Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Экологические выставки и ландшафтные фестивали Афиша на неделю 30 июня – 6 июля Поделиться Твитнуть

Новая выставка в Центре городской культуры — проект Московского музея дизайна при поддержке «СИБУРа» и программы «Формула хороших дел». Выставка рассказывает историю пластика — от первых синтетических материалов до переработанных биополимеров. В экспозиции собраны знаковые объекты 50 зарубежных и российских дизайнеров, демонстрирующих историю и потенциал пластика как одного из главных материалов XX и XXI века. Среди них радиоприёмник «VEF Spidola» — первая пластиковая модель в СССР; культовый стул Panton Chair, символ 1970-х; советская неваляшка, знакомая каждому; а ещё — яркая мебель в стиле поп-арт, техника, посуда, одежда, аксессуары и игрушки. «Век пластика» — это и ретроспектива, и повод подумать о будущем. Пластик изменил наш быт — теперь время изменить отношение к нему.

Объекты для выставки создали дети 8-13 лет под руководством арт-группы «Крепкий палец» из Омска. Вместе с кураторам ребята изучали местный ландшафт, стараясь подметить скрытые и удивительные детали среды, из которых появились новые «обитатели» в формате временных художественных интервенций, например, большая лягушка, которая помогает бороться с комарами, или растение Недотрога, которое не любит, когда на него обращают внимание, и может выстрелить семенами.

Проект позволит жителям Перми посмотреть по-новому на пространство долины Данилихи и привлечь внимание к малым рекам в целом — как к важным природным городским пространствам, вокруг которых активно развивается инфраструктура.

Спектакль Дениса Хусниярова по роману Наринэ Абгарян. Бедный каменщик Симон из горного армянского городка за свою честную жизнь не нажил никакого богатства, кроме одного — коллекции женских сердец, ювелирно собранных им из разбитых горем осколков. Симона больше нет с ними, но у каждой из пяти женщин есть история встречи и расставания с пусть неидеальным, но чутким и любящим человеком. И каждая история — путь с абсолютного дна жизни непременно к свету. «Всякая горесть делает нас сильнее. Иначе не бывает. Всякая радость ничего не просит. Она остаётся с нами навсегда». Режиссёр спектакля Денис Хуснияров — обладатель премий «Прорыв» и «Золотой софит», номинант «Золотой Маски».

Кинопрограмма документальных фильмов о «русском Родене». В 13:00 — детский час: фильм про детский проект, который вот уже 10 лет проводит Международный фонд им. С.Д. Эрьзи. Основа проекта — международный конкурс детского творчества «Миры мастера Эрьзи». На выставке в ЦВЗ в отдельном зале представлены рисунки и скульптуры участников этого конкурса из разных городов и стран. В 15:00 — серия авторских фильмов журналиста Михаила Жебрака «Тропою Эрьзи». В 17:00 — серия документальных фильмов «Эрьзя. Точка возврата».

Танцевальный спектакль-исследование на тему формирования идентичности человека. Каждый день мы смотрим на себя в зеркало, взаимодействуем с социумом, проявляем свой характер и отстаиваем свои убеждения. Каждый день мы сталкиваемся сами с собой, ищем свое место и задаем себе важный вопрос: а кто я? Identité — первый в России танцевальный спектакль на языке vogue. Это не только зрелищный танец, но и высказывание о себе самом. Танцовщики спектакля размышляют, какую роль сыграл танец vogue в формировании их идентичности и как он помог увидеть и принять себя настоящих. Автор проекта Зоя Миронова — танцовщица и хореограф, родоначальник направления vogue в Перми, участница американского вог-дома The House of West, многократная победительница российских и зарубежных вог-балов, all styles баттлов, хореографических фестивалей.

153-й театральный сезон в Пермской опере завершается концертным исполнением оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос» под управлением дирижёра Петра Белякина. В центре сюжета — судьба испанского принца, разрываемого между личными чувствами и государственным долгом. Он любит королеву, ставшую женой его отца, короля Филиппа II. История разворачивается на фоне вмешательства инквизиции и придворных интриг. Это произведение не только о любви и страдании, но и о свободе, верности и человеческом достоинстве. В главных партиях — Гарри Агаджанян, Борис Рудак, Василий Ладюк, Рустам Касимов, Зарина Абаева, Светлана Каширина, Тимофей Павленко и другие артисты.

«Флаэртиана в городе» — это серия показов избранных фильмов-участников прошлогоднего фестиваля «Флаэртиана» на необычных площадках. Зрители посмотрят десять фильмов: фильм-лауреат студенческого конкурса «Горький мёд» (6+) о том, как принять потерю отца и сохранить пчелиную пасеку; «Текстура лжи» (18+) — картина, получившая специальное упоминание жюри за искренность разговора о лжи, где режиссер Ефим Грабой показал личную историю о взаимоотношениях в семье; а также фильм «Лежбище быка» (12+), получивший специальное упоминание жюри национального конкурса, где показан один год из жизни семьи кочевников-яководов в горах Восточного Саяна.

Кроме того, зрители увидят фильмы «Нелюбимка» (16+), «Три чума» (12+), «Давай» (0+), «Вверх тормашками» (12+), «Каникулы в Лопшеньге» (6+), «Лицо» (12+) и «Югорские новеллы» (6+). Это истории взросления, памяти, творческого поиска, жизни на Севере и поиска вдохновения в собственных корнях.

Тема фестиваля — «Русский город. Пространство. Люди. Истории». Запланированы встречи с писателями, мастер-классы, прогулки, продажа книг по специальным ценам от 100 рублей. Психолог, блогер, автор книг по популярной психологии Наталья Керре выступит с лекцией «Стены-антистресс: как использовать свой дом и все, что в нем, для самопомощи при эмоциональном выгорании». Писатель, историк науки, автор книги «Динозавры России: Прошлое, настоящее, будущее» Антон Нелихов расскажет о древних пермских ящерах. Также запланированы прогулка-дрейф «Мы вышли из дома за чудесами» с арт-группой ЧУДИ (Челябинские Ударницы Делают Искусство), ридинг «Фрагменты города: литературные зарисовки о русской жизни» с Дарьей Лисицыной, мастер-класс «Trash-art брелоки: вторая жизнь пластика» с Евгенией Радостевой и медиация-медитация «Можно ли полюбить город через окно трамвая?» с Викой Бондаревой.

Гостей открытия фестиваля воздухоплавания будут развлекать диджеи и кавер-группа «Гуарана». Планируется массовый подъем воздушных шаров в 21:30, а также шоу аэростатов «Танец слонов» в 23:00. Трансляция церемонии открытия пройдёт в официальной группе ВК и на большом экране на Соборной площади Кунгура. На площади также развернётся выставка из 50 единиц ретро- и современной техники.

Фестиваль продлится до 9 июня. В его рамках пройдёт Чемпионат Приволжского федерального округа и соревнования на Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. В борьбу вступят 13 пилотов из разных городов России.

На открытии ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» театр им. Моссовета (Москва) представит спектакль «Бременские музыканты». В основе спектакля — либретто «Трубадур и его друзья» Василия Ливанова, Юрия Энтина и музыка Геннадия Гладкова, которая прозвучит в исполнении живого оркестра. «Бременские музыканты» в постановке режиссёра Евгения Марчелли — настоящий гимн романтической любви, верности, дружбе, таланту, красоте и всепобеждающей театральности.

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдёт до 8 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.