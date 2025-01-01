Миграция с SAP на 1С: вызовы и их преодоление Пермская группа компаний ITPS спроектировала переход на новую систему для автоматизации бизнес-процессов Поделиться Твитнуть

Необходимость миграции с SAP на 1С для нефтехимического предприятия связана с требованиями акционеров и государственных органов по импортозамещению, а также с уходом вендора, что ведёт к значительному увеличению стоимости поддержки и доработки текущей системы, невозможности получения обновлений в части регламентированного учёта и отчётности, отсутствию возможности выполнения части новых бизнес-требований, повышению рисков падения системы и потери данных. Важно отметить, что сотрудники предприятия более 20 лет работали в SAP, где автоматизировано большинство процессов.

Различия в функционале SAP и 1С

В первую очередь, предстояло максимально «сгладить углы», связанные с существенными различиями SAP и 1С, начиная с терминологии и заканчивая механизмами учёта взаиморасчётов с контрагентами, учёта затрат и расчёта себестоимости. Кроме того, за 20 лет работы с программой предприятие существенно кастомизировало модули, особенно в части отгрузок готовой продукции различными видами транспорта, оформления экспортных операций и налогового учёта. Не для всех направлений существуют готовые решения в программных продуктах 1С, и требовалась тщательная проработка функциональных дефицитов.

Ключевые шаги при проектировании перехода

С учётом значительного объёма проекта, в целях сокращения рисков и неопределённостей, а также более точного планирования этапов, работ и бюджета внедрения было принято решение выделить несколько стадий. Одна из них — детальное проектирование функционала целевой системы и программно-аппаратного комплекса, в результате которого заказчик получил техническое задание, дорожную карту внедрения и спецификации программных продуктов и оборудования.

Проект потребовал поиска особого подхода и был интересен новыми вызовами и сложностями. Пермская компания ITPS имеет 20-летний опыт работы с SAP и 15-летний опыт работы с 1С. В работу над проектом были включены эксперты по внедрению SAP, 1С, специалисты в области проектирования программной и аппаратной инфраструктуры, опытные функциональные архитекторы и руководитель проекта. Со стороны заказчика были привлечены эксперты всех бизнес-направлений (более 300 человек), ИТ-специалисты. Часть сотрудников предприятия прошли обучение по 1С до начала проекта. Совместная проектная команда продемонстрировала комплексный подход и профессионализм, синергия компетенций специалистов проявилась на проекте. Для достижения цели были выполнены следующие шаги:

проведено обследование и анализ процессов, автоматизированных в SAP ERP, SAP BW и многочисленных смежных системах, определены функциональные требования к целевой системе;

выбраны программные продукты 1С, наиболее полно обеспечивающие текущий уровень автоматизации бизнес-процессов предприятия;

спроектирована программная и техническая архитектура, подготовлена спецификация программно-аппаратного комплекса с учётом требований законодательства РФ в области импортозамещения;

проведено глубокое проектирование процессов с использованием будущей системы, подготовлены детальные схемы процессов и пошаговое их описание с указанием исполнителей, используемых информационных систем и их объектов (документов, отчётов, обработок);

определены функциональные требования к системе, информационному взаимодействию со смежными системами, миграции данных, составлен перечень необходимых доработок выбранного ПО, подготовлено техническое задание;

разработаны рекомендации по подготовке нормативно-справочной информации;

намечены направления реинжиниринга бизнес-процессов;

составлена дорожная карта проекта разработки и внедрения системы.

Путь к успешной миграции на 1С

Проведена большая методическая работа как внутри команды ITPS, так и с командой экспертов заказчика. В начале проекта были организованы семинары по обмену опытом между экспертами ITPS, подтянуты «перекрёстные» знания и навыки у специалистов в SAP и 1С, обеспечено одинаковое понимание терминологии и подходов к автоматизации в платформах западного и российского вендоров. В рамках проекта неоднократно проводились совместные мозговые штурмы для проработки функциональности.

Чтобы повысить компетенции в области 1С, для специалистов заказчика были подготовлены методические материалы для самостоятельного изучения. Кроме того, проведены методические встречи по штатной функциональности 1С и демонстрации сквозных бизнес-процессов, реализованные на прототипе системы и с использованием реальных данных предприятия.

При проработке функциональных дефицитов важно было соблюсти баланс в объёме доработок и обеспечить возможность сохранения поддержки вендором будущей учётной системы. В этой связи важным аспектом стала готовность заказчика к внесению изменений в существующие бизнес-процессы, внутренние регламенты, учётную политику, а значит, и детальное понимание функциональности 1С, которое команды обеспечили совместными усилиями.

Всего в рамках проекта:

описано порядка 300 процедур и подпроцессов (включая пошаговое выполнение, объекты информационной системы и внешние документы, исполнителей и информационные системы);

сформулировано около 2000 требований к функциональности целевой системы;

включены требования к 800 отчётам и формулярам;

проработаны требования к интеграции со смежными системами с детализацией до объектов;

проработана матрица ролей и полномочий в разрезе объектов системы, бизнес-ролей, должностей.

Результаты проекта

По итогам проектирования подтверждено, что система на базе 1С способна не только заменить SAP, но и предоставить заказчику дополнительные возможности. Оперативный доступ к обновлениям позволит поддерживать актуальность конфигураций и соответствовать законодательным требованиям. Благодаря этому пользователи получат своевременный доступ к необходимым изменениям и поддержке от вендора. Стандартизация интеграции с внешними системами и государственными органами упростит взаимодействие и повысит эффективность работы.

Благодаря широкому и развитому рынку специалистов 1С в будущем есть возможность снижения затрат на развитие системы. Кроме того, важно отметить возможность быстрого освоения работы в 1С. Это обес­печивается, во-первых, за счёт интерфейса системы, удобного, подстраивающегося под каждого конкретного пользователя, а во-вторых, за счёт имеющихся учебно-методических материалов и курсов (как очных, так и дистанционных).

Практический опыт проектирования перехода с SAP на 1С на нефтехимическом предприятии специа­листами ITPS подтверждает эффективность такой работы при наличии компетентной команды с обеих сторон и заинтересованности заказчика. Реализация проекта заложила качественную основу для следую­щих проектов. Проведённый анализ показал, что система на базе программных продуктов 1С подходит для замещения SAP.

Авторы:

Леонид Тихомиров, управляющий партнёр группы компаний ITPS

Дмитрий Федорочев, директор по внедрению и развитию корпоративных информационных систем (КИС) ITPS

Ольга Каверина, руководитель проекта ITPS

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