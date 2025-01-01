Полина Путякова журналист Ставка ожидания Инвесторы не спешат возвращаться на фондовый рынок Поделиться Твитнуть

Фото: Jakub Zerdzicki/unsplash.com

Эксперты отмечают, что за предыдущие семь месяцев заметно усилился отток инвесторов с рынка ценных бумаг в банковские вклады. Выгодное и предсказуемое размещение средств в банках нивелировало смысл вложений в более рисковые финансовые активы — даже несмотря на их потенциально более высокую доходность. Снижение же ключевой ставки на один процентный пункт (с 21 до 20%) может активизировать интерес инвесторов к фондовому рынку.

При этом Центробанк сохраняет осторожный тон, подчёркивая, что дальнейшее снижение ставки будет зависеть от устойчивости тренда и инфляционных ожиданий. Тем не менее первая реакция со стороны банков уже заметна. После заявления ЦБ Сбербанк и Газпромбанк оперативно снизили ставки по накопительным счетам на 1—2 процентных пункта, предложив клиентам новые условия — например, 16% по накопительному счёту в Сбере и до 19,5% по продукту «Ежедневный процент» в Газпромбанке. Это означает, что даже текущий шаг регулятора уже нашёл отражение в банковских продуктах и начинает влиять на их привлекательность.

Вклады на паузе

Несмотря на пока сохраняющийся в целом высокий уровень доходности по банковским вкладам, темпы прироста вкладов населения в последние месяцы начали замедляться. По данным портала «Банки.ру», на 10 июня 2025 года средняя ставка по классическим депозитам составляет 14,3% годовых. При этом промопредложения отдельных банков могут достигать 19—20% годовых, однако, как подчёркивает аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, такие условия обычно сопровождаются ограничениями по срокам и дополнительными требованиями к клиенту.

Средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объём депозитов, в третьей декаде мая 2025 года продолжила падать и снизилась за месяц на 0,4%, составив 19,39%. Такие данные Банка России приводит начальник управления развития розничных продуктов Дом.ру банка Ирина Аблекимова. При этом в зависимости от срока размещения ставки меняются: на срок до 90 дней — 18,07%; от 91 до 180 дней — 18,81%; от 181 дня до одного года — 18,66%; на срок свыше одного года — 17,50%.

Это замедление вкладной динамики, по мнению эксперта, не свидетельствует об оттоке средств из банковской системы. Скорее речь идёт о временной стабилизации — на фоне ожиданий снижения ключевой ставки и стремления населения найти более доходные способы вложения средств. Многие вкладчики предпочитают выжидать, рассчитывая на более выгодные инвестиционные альтернативы, и именно этот фактор сегодня определяет более сдержанный приток новых вкладов. И действительно, больше половины россиян по-прежнему находят текущую экономическую обстановку более благоприятной для сбережений, чем для трат, говорит Ирина Аблекимова со ссылкой на данные МФК «Займер».

Однако аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов связывает эту тенденцию с тем, что многие из тех граждан, кто планировал положить деньги в банк под высокий процент, уже сделали это.

«У людей просто становится меньше свободных денег, которые можно отнести на банковский депозит», — говорит эксперт. Он ожидает продолжения данной тенденции.

Изменяется и структура спроса по срокам размещения. Если в начале года преобладали краткосрочные депозиты — в условиях пиковых ставок клиенты стремились оперативно зафиксировать доходность, — то сейчас интерес всё чаще смещается в сторону более длительных горизонтов. По наблюдениям Гаянэ Замалеевой, растёт популярность вкладов сроком от шести месяцев до года и более. Такая стратегия отражает стремление сохранить текущий уровень доходности в ожидании заметного снижения ставок.

По словам Ирины Аблекимовой, вкладчики чаще выбирают вклад с доходностью, привязанной к ключевой ставке. При этом срок вклада для них не так важен — доходность остаётся в приоритете.

Примечательно, что в мае доля годовых вкладов достигла 20,4%, что стало рекордом текущего года. В то же время самыми востребованными остаются трёхмесячные депозиты: на них стабильно приходится от 28 до 32% общего объёма спроса, такие данные приводят в «Банки.ру». Это говорит о том, что часть клиентов по-прежнему предпочитают сохранять гибкость, ожидая изменений на финансовом рынке.

Инвесторы выжидают

На фоне обсуждаемого ЦБ возможного разворота процентной политики внимание неизбежно смещается к инвестиционному рынку. Однако эксперты отмечают, что этот процесс идёт не столь быстро.

Несмотря на постепенное снижение ставок по депозитам, массового интереса к инвестиционным инструментам пока не наблюдается. По словам аналитика ФГ «Финам» Юлии Афанасьевой, инвесторы сохраняют осторожность. В частности, сомнения вызывает устойчивость тренда: сигналы со стороны ЦБ остаются противоречивыми, и уверенности в том, что дальнейшее снижение ставки будет скорым и существенным, нет.

Тем не менее начальные сдвиги уже ощутимы — особенно в сегменте облигаций. Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, фондовый рынок уже начал реагировать на ожидания снижения ставки, прежде всего через рост интереса к долговым бумагам. Облигации сегодня дают шанс зафиксировать доходность, в то время как депозиты её теряют не только из-за ключевой ставки, но и по причине замедления кредитной активности. Рынок акций, по мнению эксперта, может подключиться позднее: драйверами здесь станут, скорее, внешнеполитические и сырьевые факторы. Так, эскалация ближневосточного конфликта способна поддержать нефтяные котировки, а это, в свою очередь, окажет положительное влияние на акции российских компаний из сырьевого сектора.

Однако даже при снижающейся ставке рассчитывать на резкий переток средств в рисковые активы не стоит. Экономист Анна Байкова подчёркивает: для массового инвестора — особенно без серьёзного капитала и профильных знаний — вывод средств со вкладов остаётся неоправданным. Снижение ставки до 20% (а тем более ниже) не меняет фундаментально его позицию. Доходности облигаций, особенно без диверсифицированного портфеля, могут оказаться скромными, а риски на рынке акций или валют — неприемлемо высокими.

Для тех, кто готов к умеренному риску и мыслит в горизонте нескольких лет, всё же появляются интересные возможности. Например, Юлия Афанасьева считает, что сейчас сложился удачный момент для приобретения дальних ОФЗ, в том числе в контексте долгосрочного пассивного дохода или формирования пенсионного капитала. Важно лишь, чтобы у инвестора был «длинный горизонт» и чёткий финансовый план.

Действительно, облигации — как государственные ОФЗ, так и корпоративные — по степени риска во многом схожи со срочными банковскими вкладами, говорит главный аналитик по облигациям «СОЛИД Брокер» Максим Плешков. Особенно это касается ОФЗ, но и корпоративные облигации первого, второго эшелонов не намного более рискованные вложения. Вложения же в акции гораздо более рискованны.

В условиях нестабильности разумным может быть подход, сочетающий консерватизм и выборочную активность. Анна Байкова предлагает стратегию, при которой большая часть средств остаётся на депозитах, а небольшая направляется на покупку акций надёжных компаний, прежде всего из числа технологических. Перспективы у таких бумаг в любом случае есть, особенно с учётом текущей недооценённости рынка.

Ставка решает всё

Эксперты полагают, что ожидания инвесторов и поведение финансового сектора в ближайшие месяцы по-прежнему будут определяться прежде всего траекторией ключевой ставки. Пока же на рынке сохраняется неопределённость — не только из-за внутренней экономической ситуации, но и в силу внешних рисков.

По мнению большинства экспертов, в ближайшие месяцы резких изменений не произойдёт. Ставка может остаться на текущем уровне в течение трёх—семи месяцев, считает Анна Байкова. Именно такими темпами ЦБ РФ обычно оценивает эффективность своих решений. В подтверждение она ссылается на слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, подчёркиваю­щей постепенность и осторожность в принятии решений.

Некоторые эксперты даже не исключают вероятность ещё одного повышения. Юлия Афанасьева обращает внимание: политика ЦБ будет оставаться сдержанной, пока ставка по вкладам превышает темпы роста фондового рынка. Она напоминает, что в долгосрочной перспективе индекс Мосбиржи показывает прирост около 16% в год — и именно при более низкой ключевой ставке может начаться активный переток средств в биржевые инструменты. Но это не значит, что инвестору следует ждать. Если его стратегия допускает риск, искать более доходные альтернативы в виде облигаций или акций стоит уже сейчас.

Однако сигналы ЦБ, по мнению Юлии Афанасьевой, стоит воспринимать с осторожностью.

«Обещания и ожидания, комментарии сейчас не стоит брать в расчёт. Ориентироваться нужно исключительно на действия, — подчёркивает она. — Только фактическое снижение ставки имеет значение».

С этим отчасти соглашается Гаянэ Замалеева. Она ожидает умеренного снижения ставок и рекомендует инвесторам действовать на опережение — фиксировать выгодные условия по вкладам уже сейчас, пока доходность сохраняется на относительно высоком уровне. При этом она советует участникам рынка внимательно отслеживать не только решения ЦБ, но и тональность его пресс-релизов, а также прогнозы по инфляции, потребительскому спросу и ожиданиям населения: именно эти индикаторы задают направление денежно-кредитной политики.

Как напоминает продуктовый аналитик АО «Свой Банк» Иван Михайлов, в февральском прогнозе регулятора средняя ключевая ставка на 2025 год обозначена в диапазоне 19,5—21,5%. Даже при плавном снижении к концу года на рынке останутся предложения по вкладам на уровне 17—18%. Более существенное смягчение, по его словам, возможно только в 2026 году, когда ключевая ставка может опуститься до 13—14%.

Другие прогнозы делает Игорь Додонов. Он ожидает, что к концу года ключевая ставка опустится до 18—19%, а ставки по вкладам могут снизиться до уровня 16—17%. Поэтому сейчас — тот момент, когда свободные длинные средства имеет смысл разместить на длинный депозит, чтобы зафиксировать всё ещё высокую доходность.

Игорь Додонов напоминает: на июньском заседании Центробанк вновь заявил, что денежно-кредитная политика в стране будет оставаться жёсткой в течение продолжительного времени для приведения инфляции к целевому уровню. Так что ключевая ставка, а вместе с ней и все процентные ставки в экономике, по всей видимости, будут снижаться плавно и постепенно и ещё долго будут находиться на повышенном уровне.

Снижение на 1 п. п. — это скорее символический жест, который не отменяет общей стратегии ЦБ — длительно удерживать жёсткую денежно-кредитную политику, подчёркивает Иван Михайлов. При этом эксперт не исключает даже повторного повышения ставки, если инфляция вновь начнёт расти.

Сильного же оттока с рынка банковских вкладов стоит ожидать при достижении уровня ключевой ставки 15—17%, то есть предположительно уже в 2026 году, считает Максим Плешков. Но и тогда фондовый рынок окажется далеко не основным направлением перетока средств со вкладов.

«В первую очередь деньги будут перетекать на рынок недвижимости, так как к тому времени накопится уже достаточно большой отложенный из-за высоких ставок спрос на недвижимость. Из-за сильно укрепившегося к настоящему времени рубля и его ожидаемого ослабления можно предположить и рост спроса на валюту. Будет и спрос на драгметаллы из-за турбулентности экономики и политических процессов в мире», — заключает эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.