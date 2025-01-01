Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Важнейшее из искусств — для Пермского края Краевым законодателям рассказали, как развивается кинопроизводство в регионе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике 10 июня 2025 депутаты обсудили развитие кинопроизводства в регионе. С основным докладом выступила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

По информации минкульта, сегодня в Пермском крае выстраивается полный цикл деятельности, связанной с кино: образование, производство, дистрибуция. Изначально акцент был сделан на кинопроизводстве. В 2019 году была образована Пермская кинокомиссия и заработала система рибейта: на конкурсной основе выбираются фильмы, работа над которыми пройдёт на территории Пермского края и съёмочным группам которых краевой бюджет возместит часть расходов. В прошлом году шесть кинокомпаний получили субсидии на общую сумму 75,9 млн руб., а в бюджете региона на этот год предусмотрено ещё 17,6 млн руб. на дальнейшую поддержку киностудий.

Этот шаг немедленно возымел действие. В 2024 году в регионе было снято шесть фильмов и сериалов, состоялось более 200 съёмочных смен, участие в которых приняли свыше 2 тыс. пермяков.

Для регулирования этого процесса был открыт Центр развития кинопроизводства, который быстро и профессионально решает все технические и организационные вопросы, возникающие у киногрупп. Как отметила Алла Платонова, сейчас уже не все съёмочные группы, работающие на территории региона, заявляются на рибейт: профессиональная работа Центра развития кинопроизводства стала даже более привлекательным фактором для продюсеров, чем возмещение расходов.

Среди фильмов, снятых в Прикамье в последнее время, Алла Платонова выделила фильм Ильи Учителя «Батя 2. Дед» (18+), снятый в живописном селе Кын, сериал «Урок» (18+) с участием Юры Борисова, сериал «Романовы. Преданность и предательство» (16+), который снимался прямо в центре Перми — на ул. Сибирской, мини-сериал Ивана Добронравова «Никто не знает про Маньпупунёр» (16+), романтическую комедию «Втроём» (16+) с Ириной Старшенбаум.

Сергей Ветошкин, председатель комитета краевого парламента по социальной политике, отметил, что развитие киноиндустрии в Пермском крае способствует популяризации региона, укрепляет его бренд на федеральном уровне.

«Чем больше фильмов снимается в Прикамье, тем выше узнаваемость территории и её туристическая привлекательность», – подчеркнул депутат.

В настоящее время наиболее актуальным вопросом для развития кинопроизводства является необходимость постройки в Пермском крае съёмочного павильона. Сейчас, по информации минкульта, в регион киногруппы едут для проведения натурных съёмок; когда же возникает необходимость снимать в павильоне, приходится ехать в другие города. При этом на грим актёров тратится иногда несколько часов, и логично было бы продолжить съёмки в той же локации, не перегримировываясь… При условии открытия съёмочного павильона Пермский край стал бы регионом, где реализован полный цикл создания фильма «под ключ».

Правительство края считает, что строительство павильона не должно быть полностью бюджетной задачей: идёт поиск партнёров-инвесторов. Эта информация заинтересовала депутатов: последовала серия вопросов о стоимости проекта. Глава минкульта не сообщила точные цифры, однако, судя по диалогу на заседании, эта тема может быть продолжена в частном общении представителей двух ветвей краевой власти.

Образовательные стратегии в сфере кино в Пермском крае реализуются в нескольких форматах: от краткосрочных киношкол до классического высшего образования. Так, в пермском кампусе Высшей школы экономики начато обучение кинопродюсеров. Первые выпускники этого курса уже работают по специальности и достаточно востребованы в профессии. Алла Платонова подчеркнула, что это коммерческий проект ВШЭ, который не требует бюджетных затрат, а результат получается весомый для развития киноотрасли в регионе.

Третий компонент кинопроцесса — дистрибуция — в Перми развивается особенно бурно. Здесь проходит несколько кинофестивалей, в том числе три международных: фестиваль неигровых фильмов «Флаэртиана» (1 +), фестиваль импакт-кино «Лампа» (6+) и фестиваль детского и семейного кино и анимации «Медвежонок» (6+). «Медвежонок» — большой стратегический проект с федеральным участием, и он демонстрирует серьёзный рост и большие возможности.

В последнее время обсуждается проект фестиваля индустриального кино «Прометей». По словам министра культуры, проект воспринят правительством региона с интересом, но решение о нём ещё не принято.

Эта новая информация чрезвычайно заинтересовала депутатов. Многие выступили с одобрительными репликами. По мнению представителей Законодательного собрания, такой фестиваль был бы полезен не только для кино, но и для промышленности Пермского края, для поддержания престижа промышленного производства, рабочих и инженерных профессий.

Один из самых развёрнутых ответов прозвучал на вопрос, есть ли в Пермском крае собственные киностудии. По словам Аллы Платоновой, в Перми развито два направления кино: документальные фильмы и мультфильмы. Студия документального кино «Новый курс» — одна из старейших и самых крепких в постперестроечной России, а студия анимации «Капризка» — напротив, очень молодое и успешно развивающееся предприятие, которое использует в своей работе самые новые цифровые технологии.

Обсуждение доклада прошло активно и эмоционально. Дмитрий Бондарь, депутат краевого парламента, заметил, что благодаря системе рибейтов и поддержке региональных властей в Прикамье развивается киноиндустрия, что, в свою очередь, даёт новые рабочие места и открывает возможности для молодёжи, которая готова строить своё будущее в Пермском крае.

Дмитрий Бондарь, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Это очень долгожданный доклад. Не вызывает сомнений, что развитие кинематографа позитивно сказывается на имидже Пермского края и на его туристическом потенциале. Это новые рабочие места, это образование, это, в конце концов, какие-то якорные вещи для нашей молодёжи, которая остаётся в регионе благодаря тому, что может здесь реализоваться, в том числе и в кинематографе.

Останавливаться на достигнутом нельзя. Очень интересный проект кинофестиваля «Прометей». Если нужна помощь с этим проектом — думаю, коллеги тоже поддержат, — можем обсудить какое-то шефство или даже партнёрство, поскольку Пермь — это промышленный хребет России. Отдавать такой проект в другие регионы, может быть, не менее промышленные, но меньше внимания уделяющие кинематографу, очень бы не хотелось. Хочется ещё раз поблагодарить минкульт за внимательное и трепетное отношение к кино в Пермском крае и выразить нашу поддержку.

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