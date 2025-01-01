Реальная поддержка По итогам первых пяти месяцев 2025 года общий объём выданных микрозаймов, займов и лизинга с господдержкой достиг почти полумиллиарда рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Микрофинансовая компания Пермского края

На сегодняшний день в Пермском крае действует более 105 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), обеспечивающих занятость свыше 257 тыс. жителей региона. Одним из ключевых направлений государственной поддержки является льготное финансирование субъектов МСП, реализуемое посредством региональных программ микрофинансирования.

Например, в Прикамье микрозаймы для бизнеса по низким ставкам предоставляет Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По итогам первых пяти месяцев 2025 года общий объём выданных микрозаймов, займов и лизинга достиг почти полумиллиарда рублей. Всего было заключено больше 200 договоров. По состоянию на 31 мая 2025 года портфель микрозаймов, займов, лизинга составил 2 млрд руб.

«Сегодня малые и средние предприятия активно занимаются производством, осваивают высокотехнологичные отрасли, развивают туризм и гостиничный бизнес, работают в сфере креативных индустрий. Основная задача — это поддержка тех отраслей, которые замещают импорт, способствуют укреплению технологического суверенитета, ориентированы на экспорт и формируют экономику предложения. Более половины заёмщиков — это предприятия из сферы обрабатывающей промышленности. Если на начало 2025 года их доля в структуре портфеля составляла 43%, то уже на 1 июня 2025 года — 51%. Далее — сельское хозяйство, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, строительство. География поддержки охватывает весь Пермский край», — уточняет генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.

Отдельное внимание уделяется субъектам МСП, осуществляющим проекты в приоритетных направлениях. Прежде всего, это начинающие предприниматели, женщины-предприниматели, экспортёры, резиденты промышленных парков, социальные предприятия, предприниматели до 35 лет и старше 55 лет и ряд других.

Практика показывает — программы микрофинансирования доступны большинству субъектов МСП, дают возможность начать своё дело, расширить и модернизировать производство, обеспечить стабильность в сложных экономических условиях.

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