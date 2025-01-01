Алина Наумова Формат комфорта В Перми открылся первый обновлённый офис банка ВТБ Поделиться Твитнуть

Фото: Мария Евсеева / ВТБ

В Индустриальном районе Перми состоялось открытие первого обновлённого офиса банка ВТБ. Отделение нового формата по ул. Мира, 45 расположено на оживлённой улице, рядом с торговым центром, спортивным комплексом и популярным отелем. Площадь нового отделения превышает 370 кв. м.

Особенность офиса — современный дизайн и технологичные решения для комфортного обслуживания клиентов. В отделении представлены мягкие зоны с удобной мебелью для ожидания и обслуживания, кофе-станция и Wi-Fi. Посетители могут воспользоваться банковскими терминалами на входе. Помимо этого, помещение кассы сделали с удобными креслами.

В отделении можно выпустить дебетовые и кредитные карты, открыть вклад, оформить заявку на ипотеку, потребительский и автокредит, подключиться к программе долгосрочных сбережений и «Семейному банку». Все операции с физическими лицами сотрудники проводят на ноутбуках, подтвердить их можно с помощью приложения «ВТБ Онлайн».

Как объяснил директор дополнительного офиса по ул. Мира, 45 Роман Кузин, у сотрудников банка нет закреплённых за ними мест — они могут выбрать любой рабочий стол с ноутбуком и работать с клиентами.

«Большинство всех технологических процессов проходит «по воздуху», включая сканирование, печатание документов, работу с ноутбуками в выделенных зонах», — рассказал Роман Кузин.

Для предоставления услуг клиентам премиального сегмента — «ВТБ Привилегия» —выделено три переговорных кабинета со своим дизайном и дополнительным комфортом. Также предусмотрена отдельная зона с тремя рабочими местами для обслуживания юридических лиц. В новом отделении представители бизнеса могут открыть расчётный счёт, подключить эквайринг и проконсультироваться по вопросам финансирования своего бизнеса. Сотрудники помогут настроить цифровые сервисы, подскажут решение любого финансового вопроса.

Фото: Мария Евсеева / ВТБ

Офис банка ВТБ на ул. Мира, 45 работает для клиентов-физических лиц с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 15:00. Режим работы для корпоративных клиентов — с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00. Касса открыта по будням с 9:00 до 19:00, а банкоматы находятся в зоне круглосуточного обслуживания.

Отметим, что на территории Пермского края это первый офис банка ВТБ, выполненный в новом формате. Реновация офиса в Индустриальном районе выбрана неслучайно: как пояснил Владимир Стрельников, управляющий банка ВТБ в Пермском крае, в нём сосредоточено большое количество клиентов.

На торжественном открытии присутствовал глава Индустриального района Перми Алексей Полудницын. Он выразил слова благодарности от лица администрации, предприятий и жителей района за то, что «Банк ВТБ сделал такой шаг и открыл цивилизованный и современный офис».

В ближайшие три-четыре года к единому формату планируется привести все отделения банка — реконструкция затронет 27 офисов на территории Прикамья.

«Мы стремимся, чтобы посещение отделений ВТБ было комфортным, а финансовые вопросы решались оперативно и с наилучшим результатом. Это вторая и важнейшая составляющая нашего успеха — после того, как привлёк клиента, нужно сделать так, чтобы он остался и продолжил сотрудничество с банком. Для этого мы и обновляем наши отделения», — подчеркнул Владимир Стрельников.

Фото: Мария Евсеева / ВТБ

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