Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская премьера, московские гастроли и российский День молодёжи Афиша на неделю 23–29 июня Поделиться Твитнуть

Продолжается борьба за выход в полуфинал одного из главных юмористических шоу страны. Команды выйдут на сцену перед телекамерами, чтобы сделать следующий шаг на пути в Высшую лигу КВН. В программе вечера: живые выступления команд со всей России, атмосфера телевизионной съёмки, новые конкурсы. 12 лучших команд со всей страны продолжат путь к финалу: «Стелла Магнетик» (Набережные Челны), «Маунти» (Красноярск) , «Ближе к детям» (Екатеринбург), «MTV» (Владивосток),«Лёд» (Очёр, Пермский край), «Белое море» (Архангельская область), «Самая грустная рок-группа» (Армавир), «Паца-Ваца» (Минск, Республика Беларусь), «Камбаламба» (Псков), «Модерн Токинг» (Санкт-Петербург), «Последняя фантазия» (Хабаровский край), «Кременкульский Дом культуры «Родня» (Челябинск). Ведущий — Михаил Башкатов.

Художественный руководитель «Балета Панфилова» Алексей Расторгуев давно подбирался к этому проекту: на ту же музыку группы Aurure он несколько лет назад поставил миниатюру — прообраз будущего спектакля. Это история о том, как некий искусственный интеллект постепенно становится частью нашей реальности — незаметно, но неизбежно. Мы наблюдаем за героями, чьи судьбы переплетаются с технологиями будущего, где границы между человеком и машиной стираются. Спектакль стремится заставить задуматься об этике, морали и свободе выбора в эпоху стремительного развития технологий. Как далеко мы готовы зайти ради удобства и комфорта? Что значит быть человеком в мире, управляемом искусственным разумом? Как изменится наша культура, когда машины смогут мыслить почти как мы?

Начинаются гастроли Московского академического театра им. В. Маяковского на сцене Театра-Театра. «Лес» — постановка художественного руководителя театра Егора Перегудова по пьесе А.Н. Островского. На перекрёстке лесных дорог, посреди России, сходятся два провинциальных артиста, комик Счастливцев и трагик Несчастливцев. Дорога доводит их до «Пеньков» — усадьбы богатой помещицы Гурмыжской, где творится «тёмный лес»: молодые женятся на старых ради денег, бесприданницы топятся от любви, все врут и никто не счастлив. Поработав в других спектаклях со стихиями ветра, воды и огня, в пьесе Островского художественный руководитель «Маяковки» Егор Перегудов исследует новую стихию. Леса давно нет. Нет ни пеньков, ни опилок. Одна природная сила вытеснила другую, оставив человека в тревожной зыбкости и полном бессилии. Мир буквально поплыл из-под ног, и людям здесь больше не на что опереться.

В программе — очень много событий: марафон общества «Знание», встречи с известными спортсменами, актёрами, политиками; викторины и квизы, мастер-классы, соревнования по уличным танцам, выступления молодых артистов, запись подкастов, зона моды и бьюти, грант-завтраки с экспертами Росмолодёжи, соревнования по танковому биатлону, соревнования по уличным танцам, а также площадки от молодёжных общественных организаций края.

В 16:00 на эспланаде начнётся большое шоу «Знай, люби, гордись, приумножай»: выступления молодых артистов, подведение итогов конкурса «Амбассадор молодёжной политики края», вручение наград и выступления хедлайнеров — автора хита «Любимка» Niletto и исполнительницы хита «Солнце Монако» Люси Чеботиной.

Специально для театрализованного шоу-открытия (6+) будет возведена многоуровневая сцена, основной декорацией которой станет вид на Каму и закат. Фестиваль пройдёт в рамках программы «Пермь — Молодёжная столица России», а его открытие станет частью праздничных мероприятий Дня молодёжи. Для шоу пермские артисты готовят свыше 20 номеров. Хедлайнером станет Ева Польна.

Сабантуй — это праздник обрядов и обычаев, песен и танцев, национальных блюд и традиционных ремёсел. Каждый год Сабантуй принимает новая территория. В этом году краевой сельский праздник пройдёт в селе Башкултаево. В программе: традиционный парад участников, концерт творческих коллективов Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Пермского края, соревнования по национальной борьбе, творческие площадки и народные игры. Откроются национальные ярмарочные ряды с изделиями народных мастеров и сельскохозяйственной продукцией, пройдут мастер-классы по традиционным ремёслам. Специальным гостем станет певица, участница шоу «Голос» Юлия Гарифуллина.

В программе — авторские мастер-классы «Лепестки» и «Стёклышки» ювелира Василисы Балюк по созданию летних украшений и декоративных мини-панно из старых тканей и стекла в технике апсайклинг. Исследование экспозиции музея с помощью света в формате экскурсии «Практики наблюдения» вместе с художником Петром Стабровским. Центральным событием вечера станет звуковой перформанс от пермских аудиохудожников Александра Кошелева и Ильи Гришаева, представляющий импровизацию в жанрах ambient и noise.

«Палео-фьюжн» — событие, где история встречается с современностью. В этот вечер гостей ждёт совершенно новый опыт взаимодействия с музейной экспозицией — через юмор, технологии и… запахи. Впервые в стенах музея выступят артисты стендапа со специальной программой. Будет доступен гид с AR-моделями для самостоятельного знакомства с экспозицией. Достаточно навести камеру смартфона — и история предстанет в новом свете. Особый сюрприз — аудиогид «Органы древнего чувства». Гости вечера смогут совершить увлекательное путешествие по миру ароматов доисторических эпох: узнать, какой запах имел первый океан, что особенного было в воздухе пермского периода и на что похожа свежесть травы под снегом во время ледникового периода.

Фестиваль «Фанфары Прикамья» в этом году посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём примут участие девять профессиональных оркестров из разных городов России и учебные духовые оркестры из Перми: Губернаторский оркестр Свердловской области, оркестр Казанского высшего танкового училища, Нижегородский губернский оркестр, духовой оркестр Самары, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Пермский губернский духовой оркестр и другие коллективы. Почётным гостем станет президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова Михаил Брызгалов.

Второй фестиваль инженерного творчества «МолотФест» посвящён развитию российской инженерной мысли и приурочен к Дню изобретателя и рационализатора, который ежегодно отмечается в России в последнюю субботу июня. В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне основной темой фестиваля выбраны «Подвиги авиации». В программе: выставки, лекции, встречи с интересными героями, мастер-классы, VR, интерактивные площадки. В концертной программе: «Нивелир», «Снежные волки», «Бес сомнений», ViNo, «Паприка», легендарные «Пятый корпус» и «Джамахирия».

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