Алёна Бронникова Чем ниже, тем выше? Цены на нефть обвалились, а бензин в Прикамье продолжил дорожать Поделиться Твитнуть

Мировые цены на нефть на фоне общей экономической и политической ситуации показывают снижение. По данным Trading Economics, весной 2025-го цены упали до уровня 2021 года. В мае показатель опускался ниже отметки $60 за баррель. В то же время стоимость бензина в России продолжала расти. Так, согласно данным Росстата на 2 июня 2025 года, только за год рост потребительских цен за литр топлива составил почти 8%.

Эксперты объяснили, с чем связана эта тенденция и почему цены на бензин не падают синхронно с ценами на нефть, а также поделились текущей ситуацией на пермском рынке и прогнозами дальнейших изменений стоимости топлива.

Зависимость незначительна

По словам экспертов, изменение цен на нефть в России слабо отражается на конечном продукте переработки сырья. Прежде всего динамика показателя зависит от нескольких значительных экономических факторов, в том числе от механизма ценообразования, уровня инфляции, заработной платы, налогов, себестои­мости нефтепродуктов и изменения стоимости закупа топлива на оптовой бирже, затрат на производство и сбыт продукции.

Руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин обратил внимание на цикличность взаимосвязи данных факторов. Так, рост цен на нефтепродукты может способствовать инфляции, поскольку он увеличивает затраты для бизнеса и приводит к повышению цен. А высокая инфляция, в свою очередь, может стимулировать дальнейший рост цен на нефтепродукты.

Для сглаживания колебаний цен на топливо на внутреннем рынке РФ в 2019 году был введён демпферный механизм, позволяющий сохранять цены на бензин в рознице не выше уровня инфляции. Он предусматривает выплату компаниям субсидий из федерального бюджета за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных и также является одним из факторов изменения стоимости топлива.

«В РФ ценообразование на рынке бензина устроено таким образом, что снижение мировых цен только замедляет рост цен внутри РФ, но практически никогда не приводит к снижению внутренних цен на бензин. В первую очередь это связано с работой демпферного механизма, который, с одной стороны, смягчает рост цен, когда мировые цены растут, но, с другой стороны, не позволяет ценам упасть вслед за мировыми, так как сейчас нефтяники получают значительно меньше демпферных выплат, чем в прошлом году», — сообщил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

При этом наличие данной регулирующей меры снижает влияние мировых цен на нефть на конечную потребительскую стоимость бензина в России. Как отметили в компании «Ликом», владеющей сетью одноимённых АЗС в Пермском крае, текущая цена на топливо на российской заправке отношение к цене барреля нефти за рубежом имеет небольшое. Если бы демпферных механизмов и других мер управления было меньше, если бы в России не добывали нефть, а закупали, и она таким образом обходилась бы значительно дороже, то и в структуре цены на бензин нефть играла бы большую роль, считают представители бизнеса.

Руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина назвала ещё несколько факторов, обуславливающих изменение цен на бензин. Первый из них — изменение курса рубля, так как при ослаблении рубля снижается и долларовая цена бензина. Второй — фиксированные акцизы: в 2020 году акциз за 1 т бензина составлял около 13 тыс. руб., величина акциза фиксирована и никак не зависит от цены на нефть. Третий фактор — низкий уровень конкуренции.

«На большинстве региональных рынков присутствует лишь несколько крупных поставщиков, которые связаны с крупными компаниями. Нефтяные компании работают и на экспорт, и на внутренний рынок, поэтому рассматривают эти варианты как альтернативные. Монопольный характер многих региональных рынков даёт возможность частично компенсировать внешние потери за счёт внутреннего рынка. С другой стороны, иногда нефтяные компании также и сдерживают рост цен на внутреннем рынке, то есть работают в обратную сторону», — прокомментировала эксперт.

Под влиянием ряда факторов

Поскольку бензин и дизель являются конечными продуктами, цены на них складываются из нескольких составляющих. Как отмечает Татьяна Букина, с момента добычи до розничной продажи топливо проходит длинный путь: от поиска и разработки месторождений до транспортировки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по нефтепроводу или специальным транспортом и переработки в конечные нефтепродукты.

В результате стоимость самой нефти в стои­мости готового продукта составляет всего около 4%. Ещё 7% составляют расходы на зарплаты водителей, содержание транспорта и его заправку для транспортировки сырья на НПЗ и бензина на АЗС, около 13% — расходы на работу НПЗ. Также в конечной стоимости учитываются наценка автозаправочной станции или розничной сети и различные налоги.

Одним из инструментов поддержания конкурентного уровня цен на рынке является биржа. Крупнейшая в РФ — Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, куда НПЗ выходят со своими ценовыми предложениями и с запланированными к продаже объёмами продукции.

«Доступ к торгам имеют брокеры, другим покупателям доступ к бирже получить сложно, поэтому они работают с торговыми компания­ми, которые также закупают, распоряжаются и продают вагоны с топливом, они берут комиссию за работу. Цена лота подразумевает стоимость товара на станции отгрузки завода, поэтому сюда добавляется стоимость перевозки товара до покупателя, хранение на нефтебазе, перевозка до точки розничной продажи, строительство и обслуживание АЗС, зарплаты и очень неудобное свойство топлива испаряться», — рассказали в ООО «Ликом».

В компании также отмечают, что цены зависят и от региона. В Пермском крае расположено большое производство «ЛУКОЙЛа», который в первую очередь снабжает свои заправки, в том числе в других регионах, иногда в ущерб пермскому рынку. При этом топливо «ЛУКОЙЛа» считается качественным и цена на него превышает цены на аналоги в других регионах.

Сезонность и конкуренция

На фоне внешних и внутренних политических и экономических факторов бизнесу приходится сталкиваться с рядом вызовов. При этом основными из них остаются сезонность и конкуренция на региональном рынке между крупными федеральными и средними и мелкими местными игроками.

«Маржинальность торговли топливом у АЗС очень сезонная и напрямую зависит от оптовых цен, которые сильно реагируют на изменение рыночных условий в стране: внутреннего заказа, дефицита товара и производств, экспорта и других. Для частной сети работать с нулевой наценкой половину года — это реальность, иногда лучше, иногда хуже», — поделились в «Ликоме».

Ещё одной проблемой стало распространение контейнерных АЗС. Цены на таких заправках ниже, поскольку их владельцы несут меньшие расходы. Вместе с тем полноценный контроль за «контейнерами» не осуществляется, что может сказаться на безопасности потребителей и качестве продаваемого бензина и дизеля.

«Из-за появления контейнерных АЗС с неравными условиями борьбы цены на некоторых АЗС снижены существенно. В итоге складывается ситуация, в которой частная сеть конкурирует, с одной стороны, с нефтяными компаниями, с другой — с полулегальными контейнерными заправками, которые способны предлагать более низкую цену за счёт того, что затрат на выполнение земельных, противопожарных, потребительских, налоговых и других норм у них часто вообще нет», — заключили в компании.

Кроме того, потребители предпочитают небольшим сетям АЗС известных брендов. При этом, отмечают в «Ликоме», топливо на АЗС менее крупного бизнеса не отличается от реализуемого на АЗС «ЛУКОЙЛа». Поэтому частным сетям приходится конкурировать ценой, ценообразование у них напрямую зависит от цен у вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). А ценообразование у ВИНКов сложно предугадать и иногда объяснить, так как на него, помимо планов самих корпораций, влияют внутренние заказ и установки.

Контроль над ценообразованием

Осенью 2024 года в Пермский край зашли ещё два крупных игрока: «Татнефть» (ВИНК «Татнефть») и «Тебойл РУС» (ВИНК ПАО «ЛУКОЙЛ»), составив конкуренцию местным компаниям. Цены на их заправках, так же как и цены на заправках занимающего доминирующее положение на местном рынке ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», контролирует Пермское УФАС. Ведомство также следит за ценами на бирже и в мелкооптовом сегменте.

«ВИНКи на ежедневной основе предоставляют данные о розничных и оптовых ценах. Пермское УФАС следит за динамикой цен на автомобильное топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже и в рознице. В случае фиксации разнонаправленной динамики управление выясняет причины расхождения в ценах. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства решается вопрос о возбуждении дела о нарушении закона о защите конкуренции», — добавил Александр Плаксин.

Так, в прошлом году УФАС уличило «дочку» «ЛУКОЙЛа» в незаконном завышении цен на АЗС Прикамья. Компании было выдано предписание внести изменения в политику цено­образования. Оспорить его в суде «ЛУКОЙЛу» не удалось, арбитраж в феврале 2025 года поддержал позицию ведомства.

Будут ли расти цены

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край уже длительное время занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. По итогам недели с 10 по 16 июня 2025 года регион вновь оказался на втором месте в рейтинге. Средняя стоимость литра топлива составила 59,27 руб., что на 4 коп. выше показателя предыдущей недели и на 3,21 руб. (+5,7%) больше, чем 17 июня 2024 года. Средняя стоимость ДТ в Прикамье перешагнула за отметку в 70 руб. за литр и оказалась самой высокой среди регионов ПФО.

Международное энергетическое агентство в майском отчёте спрогнозировало замедление роста мирового спроса на нефть с 990 баррелей в первом квартале до 650 баррелей под конец года из-за экономических препятствий и рекордных продаж электромобилей. По словам Татьяны Букиной, причина пересмотра ожиданий заключается в новой тарифной политике США. В сочетании с анонсированным участниками ОПЕК+ увеличением добычи, удорожанием стали и оборудования она уже привела к снижению мировых цен.

«Для России снижение цен на нефть окажется одним из ключевых последствий введения американских пошлин. Для экономики России комфортным является уровень среднегодовых цен на нефть Urals — $60 за баррель. При снижении цены до $40 за баррель ВВП сократится. На фоне снижения цен на нефть и других факторов, в том числе восстановления импорта и необходимости положительного сальдо текущего счёта платёжного баланса, прогнозируется также ослабление рубля», — сообщила Татьяна Букина.

В Пермском крае также ожидается дальнейший рост цен, считает эксперт. Но он будет связан не с экономическими, а с политическими факторами.

Сергей Кауфман говорит, что в данный момент благодаря крепкому рублю и снижению мировых цен на нефть ситуация на внутреннем рынке достаточно спокойная, несмотря на общий повышенный уровень инфляции. В базовом сценарии рост цен на бензин к концу года ожидается на 6—8%, показатель будет ниже общего уровня инфляции. По мнению эксперта, после достаточно высоких темпов роста цен на бензин в 2024 году правительство будет особенно внимательно следить за данной темой, в связи с чем каких-то резких всплесков розничных цен не ожидается.

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