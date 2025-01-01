Искусственный интеллект на «Инкабе»: от экспериментов к промышленному внедрению Поделиться Твитнуть

Современные производственные предприятия находятся в активной стадии цифровой трансформации, где искусственный интеллект играет ключевую роль. Как можно видеть на примере Пермского завода по производству оптического кабеля «Инкаб», при системном подходе к вопросу промышленные предприятия могут успешно трансформировать идеи использования ИИ в работающие инструменты.

Активный период цифровой трансформации начался на «Инкабе» в 2023 году, когда была создана специальная «лаборатория», объединившая команду энтузиастов — сотрудников ИТ-подразделений завода и стажёров. Их задача заключалась в поиске точек приложения ИИ для оптимизации производства.

Одним из первых успешных кейсов стало внедрение системы прогнозирования отклонений в производственных заказах — предиктивная аналитика на основе машинного обучения (Machine Learning). Так, модель, обученная на 100+ тысячах записей из ERP, смогла предсказывать отклонения производственных заказов с точностью 82%. Это не только сократило временные затраты на ручной анализ, но и позволило перейти от реактивного управления процессами к превентивному.

Не все проекты сразу дали ожидаемый результат — например, попытка прогнозировать производственный брак столкнулась с проблемой «мусор на входе — мусор на выходе» (garbage in, garbage out), когда при неверных входящих данных (или при недостатке данных) результаты могли быть искажены. Однако сама задача была признана перспективной.

Ещё одним стратегическим направлением стала адаптация больших языковых моделей (LLM — Large Language Models) для повседневных задач сотрудников. В отличие от компаний, где ИИ остаётся инструментом узких специалистов, «Инкаб» выбрал путь постепенного вовлечения персонала: первый корпоративный чат-бот на базе GPT-технологий был реализован в привычном для всех формате Telegram. Это позволило даже сотрудникам без технического бэкграунда легко начать взаимодействовать с ИИ в рабочем процессе. Бот также использует технологию Retrieval-Augmented Generation (RAG), обеспечивающую доступ к внутренней базе знаний предприятия.

Сегодня команда цифровой трансформации «Инкаба» активно работает над внедрением AI-решений, меняющих повседневную работу предприятия. Ключевые совещания на заводе теперь проходят с участием виртуального ассистента — это полностью локальное решение, способное с высокой точностью преобразовывать речь в текст и выделять основные тезисы и выводы дискуссий.

Ещё одно важное направление — создание интеллектуальной базы знаний на основе технологии RAG. Система позволяет сотрудникам быстро находить нужную информацию в массиве внутренней технической документации.

Особого внимания заслуживает система оптимизации производственных планов. Специально разработанные алгоритмы анализируют данные из ERP-системы и предлагают варианты для повышения эффективности производства. Результаты представляются в удобном Excel-формате.

Все эти решения объединены в единый веб-портал с простым и понятным интерфейсом — и это полностью локальная разработка. Важно отметить, что все вычисления выполняются на внутренних серверах предприятия — это исключает риск утечки конфиденциальной информации, включая персональные данные, и соответствует самым строгим стандартам информационной безопасности.

В 2025—2026 годах компания планирует продолжить внедрение AI-решений в системы управления на предприятии. Но технологии — лишь часть формулы успеха. Главным активом в этой трансформации остаются люди. Компания осознаёт: следующий этап потребует масштабной перезагрузки компетенций — от инженеров до топ-менеджеров. Уже реализуются программы адаптации персонала к работе с AI-инструментами, где акцент делается не на слепом доверии алгоритмам, а на осознанном симбиозе человеческого опыта и машинного интеллекта.

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