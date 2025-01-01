Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Экологические выставки и ландшафтные фестивали

Афиша на неделю 30 июня – 6 июля

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1

Новая выставка в Центре городской культуры — проект Московского музея дизайна при поддержке «СИБУРа» и программы «Формула хороших дел». Выставка рассказывает историю пластика — от первых синтетических материалов до переработанных биополимеров. В экспозиции собраны знаковые объекты 50 зарубежных и российских дизайнеров, демонстрирующих историю и потенциал пластика как одного из главных материалов XX и XXI века. Среди них радиоприёмник «VEF Spidola» — первая пластиковая модель в СССР; культовый стул Panton Chair, символ 1970-х; советская неваляшка, знакомая каждому; а ещё — яркая мебель в стиле поп-арт, техника, посуда, одежда, аксессуары и игрушки. «Век пластика» — это и ретроспектива, и повод подумать о будущем. Пластик изменил наш быт — теперь время изменить отношение к нему.

2

Объекты для выставки создали дети 8-13 лет под руководством арт-группы «Крепкий палец» из Омска. Вместе с кураторам ребята изучали местный ландшафт, стараясь подметить скрытые и удивительные детали среды, из которых появились новые «обитатели» в формате временных художественных интервенций, например, большая лягушка, которая помогает бороться с комарами, или растение Недотрога, которое не любит, когда на него обращают внимание, и может выстрелить семенами.

Проект позволит жителям Перми посмотреть по-новому на пространство долины Данилихи и привлечь внимание к малым рекам в целом — как к важным природным городским пространствам, вокруг которых активно развивается инфраструктура.

3

Спектакль Дениса Хусниярова по роману Наринэ Абгарян. Бедный каменщик Симон из горного армянского городка за свою честную жизнь не нажил никакого богатства, кроме одного — коллекции женских сердец, ювелирно собранных им из разбитых горем осколков. Симона больше нет с ними, но у каждой из пяти женщин есть история встречи и расставания с пусть неидеальным, но чутким и любящим человеком. И каждая история — путь с абсолютного дна жизни непременно к свету. «Всякая горесть делает нас сильнее. Иначе не бывает. Всякая радость ничего не просит. Она остаётся с нами навсегда». Режиссёр спектакля Денис Хуснияров — обладатель премий «Прорыв» и «Золотой софит», номинант «Золотой Маски».

4

Кинопрограмма документальных фильмов о «русском Родене». В 13:00 — детский час: фильм про детский проект, который вот уже 10 лет проводит Международный фонд им. С.Д. Эрьзи. Основа проекта — международный конкурс детского творчества «Миры мастера Эрьзи». На выставке в ЦВЗ в отдельном зале представлены рисунки и скульптуры участников этого конкурса из разных городов и стран. В 15:00 — серия авторских фильмов журналиста Михаила Жебрака «Тропою Эрьзи». В 17:00 — серия документальных фильмов «Эрьзя. Точка возврата».

5

Танцевальный спектакль-исследование на тему формирования идентичности человека. Каждый день мы смотрим на себя в зеркало, взаимодействуем с социумом, проявляем свой характер и отстаиваем свои убеждения. Каждый день мы сталкиваемся сами с собой, ищем свое место и задаем себе важный вопрос: а кто я? Identité — первый в России танцевальный спектакль на языке vogue. Это не только зрелищный танец, но и высказывание о себе самом. Танцовщики спектакля размышляют, какую роль сыграл танец vogue в формировании их идентичности и как он помог увидеть и принять себя настоящих. Автор проекта Зоя Миронова — танцовщица и хореограф, родоначальник направления vogue в Перми, участница американского вог-дома The House of West, многократная победительница российских и зарубежных вог-балов, all styles баттлов, хореографических фестивалей.

6

153-й театральный сезон в Пермской опере завершается концертным исполнением оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос» под управлением дирижёра Петра Белякина. В центре сюжета — судьба испанского принца, разрываемого между личными чувствами и государственным долгом. Он любит королеву, ставшую женой его отца, короля Филиппа II. История разворачивается на фоне вмешательства инквизиции и придворных интриг. Это произведение не только о любви и страдании, но и о свободе, верности и человеческом достоинстве. В главных партиях — Гарри Агаджанян, Борис Рудак, Василий Ладюк, Рустам Касимов, Зарина Абаева, Светлана Каширина, Тимофей Павленко и другие артисты.

7

«Флаэртиана в городе» — это серия показов избранных фильмов-участников прошлогоднего фестиваля «Флаэртиана» на необычных площадках. Зрители посмотрят десять фильмов: фильм-лауреат студенческого конкурса «Горький мёд» (6+) о том, как принять потерю отца и сохранить пчелиную пасеку; «Текстура лжи» (18+) — картина, получившая специальное упоминание жюри за искренность разговора о лжи, где режиссер Ефим Грабой показал личную историю о взаимоотношениях в семье; а также фильм «Лежбище быка» (12+), получивший специальное упоминание жюри национального конкурса, где показан один год из жизни семьи кочевников-яководов в горах Восточного Саяна.

Кроме того, зрители увидят фильмы «Нелюбимка» (16+), «Три чума» (12+), «Давай» (0+), «Вверх тормашками» (12+), «Каникулы в Лопшеньге» (6+), «Лицо» (12+) и «Югорские новеллы» (6+). Это истории взросления, памяти, творческого поиска, жизни на Севере и поиска вдохновения в собственных корнях.

8

Тема фестиваля — «Русский город. Пространство. Люди. Истории». Запланированы встречи с писателями, мастер-классы, прогулки, продажа книг по специальным ценам от 100 рублей. Психолог, блогер, автор книг по популярной психологии Наталья Керре выступит с лекцией «Стены-антистресс: как использовать свой дом и все, что в нем, для самопомощи при эмоциональном выгорании». Писатель, историк науки, автор книги «Динозавры России: Прошлое, настоящее, будущее» Антон Нелихов расскажет о древних пермских ящерах. Также запланированы прогулка-дрейф «Мы вышли из дома за чудесами» с арт-группой ЧУДИ (Челябинские Ударницы Делают Искусство), ридинг «Фрагменты города: литературные зарисовки о русской жизни» с Дарьей Лисицыной, мастер-класс «Trash-art брелоки: вторая жизнь пластика» с Евгенией Радостевой и медиация-медитация «Можно ли полюбить город через окно трамвая?» с Викой Бондаревой.

9

Гостей открытия фестиваля воздухоплавания будут развлекать диджеи и кавер-группа «Гуарана». Планируется массовый подъем воздушных шаров в 21:30, а также шоу аэростатов «Танец слонов» в 23:00. Трансляция церемонии открытия пройдёт в официальной группе ВК и на большом экране на Соборной площади Кунгура. На площади также развернётся выставка из 50 единиц ретро- и современной техники.

Фестиваль продлится до 9 июня. В его рамках пройдёт Чемпионат Приволжского федерального округа и соревнования на Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. В борьбу вступят 13 пилотов из разных городов России.

10

На открытии ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» театр им. Моссовета (Москва) представит спектакль «Бременские музыканты». В основе спектакля — либретто «Трубадур и его друзья» Василия Ливанова, Юрия Энтина и музыка Геннадия Гладкова, которая прозвучит в исполнении живого оркестра. «Бременские музыканты» в постановке режиссёра Евгения Марчелли — настоящий гимн романтической любви, верности, дружбе, таланту, красоте и всепобеждающей театральности.

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдёт до 8 июля.

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