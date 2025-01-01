Алёна Морозова Архитектурное усиление В Перми представлены концепции современных объектов в центре города Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

На заседании рабочей группы по вопросам архитектурной деятельности в Перми эксперты обсудили концепции новых объектов, которые разместятся в центральных районах краевой столицы.

В достопримечательном месте «Комсомольский проспект», на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской, планируется построить отель RoSel. Проект предусматривает возведение шестиэтажного здания, выполненного в стиле современной классики. Внутри будет создан комфортный номерной фонд, соответствующий категории «три звезды», с несколькими десятками номеров и фитнес-клубом.

Цветовое решение отеля будет вписываться в существующую среду, на фасаде предусмотрена архитектурная подсветка. В пресс-службе Минимущества Пермского края отметили, что проект соответствует всем нормам высотности, этажности, проценту остекления и посадке относительно красных линий.

Обращая внимание разработчиков и инвестора, эксперты высказали ряд замечаний. В частности, генеральный директор архбюро «ЛАД» Максим Моховиков рекомендовал доработать внешний вид с точки зрения сдержанности, а гендиректор ПСК «АФ-Проект» Альберт Фатыхов предложил визуально усилить торцы, которых у здания будет несколько.

Ещё одна концепция, которую эксперты обсудили на заседании рабочей группы, — современная постройка по адресу ул. Монастырская, 12/1, где ранее находилось здание спортзала ВКИУ. Коммерческие помещения и главный вход инвестор предлагает подчеркнуть витражными элементами первого этажа, а дизайн фасада — гармонично вписать в исторический облик центра города. Архитекторы оценили удачные фасадные решения будущего объекта и единогласно поддержали проект.

На заседании также презентовали и обсудили сразу три концепции строительства жилого комплекса на ул. Советской, 64. Проекты по заказу инвестора создали три разных архитектурных бюро, и каждый из них демонстрирует развитие территории. Эксперты рабочей группы дали свои рекомендации по улучшению и доработке всех вариантов.

Лариса Ведерникова, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края:

— Процесс обсуждения концепций в сердце Перми показывает необходимость бережного сочетания градостроительных идей с корректным упоминанием в историческом окружении. Здорово, что появилась возможность слышать разные мнения и подходы специалистов.

Напомним, в рабочую группу при Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья входят представители различных ведомств, архитекторы, градостроители и эксперты в области урбанистики. Основная задача рабочей группы — разработка предложений по совершенствованию архитектурных решений, применяемых на территории Пермского края, в том числе на основе изучения архитектурной деятельности на территории других субъектов России.

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