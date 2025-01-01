Пермский край расширяет партнёрство На полях ПМЭФ-2025 власти Прикамья заключили ряд значимых для региона соглашений Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Северной столице завершился ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025), в работе которого принимала участие делегация Пермского края во главе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Традиционно форум стал масштабной площадкой для общения и живого диалога представителей власти, бизнеса и науки. Кроме того, на площадке ПМЭФ-2025 регионы Приволжского федерального округа заключили 170 соглашений на более чем 450 млрд руб.

Долгосрочные отношения

Пермский край также подписал ряд важных документов, направленных на развитие самых разных отраслей экономики Прикамья. В частности, было заключено соглашение между правительством Пермского края и АО «ОХК «Уралхим» о партнёрстве в сфере социально-экономического развития Березников и Соликамского округа — территорий присутствия компании. В соответствии с документом, компания будет реализовывать социальные программы, способствующие повышению уровня жизни населения и устойчивому развитию муниципалитетов, в том числе в таких сферах, как образование, здравоохранение, благоустройство, культура и спорт.

«При реализации социальной политики мы активно взаимодействуем с местными сообществами и органами государственной власти по множеству вопросов и направлений. Честный диалог помогает определять потребности жителей в городах присутствия, которые находят отражение в благотворительных проектах «Уралхима», — отметил генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что у региона выстроены долгосрочные партнёрские отношения с «Уралхимом» и «Уралкалием», которые намерены и далее вкладывать средства в развитие территорий присутствия.

Пресс-служба правительства Пермского края

Ещё одно соглашение — о сотрудничестве в развитии в регионе оздоровительной, спортивной и пляжной инфраструктуры — Пермский край подписал с Управляющей компанией «Баден Групп». ООО «Специализированный застройщик — Термальный курорт города Пермь» (пермская компания, входящая в ГК Baden Family) создаст круглогодичный водно-оздоровительный курорт и пляж в Камской долине.

На территории будущего комплекса планируется создать бары, гастрономические зоны, открытые бассейны, пункты проката инвентаря и спортивные площадки с раздевалками и душевыми. Кроме того, будут обустроены глэмпинг и апарт-отель для гостей, паркинг и инфраструктура.

По словам учредителя компании Baden Family Евгения Кононова, это крупнейший инвестпроект из текущего инвестпортфеля компании. Объекты планируется вводить поэтапно до конца 2030 года.

«Сейчас мы запускаем летнюю пляжную инфраструктуру, а параллельно готовим эскизный проект и проект планировки территории. Необходимо пройти все градостроительные процедуры в кратчайшие сроки. Это важно не только для нас, но и для региона — курорт станет мощным туристическим якорем и серьёзно усилит привлекательность Пермского края», — отметил Евгений Кононов.

Для реализации совместных с краевыми властями проектов компания намерена привлекать частные инвестиции. Регион, в свою очередь, должен создать благоприятные условия для реализации проектов в сфере термального туризма и оздоровительного отдыха. Так, проекту ГК Baden Family в мае текущего года был присвоен статус «приоритетный».

«Механизм «приоритетный инвестиционный проект» позволяет нам поддерживать инициативы бизнеса не только по строительству новых и расширению действующих производств, но и по развитию инфраструктуры для полноценного отдыха, здоровья и жизни людей», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Платформы для жизни

Отметим, что на ПМЭФ-2025 были представлены крупнейшие российские компании и все регионы страны, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Соглашение в области поддержки инноваций и цифрового развития подписали Дмитрий Махонин и врио председателя правительства Донецкой народной республики Андрей Чертков.

Пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском крае развит ИТ-сектор, и регион готов делиться своим опытом и разработками с республикой. В соответствии с соглашением в течение пяти лет стороны будут совместно создавать и развивать межрегиональное сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий.

«Пермский край является одним из индустриальных центров России. Здесь развита промышленность, ИТ-индустрия. Это всё то, что мы сейчас восстанавливаем на Донбассе. Сегодня мы нуждаемся в элементарных вещах, например в платформе для государственного и муниципального управления. Пермский край может нам помочь. В Перми есть ИТ-технопарк, который я считаю одним из продвинутых. Те программы и платформы, которые ИТ-специалисты разрабатывают, пригодятся не только Донецкой республике, но и другим регионам страны», — объяснил Андрей Чертков.

Дмитрий Махонин отметил также, что Пермский край будет помогать ДНР готовить специалистов в вузах Прикамья и предоставлять возможности для стажировки.

«Вместе мы сможем добиться значимых результатов, обеспечив всех жителей доступом к цифровым сервисам, инновационным решениям и новым возможностям», — подчеркнул он.

Добавим, что на данный момент в Прикамье функционирует свыше 60 государственных информационных систем, платформ и сервисов, которые доказали свою эффективность в различных сферах экономики и социальной жизни Пермского края. Кроме того, при поддержке регионального правительства ранее начала развиваться сеть многофункциональных центров в подшефном Северодонецке Луганской народной республики.

Усиленная подготовка кадров

Значимые соглашения были заключены также в сфере образования. Так, президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Дмитрий Махонин подписали соглашение, в соответствии с которым в Перми откроется школа цифровых технологий от Сбера. В «Школе 21» востребованным языкам программирования смогут обучаться все желающие с 18 лет.

Для участников будут предусмотрены такие направления разработки, как бэкенд, фронтенд, мобильная разработка или GameDev. Кроме того, можно будет выбрать и неразработческие направления: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA).

Обучение будет проходить по методу «равный равному», что позволит участникам обмениваться знаниями и работать над групповыми и индивидуальными проектами. Для поступления не требуется опыт работы или специальные навыки в ИТ.

Пресс-служба правительства Пермского края

Площадь кампуса «Школы 21» составит 1188 кв. м, в нём будет оборудовано 100 рабочих станций. Он будет работать в режиме «24/7» на ш. Космонавтов, 111 на площадке технопарка Morion Digital, который пять лет подряд входит в пятёрку лучших технопарков России по рейтингу АКИТ РФ.

«Сегодня особенно важно создавать условия, при которых каждый человек может получить современную востребованную профессию, эффективно работать и развиваться в быстро меняющемся мире. Мы видим большую заинтересованность в проекте. Уверен, что «Школа 21» будет способствовать росту конкурентоспособности региона и созданию новых возможностей для профессиональной реализации жителей края», — отметил Герман Греф.

Также Сбер и правительство Пермского края договорились об обмене практиками для подготовки цифровых инженеров и реализации совместных мероприятий в области обучения ИТ-специалистов с использованием современных технологий.

Добавим, что в настоящее время «Школа 21» действует в 16 городах России, в том числе в Москве, Казани и Новосибирске. В ближайшие годы планируется открытие новых кампусов в других регионах. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Второе соглашение с сфере образования Дмитрий Махонин подписал с ректором Университета науки и технологий МИСИС Алевтиной Черниковой. Губернатор отметил, что при подготовке инженерных кадров важно выстраивать сотрудничество с ключевыми вузами страны и обмениваться лучшими практиками.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Сегодня МИСИС — лидер в инженерном образовании и науке. Помимо образовательных проектов, мы будем оказывать содействие в организации практики и стажировки студентов университета в органах государственной власти Пермского края и на предприятиях региона, планируем развивать сетевые образовательные программы. Академический обмен с Университетом МИСИС позволит нам усилить подготовку специалистов в пермских вузах. Кроме того, наши учёные могут поделиться своими достижениями в области биоинженерии.

Алевтина Черникова отметила, что на территории региона работают индустриальные партнёры вуза, совместно с которыми университет проводит научные исследования, разрабатывает образовательные программы, организует практики и стажировки, реализует социально значимые проекты.

«Объединение усилий правительства Пермского края и НИТУ МИСИС будет способствовать развитию межрегионального взаимодействия в сфере науки и образования, направленного на подготовку высококвалифицированных учёных и инженеров, которые внесут значимый вклад в экономику региона и страны», — добавила она.

Пресс-служба правительства Пермского края

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