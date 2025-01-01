«ИНГРУПП» — девелопер будущего Директор компании-девелопера «ИНГРУПП» Матвей Дружинин — о том, как компания создаёт продуманные пространства для жизни Поделиться Твитнуть

— Какие параметры для девелопера «ИНГРУПП» являются определяющими при выборе земельного участка под застройку?

— Мы проводим комплексный анализ при выборе земельного участка для объектов. При этом важными факторами являются транспортная инфраструктура, обеспеченность участка необходимыми инженерными сетями, близость социальных объектов, перспективность района.

Кстати, последний фактор имеет большое значение. В нашем портфеле есть такие объекты, как дом бизнес-класса SLIDE. Он находится в районе сквера им. Дзержинского, в непосредственной близости к культурным и деловым центрам города. Есть дома в развивающихся районах, например в микрорайоне Владимирском, деревне Кондратово. Здесь разница между развитостью инфраструктуры на данном этапе и на момент, когда мы только заходили на эти территории, невероятная.

— На чём компания делает акценты при разработке проекта жилого дома/комплекса?

— Самое важное для нас — это продуктовое наполнение объектов. Мы всегда стараемся не просто строить дома, а создавать продуманные пространства для жизни.

Терраса на крыше, двор на стилобате, современные материалы и передовые инженерные решения при отделке квартир, как в доме SLIDE. Спортзал прямо в доме, как в «ФОРМАТЕ», коворкинг для резидентов — в «ЭЛЕРОНЕ». Каждый наш объект — это не просто набор квадратных метров, а тщательно продуманная среда, отвечающая потребностям современного человека.

— Какие технологии, архитектурные решения, материалы отличают проекты компании «ИНГРУПП»?

— Базовое наполнение для наших объектов — это долговечный керамический кирпич для облицовки фасада, увеличенные оконные проёмы, дизайнерские холлы, архитектурная подсветка, эргономичные планировки, продуманные инженерные решения и многое другое. Мы ввели собственные форматы отделки — «ИНСМАРТ», «ИНСТАЙЛ» и «ИНМАКС», потому что приняли решение выходить на совершенно иной уровень строительства, отличный от существующего в Перми. «ИНГРУПП» — это девелопер будущего. Мы строим прогрессивные жилые пространства, интегрированные в современную городскую среду.

Застройщик SLIDE HOUSE («Слайд Хаус») — ООО «СЗ «ТРЭНТА», проектная декларация https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/52969. Застройщик «ЭЛЕРОН» — ООО «СЗ «ВЕНТИ», проектная декларация https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/62291

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