Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Летнее солнцестояние: завершение Дягилевского фестиваля и пикник в Хохловке Афиша на неделю 16–22 июня Поделиться Твитнуть

В программе Дягилевского фестиваля впервые заявлена экспериментальная молодёжная творческая программа «Горизонты Д». Её события пройдут в неожиданных локациях вроде планетария, аптеки Бартминского, ботанического сада ПГНИУ или «Экохода» на Каме. Среди форматов — звуковые инсталляции, поэтические перформансы, «бродилки», концептуальный балет. Некоторые проекты связаны с коми-пермяцким языком и культурой, в некоторых потребуется участие зрителей. В программе участвуют молодые художники из Перми, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Будапешта, Парижа и Еревана. Куратор программы Александр Шумилин.

Поэтико-пластический спектакль, посвящённый 135-летию со дня рождения Бориса Пастернака. В литературной основе действия — стихотворениями разных периодов жизни поэта, которые складываются в историю любви двух людей. Режиссёр — Михаил Шибанов, хореограф — Ксения Кирьянова. Артисты — студийцы старшей группы студии творческого развития «Оперение. Соль».

Проект постоянного участника Дягилевского фестиваля, московского мультиперкуссиониста, композитора и продюсера Петра Главатских — это музыкальное приношение ливанскому писателю Джебрану Халилю Джебрану и его книге «Пророк», написанной как сборник философских стихотворений в прозе. В основе притчи — представление о фундаментальном единстве религий. Проект Петра Главатских также основан на объединении — но не конфессий, а культурных традиций и музыкальных миров. Актриса Болливуда Шрия Саран танцует в традиционном индийском стиле катхак и читает фрагменты книги Халиля Джебрана на английском языке. Солист ансамбля «Хиндустани» Ильдар Хабибуллин, мастер традиционного индийского вокала, поёт и читает русский перевод. Спектакль-исследование одного из самых мучительных и сложных чувств в жизни человека. Разговор без слов, на языке тела — самый безболезненный способ рассмотреть поближе феномен стыда как социального, персонального, физического переживания.

Героиня прима-балерины Дарьи Павленко проходит экзистенциальный путь встречи со стыдом. Сталкиваясь с социумом, она обнаруживает в себе стыд как чувство, навязанное извне, а совершая те или иные поступки, она испытывает его как личную муку. В новом хореографическом спектакле Анастасии Пешковой каждый — и свидетель, и судья, и соглядатай, и объект наблюдения. За обитателями сценического пространства следит еще один наблюдатель — сама история. Создатели постановки отстраняются от злобы дня, вглядываясь в тему спектакля из глубины веков. В электронную музыку композитора-резидента Дома Радио Кирилла Архипова включены мотивы из испанских баллад XIII века, Cantigas de Santa Maria, а круговорот историй, полных стыда, вращается, как колесо лиры — средневекового инструмента с напряженным звучанием.

Человек, природа и эхо зла — темы нового перформанса Софии Хилл, постоянного соавтора греческого режиссёра Теодороса Терзопулоса, ведущей актрисы театра «Аттис» в Дельфах. Макбет бредёт по чужой земле — это его внутреннее изгнание, где память и нравственность уступают страху и жажде власти. В «Макбете» разрушительная ярость вызывает внутренний раскол. Зло — это не закон природы, а выбор сознания, не принимающего свою хрупкость и смертность. Ненасытная жажда власти, контроля, знания, бессмертия — всё это отдаляет человека от его естественной, телесной природы, связанной со временем и памятью. Сольется ли человек с машиной? Появится ли постчеловек — без корней, без времени, без памяти, без тела, лишенный трагичности? Кто победит в этой борьбе?

На территории действующего промышленного предприятия «СИБУР-Химпром» развернётся спектакль-путешествие «Седьмая печать», созданный режиссёром Фёдором Федотовым по мотивам пьесы и фильма (1957) Ингмара Бергмана. Средневековье, повсюду свирепствует чума. Рыцарь Антониус возвращается в родные края после долгих лет, проведённых в крестовом походе. Он разочарован в жизни и Боге, но хочет попытаться снова обрести веру и смысл. На пустынном морском берегу Антониуса уже поджидает Смерть, но он просит отсрочку, предлагая сыграть в шахматы: пока продолжается партия, у него есть несколько дней на поиски столь желаемых ответов… Следуя за текстом пьесы, который звучит в наушниках, зрители пройдут через семь пространственных инсталляций. Каждая из них изменяется под воздействием сюжетных перипетий — движутся свет, обстановка, «артисты».

Зрительская премьера фильма «Евгений Телегин» — новой работы художника и режиссёра Виктора Тихомирова, в прошлом участника арт-группы «Митьки». Выход фильма приурочен к дням рождения Александра Пушкина и Виктора Цоя и объединяет вечную классику и рок-культуру 1980-х. В фильме звучит музыка Виктора Цоя. Почему поэт убил Ленского? Почему Татьяна несчастна? Виктор Тихомиров решил дать классике второй шанс: в его фильме «Евгений Телегин» онегинский сюжет разворачивается в Ленинграде 1980-х, где квартирники заменяют балы, а роль Истоминой исполняет сам Виктор Цой. В своей версии режиссёр даёт персонажам то, чего им не хватило у Пушкина: право на счастливый финал. После показа Виктор Тихомиров выйдет на онлайн-связь, чтобы обсудить, зачем «митёк» решился на такую дерзость и почему иногда нужно дать героям второй шанс, чтобы понять их по-настоящему.

Новая постановка «Трехгрошовой оперы» станет своеобразным зеркальным отражением открытия Дягилевского фестиваля — концерта-спектакля из оперных и ораториальных арий Георга Фридриха Генделя. Почти сто лет назад, в 1928 году Бертольд Брехт и Курт Вайль взяли за основу своего спектакля легендарную английскую «Оперу нищего», которая была создана в 1727 году как пародия на оперы Генделя. Сегодня это не история про бандитов. Это полноценный миф, равный вечным сюжетам Шекспира и Софокла, а мир лондонского преступного дна — лишь среда, в которой разворачивается повествование. Постановщики и зрители невольно сочувствуют каждому герою пьесы, постоянно меняя «оптику». Сладкая, утончённая, неистовая музыка Курта Вайля, его деконструированное кабаре придаёт истории атмосферу безумного праздника, пира во время чумы. Режиссёр-постановщик — Нина Воробьёва, хореограф Анна Гарафеева, музыкальный руководитель и дирижёр — Илья Гайсин.

Медленный экологический фестиваль в День летнего солнцестояния. Педагоги Детского музейного центра проведут для ребят экскурсии с исследовательскими рюкзачками (рюкзачки — в подарок), научат делать экологические «бомбочки», расскажут о принципах правильного питания птиц. Пермское отделение Русского географического общества научит гостей азам обустройства туристического лагеря и расскажет о правилах поведения в походах. В программе также экологические экскурсии по музею и прогулка-медиация от проекта «Дикокультурные», лекция о культуре дачной жизни начала XX века и выступления пермских учёных в «Лектории», йога от студии «Улитка», мастер-класс по сап-серфингу, мастер-класс по созданию арт-объектов и предметов из переработанных материалов. На набережной будет площадка для отдыха. В 18:00 состоится презентация проекта «Речные истории»: истории Камы и Хохловки в переложении Аники Рик с музыкой Павла Юферова (Delta Omega) и светом фонарей керамиста Анастасии Стефы. Завершит программу вечерний танцевальный диджей-сет от проекта «Воздух».

Спустя почти столетие на экраны возвращается аутентичный вариант легендарной киносимфонии Дзиги Вертова. Благодаря кропотливой работе киноведа и архивиста Николая Изволова зрители впервые увидят «Человека с киноаппаратом» в том виде, в каком его задумывал автор: с восстановленной монтажной структурой и оригинальной звуковой дорожкой, утраченной в многочисленных копиях и адаптациях. По сюжету человек с киноаппаратом бродит по улицам Москвы, Киева и Одессы, фиксируя один день из жизни советского города 1920-х годов. Камера фиксирует ритмы города: движение транспорта, производственные процессы, сцены семейного быта и городского досуга. Из разрозненных эпизодов складывается кинематографическое высказывание о времени, пространстве и человеческом присутствии внутри урбанистического ландшафта. После показа состоится открытое обсуждение фильма с Николаем Изволовым.

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