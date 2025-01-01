Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Все его трещинки В Центральном выставочном зале открылась выставка Степана Эрьзи Поделиться Твитнуть

Выставка «Эрьзя. История одной коллекции» (0+) — один из тех многочисленных проектов, которые пермские институции создают «в пандан» к Дягилевскому фестивалю. Именно в дни работы фестиваля сама собой, без участия команды основного события, складывается некая «параллельная программа»: так, частная филармония «Триумф» устраивает речные прогулки с аудиоспектаклем о Дягилеве, а выставочные площадки открывают самые громкие проекты года с самыми «звёздными» именами — в музее ПЕРММ это выставка Александра Бродского, а Центральный выставочный зал впервые в Перми показывает творчество крупнейшего российского скульптора-модерниста, современника Дягилева Степана Эрьзи.

Эрьзя — это, конечно, псевдоним. Степан Нефёдов выбрал в качестве артистического имени этноним, обозначив принадлежность к своему народу; эрзя — одна из двух субэтнических групп мордовцев, вторая называется «мокша». Мягкий знак в середине имени — не каприз художника: в начале ХХ века написание этнонима ещё не устоялось, писали и с мягким знаком, и без.

Татьяна Тоболова

Псевдоним этот принципиален. Для скульп­тора — высочайшего профессионала, мировой звезды — единство со своими корнями всегда было важнейшей частью самоидентификации. Суть творчества Эрьзи — во всём подлинном, исконном, изначальном. Этническое и природное сливаются в его работах, образуя особый комплекс ценностей.

Не случайно, думается, второй родиной Степана Нефёдова стала Южная Америка, где он нашёл идеальный материал для воплощения своих образов — дерево кебрачо, очень твёрдое и яркое, почти красное. Для его обработки он использовал особые инструменты — простым ножиком «железное» дерево не разрежешь.

Главная тема творчества Эрьзи — человек, его основной жанр — портрет, и это та высочайшая инкарнация жанра, когда каждая работа сочетает в себе индивидуальное сходство с моделью — и обобщение. Яркий пример — портрет знаменитого уругвайского писателя Орасио Кироги: образ великого человека словно вырастает из дерева, кудрявые волосы писателя — это натёки и изгибы древесного ствола, автор «Сказок сельвы» предстаёт древочеловеком, подобным толкиновским энтам, существом природным и разумным, воплощением вселенской души.

Татьяна Тоболова

История с портретом Кироги очень интересна. Скульптура была заказана Эрьзе как вместилище для праха недавно умершего писателя. В Уругвае это национальная святыня, но за десятилетия даже железное дерево стало нуждаться в реставрации, и реставрация была заказана Международному фонду искусств имени Степана Эрьзи. Фонд отреставрировал скульптуру бесплатно, за собственные средства, а взамен попросил возможность сделать её копию. Именно эта копия показана в Перми.

Выставка в Центральном выставочном зале — это не просто показ творчества великого художника, но и рассказ о подвижниках, которые сегодня собирают и реставрируют его работы по всему миру, — о фонде Эрьзи, основанном меценатом Михаилом Журавлёвым.

Экспозиция рассказывает множество драматичных историй, порой почти детективных. Дея­тельность фонда может предоставить сюжеты для нескольких романов в духе Переса-Реверте, где сочетаются тайна и искусство — они становятся известны посетителям выставки благодаря замечательным, очень подробным этикеткам с тщательно прописанным провенансом каждой вещи. «Эрьзя. История одной коллекции» — настоящий образец высокой выставочной культуры, такой нечасто встретишь.

Татьяна Тоболова

Важная составляющая подхода к экспозиции — стильный дизайн Анны Терентьевой, выдержанный в цветах красного дерева и камня, главных материалов Эрьзи.

Особый раздел выставки — рассказ об уральском периоде жизни скульптора. Увы, это печальная история. Во время жизни в Екатеринбурге Эрьзя столкнулся с серией трагических утрат: ушёл из жизни его любимый племянник Василий Нефёдов, талантливый юноша, которого Эрьзя считал своим наследником. По трагическому совпадению, почти все работы Эрьзи из уральского мрамора были утрачены: местные жители не приняли его эстетику. Одну из работ — прекрасную некогда головку итальянской девушки — специалисты фонда нашли вмурованной в каменную стену. Свердловские мальчишки годами использовали её в качестве мишени в тире, полностью уничтожив её лицо.

«Итальянка» так и показана на выставке — пока ещё не отреставрированной, как символ хрупкости искусства, как просьба о помощи, о том, что надо беречь и охранять красоту.

Большинство работ в экспозиции в ЦВЗ — копии, сделанные из тонированного бетона, однако есть и подлинники, и разница между ними и копиями, конечно, огромная: даже очень тщательно сделанная копия не может полностью имитировать великолепное дерево со всеми его трещинками и переливами цвета. Авторы экспозиции специально привезли в Пермь образцы дерева кебрачо — они выразительны даже без художественной обработки. Видеохудожница Элис Морозова и композитор Эдуард Андриянов из «Камвы» дополнили экспозицию медиапроектом «Эхо кебрачо», в котором «оживили» работы Эрьзи, подчеркнув их связь с природой — с деревом, с лесом, со стихиями.

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