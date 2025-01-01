Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На высокий берег, на крутой В селе Верх-Иньва в Пермском крае впервые за десятилетия была исполнена национальная коми-пермяцкая опера Поделиться Твитнуть

Евгений Бирюков

«Синва на Иньве» (0+) — событие, имеющее, в первую очередь, символическую и эмоциональную важность. Опера Александра Клещина «Синва», написанная по мотивам поэтической драмы Марии Сторожевой «Дочь седого тумана», не исполнялась с 1990-х годов, всё это время оставаясь в памяти жителей Коми-Пермяцкого округа. Сбылась многолетняя мечта коми-пермяцкой интеллигенции: дети и внуки, представители новых поколений смогли услышать и в некотором приближении даже увидеть легендарную национальную оперу.

Александр Клещин — одна из ключевых фигур коми-пермяцкого национального возрождения 1990-х. Он стал известен в первую очередь как актёр Коми-Пермяцкого национального драматического театра: обладатель внешности советского киногероя — разведчика или парторга — мог похвастать ещё и красивым голосом и природной музыкальностью. В 1949 году 21-летний парнишка-самоучка из села Коса окончил студию при национальном театре и сразу получил сценический успех.

Основоположник профессиональной музыки коми-пермяков начал сочинять песни, ещё не зная нот. Его песня «Ой тэ Иньва», написанная в 1967 году, быстро вошла в исполнительский обиход и считалась народной. Позже он освоил нотную грамоту, окончил музыкальное училище и Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных в Москве. Написал около 300 музыкальных произведений, в основном песен.

Сегодня в Кудымкаре музыкальная школа носит имя Клещина, в ней работают члены семьи композитора, учатся его правнуки.

Его главное произведение — «Синва» — было написано в 1990 году и вскоре после этого поставлено на сцене его родного театра им. Горького в Кудымкаре. Это была уже вторая сценическая инкарнация «Дочери седого тумана»: в 1960-е годы на той же сцене ставилась оригинальная пьеса Марии Сторожевой, и Клещин в ней играл. Театр в Кудымкаре драматический, и для постановки музыкального спектакля в 1990-е годы собрали лучшие музыкальные силы со всего округа. Старались и драматические актёры: так, роль Лешего исполнил Анатолий Четин, нынешний директор театра; старожилы с удовольствием вспоминают, как он пел куплеты Лешего. Режиссёр спектакля Владимир Гуляев — легендарный многолетний худрук Коми-Пермяцкого драматического, лауреат «Золотой маски».

Словом, «Синва» — одно из главных культурных событий в истории коми-пермяков. Нынче, когда отмечается 100-летие первого национального округа в России, было бы странно не вспомнить об этой опере.

За возрождение «Синвы» взялась Надежда Мусатова, руководитель народного ансамбля «Шондiбан». Именно она стала автором проекта «Синва на Иньве».

В поэме Марии Сторожевой пересказывается коми-пермяцкий миф о Пере и Зарани — прародителях племени чудь, предков коми-пермяков. Считается, что небесная дева Зарань (она же Синва, что значит «слеза») встретила охотника Перу на высоком берегу Иньвы. Именно в этом месте 7 июня нынешнего года состоялось новое исполнение «Синвы». Впрочем, мифологическая привязка к месту действия не так уж и нужна: лучшей сцены для исполнения национальной музыки не придумать.

Евгений Бирюков

Иньва здесь образует широкий и эффектный изгиб, и с высокого берега открывается волшебный вид на парму — как положено, холмистую и таёжную. Кажется, что этот лес безбрежен, цивилизация завершается здесь, в том месте, где серые крыши изб Верх-Иньвы исчезают в лесах, а дальше уже нет людей, только парма.

Публика, собравшаяся на представление, активно раскупала традиционную выпечку (шанежки с пистиками исчезли с прилавка первыми), плела венки и браслеты-обереги, а главное — активно фотографировалась: никакая фотозона не сравнится по эффектности с этой природной локацией.

Посреди фестивальной поляны красовалась жирная чёрная «киноточка»: событие происходило в рамках программы «Точка на карте. Точка интереса», с которой Кудымкар победил в конкурсе «Пермский край — территория культуры», и в данном случае в «точке» — большой чёрной шайбе на ножках — можно было посмотреть видеоматериалы, связанные с творчеством Александра Клещина и с коми-пермяцкой мифологией, в том числе — видеозапись финской постановки «Синвы»: в 1990-е годы опера активно ставилась в финно-угорских странах.

Евгений Бирюков

Основным музыкальным исполнителем проекта стал пермский камерный оркестр «Орфей» под руководством Петра Юркова. Сын дирижёра — молодой композитор Владимир Юрков — сделал аранжировки 12 треков из оперы Клещина для струнного оркестра, вокальные партии исполнили солисты ансамбля «Шондiбан», поэтический текст читал актёр Коми-Пермяцкого драматического театра Алексей Мусатов, он же спел любимые публикой куплеты Лешего. Девочки из школы искусств исполнили танец берёзок.

Александр Клещин в своей музыке старался подчеркнуть, что история Перы и Зарани — это настоящая мифология, эпос, а не просто фольклор. Его музыка не отталкивается от народных мелодий. Тот, кто ждёт от неё экзотической мелодики, будет разочарован: это русская музыка, наследующая большому русскому классическому стилю, — в ней так и слышатся отголоски вальсов Чайковского. Она очень «певкая», лёгкая для восприятия: чувствуется, что её автор работал преимущественно как песенник.

Обстановка, в которой проходила «Синва на Иньве», настраивала на созерцание, расслабляла и радовала, но для серьёзного восприятия музыки не вполне подходила. Это прекрасно понимает Пётр Юрков: общаясь с журналистами, он говорил о том, что хотелось бы исполнить «Синву» не в формате музыкального пикника, а в акустическом зале, в полной сценической версии. Музыка эта, конечно же, симфоническая, а не камерная, и очень выиграла бы, если бы сочеталась с профессиональной театральной постановкой.

Дирижёр готов продолжить работу с этим материалом, если, как говорится, звёзды сойдутся.

Евгений Бирюков

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