Менеджменту в креативных индустриях». А вот образовательная программа «Управление бизнесом (онлайн)» обойдётся в 350 тыс. руб.

В программе «Разработка информационных систем для бизнеса» по направлению «Бизнес-информатика» предусмотрена плата в 200 тыс. руб. Тем, кто решит выучиться юриспруденции или иностранным языкам и межкультурной коммуникациям в бизнесе по направлениям подготовки, придётся платить 230 тыс. руб. в год.

Самым дорогим станет обучение на бакалавриате по направлению подготовки «Дизайн» — 420 тыс. руб. в год.

ПГИК

В Пермском государственном институте культуры (ПГИК) на факультете культурологии и социально-культурных технологий стоимость обучения по направлениям «Туризм», «Религиоведение» «Культурология», «Социально-культурная деятельность», «Документоведение и архивоведение», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и «Библиотечно-информационная деятельность» в этом году составляет 152 тыс. руб. (в прошлом году было 141 700 руб.).

На факультете искусств направления «Народная художественная культура» и «Режиссура театрализованных представлений и праздников» обойдутся в 185 100 руб. (в 2024 году было 162 тыс. руб.). Значительно дороже будет обучение по направлению «Хореографическое исполнительство» и «Цирковое искусство» — 301 тыс. руб.

Аналогичный уровень цен и в Консерватории по направлениям «Музыкальное искусство эстрады» «Музыкально-инструментальное искусство», «Вокальное искусство», «Искусство народного пения», «Дирижирование», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство».

В специалитете цены на обучение несколько выше. Так, на факультете искусств «Актёрское искусство» уже обойдётся в 351 500 руб. (в 2024 году было 323 500 руб.), а «Живопись», как и «Композиция» в Консерватории, — в 301 тыс. руб. Годом ранее обучение по этим программам составляло 281 300 руб.

ПГАТУ

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова (ПГАТУ), в этом году в вузе выделено более 700 бюджетных мест.

«Проводим набор на новые образовательные программы: «Лесопользование и лесоуправление», «Технология перерабатывающих производств в АПК» — программы бакалавриата; «Разработка и производство биотехнологических препаратов и продуктов» — программа магистратуры. По специальности «Ветеринария» добавлена новая образовательная программа — «Болезни продуктивных животных», продолжаем набор на программу «Болезни мелких домашних животных», — пояснили в пресс-службе.

В этом году повышенный спрос в вузе ожидают на направления подготовки «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Землеустройство и кадастры», «Ландшафтная архитектура».

Особенностью приёмной кампании этого года стал набор на направление подготовки магистратуры «Информационные системы и технологии», куда есть бюджетные места. Также бюджетные места впервые за долгое время появились на направлениях подготовки магистратуры «Экономика» и «Менеджмент» (заочная форма обучения).

«В 2025/26 учебном году стоимость обучения в ПГАТУ изменилась незначительно. Ежегодно сумма повышается только в пределах инфляции, самостоятельно университет стоимость не увеличивает. Предусмотрена комфортная система скидок и рассрочки платежей», — рассказали в пресс-службе.

В 2025 году позицию самого дорогого направления подготовки на очной форме обучения сохранило «Землеустройство и кадастры» — 182 800 руб.(в 2024-м — 197 900 руб.). Меньше всего будут платить студенты на направлениях подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Товароведение» — 136,2 тыс. руб. (годом ранее — 141,7 тыс. руб.). В вузе отмечают, что эти цены указаны с учётом 10%-ной скидки.

ПГМУ

В Пермском государственном медицинском университете им. академика Е.А. Вагнера (ПГМУ) в этом году 523 бюджетных места и 445 платных. При этом стоимость обучения выросла больше, чем во всех остальных пермских вузах, — от 22 до 50%. В частности, обучение для студентов специалитета на «Лечебном деле» составит 270 тыс. руб., хотя годом ранее было 200 тыс. руб. Студентам на «Педиатрии» придётся платить по 270 тыс. руб. В прошлом году цена составляла 180 тыс. руб.

Специалитет по «Стоматологии» вырос год к году с 270 до 330 тыс. руб. Студенты направления «Медико-профилактическое дело» будут платить 200 тыс. руб. вместо 150 тыс. Обучение на специальности «Клиническая психология» подорожало до 160 тыс. руб. (было 130 тыс.).

ПГФА

В этом учебном году Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА) примет 160 бакалавров на специальность «Химическая технология» и 124 — на «Биотехнологию». На этих специальностях по 100 платных мест.

Стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета для обучающихся, зачисляемых в ПГФА на первый год обучения, по специальности «Фармация» составляет 175 тыс. руб. (для иностранцев — 250 тыс. руб.). «Химическая технология» и «Биотехнология» будут стоить 160 тыс. руб. Отметим, в прошлом году обучение на «Фармациии» стоило 162 тыс. руб. в год, а на направлениях «Химическая технология» и «Биотехнология» — по 150 тыс. руб. в год.

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