Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не только День молодёжи Афиша уикенда 27-29 июня Поделиться Твитнуть

Эта выставка — размышление о времени, о жизни и природе искусства, отражённое в произведениях трёх поколений художников. Старшее поколение — мастера, стоявшие у истоков художественной жизни Прикамья, создавшие в советский период прочную профессиональную основу и культурное наследие. Вторая группа включает зрелых авторов, которые в настоящее время активно участвуют в выставочных проектах. Младшее поколение — участники молодёжного объединения Союза художников Пермского края, студенты и независимые авторы, открывающие новые темы, образы и формы.

В экспозиции — 46 дипломных работ нынешних выпускников Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Пермского государственного института культуры, Художественного училища и Пермского краевого колледжа «ОНИКС». Это преимущественно живописные полотна, демонстрирующие многообразие жанров: портрет, натюрморт, лирический и индустриальный пейзаж, жанровые работы на бытовые и исторические темы; а также несколько скульптурных композиций. Все работы выполнены в традициях русской академической художественной школы. Выставка адресована тем, кто следит за новыми именами в культурной жизни Перми, школьникам, планирующим продолжить обучение по художественным специальностям, а также всем любителям классической реалистической живописи.

Фильм Софии Копполы, в главных ролях Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон, Джованни Рибизи, Анна Фэрис, Акико Такэсита. Они безумно одиноки на другой стороне земного шара, в японском мегаполисе, где все говорят на чужом языке. Он — бывший знаменитый киноактёр, который прилетел на съёмки рекламы виски и скучает в отеле, страдая от разницы во времени. Она же была в восторге от этого места, но муж оставил её ради работы, и теперь ей и осталось только бродить по городу в одиночестве. Эти двое случайно пересекаются в своих ночных бессонницах, и между ними завязываются отношения, не совсем романтические или дружеские, хотя они включают элементы и того, и другого. Фильм включён в список «1001 фильм, который вы должны посмотреть, прежде чем умереть» Стивена Шнайдера и в «Список великих фильмов» Роджера Эберта.

Обсуждать фильм зрители будут с приглашёнными экспертами: психологом и психотерапевтом Николаем Стрелковым и кандидатом филологических наук, практикующим переводчиком, преподавателем английского языка и перевода Екатериной Петковой.

В этом году пермскому литературному журналу «Вещь» (18+) исполнилось 15 лет. В 31 номере опубликованы повесть Константина Духонина, рассказы Владимира Кочнева, пьеса Алексея Житковского, дискуссионная статья Сергея Сигерсона, стихи Катерины Гашевой, Андрея Сухорукова и Сергея Имиса, а также подборка стихотворений московского поэта Виталия Зимакова и челябинских поэтов, чьи книги вышли в издательстве «Поэзия» Александра Самойлова.

Иллюстрации номера выполнены пермским художником Артёмом Кутергиным.

На презентации состоится премьера фильма пермского режиссёра Семёна Соснина «ОМПП» («Общество мёртвых пермских поэтов», 18+), посвящённого тем, кого уже с нами нет, и тем, кто по разным причинам замолчал. «ОМПП» — часть документального сериала «Люди П.» (18+), который «представляет жителей Перми через авторскую кинооптику, где очевидное указывает на невероятное, а видимое предстаёт крайним рубежом перед невидимым», — говорит автор сериала Семён Соснин.

Там же состоится презентация сборника Сергея Имиса «Избранное» (18 ). Первое посмертное издание включает стихи и прозу недавно ушедшего пермского автора.

Девять хореографических коллективов из Кудымкарского округа и Краснокамска встретятся на танцевальном батле «Туримоль» («Северная клюква») в рамках событий 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Участники представят авторские номера в жанре народного танца, в том числе на основе традиций своего народа, в собственной интерпретации с использованием различных техник и стилей. Победитель получит денежный приз 100 тыс. руб. Будет также разыгран приз зрительских симпатий.

Моноспектакль заслуженной артистки РФ Татьяны Жарковой по роману Габриэля Гарсиа Маркеса. В фокусе внимания семья Буэндиа, в которой каждый одинок, несчастлив, никто не способен любить. Все поколения этой семьи стремятся к свету, но неизменно погружаются во мрак. Спектакль представляет историю семьи Буэндиа глазами старшей из рода — Урсулы Игуаран, которую играет Татьяна Жаркова. Это история о жажде любви, о жизни и смерти. Инсценировка и постановка Константина Яковлева, художественное решение и свет — Александр Прокопец, музыка — Марк Либерзон.

В годы Великой Отечественной войны на Урал эвакуировали людей, производства и учреждения культуры: музеи, театры, библиотеки. Музейные работники трудились над сохранением фондов в непростых условиях. Даже в самые страшные годы войны культурная жизнь Молотова (так тогда называлась Пермь) не замирала. О том, как жило искусство в эвакуации, и о трудовых подвигах работников культуры на уличной пешеходной экскурсии расскажет Григорий Ноговицын, научный сотрудник Пермской галереи. Экскурсанты узнают, где жили Лиля и Осип Брики, художники Александр Родченко и Варвара Степанова; где композитор Арам Хачатурян написал «Танец с саблями», а писатель Вениамин Каверин — роман «Два капитана»; где хранилось национальное достояние России — шедевры Третьяковской галереи и Русского музея, а также почему в 1944 году пермяки с недоверием отнеслись к подлинности самой известной картины Ильи Репина — «Бурлаки на Волге».

Двадцать команд художников преобразят фигуры медведей — символ Перми, добавляя в каждый образ элементы авиации, космоса, медицины и других отраслей, которые делают Пермь уникальной. С 28 по 30 июня художники будут работать в Белом зале музея ПЕРММ. Посетители музея получат уникальную возможность увидеть творчество в действии: художники будут работать рядом с Ротондой Александра Бродского, а зрители смогут следить за процессом через другие выставочные пространства музея. Всё это можно будет увидеть в рамках стандартного билета.

Готовые медведи будут выставлены на городской эспланаде 4-27 июля 2025 года.

Проект «Искусство и кино» приглашает на показ документального фильма «Кусама: бесконечные миры» (США, 2018, реж. Хизер Ленц) — проникновенной и визуально выразительной истории о жизни и творчестве одной из самых узнаваемых художниц XX-XXI века, Яёи Кусамы. Яёи Кусама — фигура, стоящая на пересечении авангарда, феминизма и поп-арта. Пройдя через культурное изгнание и десятилетия творческого одиночества, она превратила свою уязвимость в источник художественной силы. Её мир — это вселенная бесконечных зеркал, пульсирующих форм и повторяющихся мотивов, через которые проступает опыт личной травмы, отчуждения и борьбы за признание. После просмотра состоится обсуждение со Светланой Лучниковой, куратором, музейным проектировщиком и педагогом.

Эспланада, перед Театром-Театром, 12:00-17:00: экстрим-парк, роллердром и рампы для соревнований по уличным культурам с мастер-классами по скейтборду, агрессивным роликам и самокатам.

Эспланада, около памятника «Единство фронта и тыла», 12:00-16:00: беспилотное пространство «Крылья возможностей»: мастер-классы и соревнования по управлению БПЛА, робототехническому танковому биатлону.

Эспланада, перед Законодательным собранием: 13:00-20:00 — маркет молодых;

16:00-20:00 — медиапавильон с пространством от компании VK и мастер-классами для молодых медийщиков; 16:00 — старт Всероссийского фестиваля военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья»; 17:00 — выступление Люси Чеботиной; 18:00-18:50 — телемост между молодёжными столицами — Пермью и Омском; шоу-показ коллекции моды молодёжных столиц; 21:00 — концерт Niletto.

Набережная у Речного вокзала, 9:00-20:00 — Кубок Пермского края по баскетболу 3×3;

21:00 — открытие летнего фестиваля «Город встреч». Хедлайнер — Ева Польна.

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