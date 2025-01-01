Алина Наумова Кино без границ В Перми состоялось открытие фестиваля «Кинорека-2025» Поделиться Твитнуть

Фото: Влад Нелюбин

В Перми 20 июня стартовал V Фестиваль «Кинорека-2025» (18+), посвящённый развитию и созданию социальных кинозалов на территории региона. Ежегодно событие объединяет людей со всего Пермского края, которые задействованы в проекте.

Проект «Социальный кинозал» реализуется ГКБУК «Пермская синематека» с 2019 года при поддержке Министерства культуры Пермского края. Главная задача проекта — развитие кинематографии в малых городах и поселениях края. Социальные кинозалы позволяют местным жителям смотреть качественные некоммерческие документальные и художественные фильмы и мультфильмы, а также участвовать в их обсуждении и говорить об актуальных проблемах.





Лариса Расторгуева, модератор социального кинозала в п. Рябинино, отметила, что основная аудитория залов — подрастающее поколение и люди пенсионного возраста. В посёлке кинозал открыт на базе библиотеки, и, по словам Расторгуевой, это стало возможностью использовать мультфильмы и фильмы на мероприятиях.





«Мне хотелось, чтобы наши дети знали советские фильмы. Они не любят фильмы чёрно-белые, но приходится их заинтересовывать. Иногда показываем некоторые фрагменты фильма и проводим медиа-образовательное занятие — знакомим с книгой и фильм показываем. Это здорово», — поделилась Расторгуева.





Павел Печёнкин, художественный руководитель ГКБУК «Пермская синематека», отметил, что в настоящее время на территории Прикамья открыт 181 социальный кинозал в 43 муниципалитетах Пермского края. В августе этого года в крае появится ещё 20 залов в рамках проекта. Кинофонд проекта составляет более 350 фильмов.





Печёнкин добавил, что в предыдущем году в социальных кинозалах на территории Прикамья кино посмотрели около 570 тыс. человек, 18% из них смотрели документальные картины.





На ежегодной основе проводится открытый конкурс заявок от муниципальных и культурных учреждений края, в том числе музеев и библиотек. Принять участие могут и отдалённые районы Перми — здесь уже открыто несколько кинозалов: на Гайве, в Новых Лядах.





Павел Печёнкин подчеркнул, что в проекте задействовано около 400 человек, которые приезжают на фестиваль с целью обмена опытом и эмоциями. Стоит отметить, что после каждой «Кинореки» «возрастает дух социальных кинозалов», появляются новые идеи для реализации проекта и расширяется аудитория проекта.





В этом году старт фестиваля начался с пленарной дискуссии, на которую были приглашены 90 представителей учреждений культуры Пермского края — модераторы, руководители, представители администрации из 33 муниципальных и городских округов края.





Почётными гостями дискуссии стали спикеры международного, российского и регионального уровня, которые рассказали об истории кино, медиа и кинообразовании, секретах сторителлинга. Среди них — Борис Караджев, режиссёр, сценарист документального кино, заслуженный деятель искусств РФ; Павел Печёнкин, режиссёр, продюсер, лауреат премии «Золотой Орёл»; Александр Мясников, председатель «Движения первых» в Пермском крае.





Кроме того, спикерами стали и литературовед, профессор Михаил Строганов, сценарист и продюсер Михаил Побровник, а также Александр Дерябин, киновед и историк. Выступил перед зрителями и Сергей Неганов, директор Пермского архива социально-политических историй.





Участники дискуссии обсудили темы, посвящённые изображению прошлого на экране, средствам гражданско-патриотического просвещения, созданию мифологического пространства деревни, сторителлингу. Также зрители узнали об изображении Коми-Пермяцкого округа в кино, об истории развития социальных кинозалов и вовлечении молодого поколения в производство медиаконтента.





Фестиваль продлится до 22 июня. В программе — конференция модераторов социальных кинозалов, мастер-классы по кинопедагогике, альманах анимационных работ модераторов социальных кинозалов, дискуссионные киноклубы, показы документальных и игровых фильмов с обсуждением.





Кроме того, зрителей ждёт премьерный показ восстановленного фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» с обсуждением с российским киноведом, историком кино Николаем Изволовым. Ленту «Спросите нас (воспоминания детей войны)» можно будет обсудить с режиссёром Борисом Караджевым, а фильм «Семейный портрет» представит режиссёр Павел Печёнкин.

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