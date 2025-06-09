Наталья Михалева Нескучно о музыке: история, теория, эмоции На Дягилевском фестивале в Перми можно будет не только послушать музыку, но и почитать о ней Поделиться Твитнуть

В нынешнем году Дягилевский фестиваль пройдёт с 13 по 22 июня. По традиции, кроме основных событий разработана клубная программа — бесплатная для зрителей и очень насыщенная. Фестивальный клуб разместится в частной филармонии «Триумф». Все дни фестиваля в нём будет работать книжная лавка от магазина «Пиотровский». По просьбе «Нового компаньона» специалисты «Пиотровского» рекомендуют несколько достойных книг о музыке, танцах и театре.

Фото: книжный магазин "Пиотровский"

Эндрю Гант «Пять прямых линий: Полная история музыки» 18+

Книга Эндрю Ганта предлагает масштабное путешествие через тысячелетия музыкального существования — с дописьменных времён до наших дней. Зачем знать историю музыки? Как пишет Гант, «в основе всякой музыки лежат события и озарения, сокрытые в нашем далёком прошлом». Музыка рождалась и рождается внутри своего локального контекста, она рассказывала и рассказывает о людях и событиях своего времени. От древних ритуальных напевов до современных электронных композиций — музыка отражала и формировала культуру, религию и общество; и, напротив, технологический прогресс и развитие философских идей влияли на жизнь музыки.

«Пять прямых линий: Полная история музыки» — не только большая работа с хронологическим обзором музыкальных стилей и жанров, но и глубокое погружение в саму природу звука и его всеобъемлющую роль в истории человечества.

Фото: книжный магазин "Пиотровский"

Лоренс Крамер «Гул мира: Философия слушания» 0+

Книга композитора и деятеля движения «Новое музыковедение» (New Musicology) Лоренса Крамера предлагает обратить особое внимание на окружающие нас звуки. Гудение холодильника, шелест листьев, звук шагов, мнимая тишина, наша речь — сфера звука шире, чем мы предполагаем. Автор считает, что звук — это мера жизни, что позитивное ощущение жизни немыслимо без звука. «Прислушивание» помогает наблюдать и находить(ся), осознавать мир и себя.

В своём исследовании Крамер соединяет философию (от Канта до Деррида), музыку (от классики до современности) и теорию культуры, показывая, как слушание формирует наше понимание времени, памяти, идентичности и даже политики.

Фото: книжный магазин "Пиотровский"

Линн Гарафола «Русский балет Дягилева» 18+

Известная монография Линн Гарафолы — ведущей специалистки по истории русского балета — содержит потрясающие фотографии самой влиятельной балетной труппы ХХ века.

Существование «Русского балета» Дягилева длилось всего 20 лет — с 1909 по 1929 год, но за это время в корне изменило представление о балете. Как русская труппа смогла пересадить отступнический русский балет на совершенно инородную почву Запада? В своей книге Гарафола пишет о революционном синтезе искусств, который стал визитной карточкой «Русских балетов»: о сотрудничестве Дягилева с композиторами (Стравинским, Прокофьевым, Дебюсси), художниками (Бакстом, Бенуа, Пикассо) и хореографами (Фокиным, Нижинским, Мясиным), о том, как эти творческие союзы рождали спектакли, ломавшие традиционные каноны, — от «Жар-птицы» до «Весны священной», вызвавшей знаменитый скандал в 1913 году.

Цитата:

«Театру пора перестать подделывать действительность. Предмет искусства — душа художника, его чувствование, его воззрение; она и есть содержание художественного произведения; его фабула, его идея — это форма; образы, краски, звуки — материал…»

Фото: книжный магазин "Пиотровский"

Ляля Кандаурова «Оперы и призраки. Страшные истории в буквах и картинках» 12+

Десять историй о загадочных и страшных операх XX века — русских и зарубежных. Автор понятно и увлекательно рассказывает об этом музыкально-театральном жанре. Возник он во время гигантских, стремительных, ужасающих и вдохновляющих изменений, которые никак не могли не отразиться в искусстве. Замечательные иллюстрации в книге погружают в мир театра, сближают, знакомят с действующими лицами опер и помогают разобраться в их сюжетах. Да, опера — это отнюдь не скучно!

Книга является частью мультимедийной линейки: можно дополнить прочтение прослушиванием лекций Ляли Кандауровой в проекте «ГусьГусь» от команды Arzamas.

Фото: книжный магазин "Пиотровский"

Хелена Побяржина «Другие ноты» 16+

Единственная не нон-фикшн книга в подборке — пронзительный роман-оммаж «Игре в классики» Хулио Кортасара. Белорусская писательница Хелена Побяржина пишет о музыке, потерях, истоках молчания и ранения от него. Книга-пасьянс из 104 глав-карт, её можно читать, как предлагает писательница, а можно «перетасовать» и проследить сюжет линейно. Разрозненный вихрь воспоминаний главной героини сближает читателя с текстом.

Роман представляет героиню — Ивету — в разные времена: в материнстве и послеродовой депрессии, в детстве, когда она видит цветную музыку и рисует её…

Цитата:

«Оттого, что никто никогда не разделял мою любовь к музыке — к моей музыке, порой бывало очень тяжело. Меня окружали люди, которым не дано слышать. Глухонемые, дирижирующие жестами. Умеющие высокомерно ткнуть меня в мою инаковость. Даже тогда, когда я не выдавала себя ни единым вздохом. И вдруг оказалось, что это не самое важное, что можно жить в тишине и желать её, ступить на эту незнакомую стезю молчания и брести по ней, и наплевать, что в конце не брезжит свет».

Фото: книжный магазин "Пиотровский"

Анна Козонина «Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России» 18+

Танец в России всегда был странным — не вписывающимся в рамки, но жизненно необходимым своим создателям. Книга Анны Козониной посвящена неконвенциональному российскому танцу: его истокам-местам, истокам-чувствам, специфике и развитию. Данное исследование раскроет связь современного танцевального перформанса в России с постсоветской историей, с западным искусством и с театрально-соматическими практиками. Расскажет, о чём говорят феминистские танц-перформансы, танцы в интернете и не-танцы.

«Странные танцы» — профессиональный опыт обобщения имеющихся перформативных практик последних двух-трёх десятилетий в России.

Фото: книжный магазин "Пиотровский"

Джефф Чанг «Can’t Stop Won’t Stop: История хип-хоп-поколения» 18+

Масштабная работа по истории хип-хоп музыки, недавно изданная Ad Marginem. Несмотря на то, что представленный жанр выходит за рамки академического поля, его невозможно игнорировать, и тем более невозможно утверждать, что он не повлиял на многие другие виды музыки, танца и визуального искусства.

«Can’t Stop Won’t Stop» — это журналистская и музыкально-исследовательская книга о хип-хопе как голосе поколения, борющегося с неравенством, расизмом и системным насилием. Джефф Чанг постепенно развёртывает историю жанра, начиная с 1970-х годов, погружает в мир диджеинга, би-боинга, эмсиинга, граффити, рассказывает о влиятельности таких музыкантов, как Kool Herc, Beastie Boys, Tupac, Biggie, Jay-Z и многих других.

В книге большое количество фотографий всех десятилетий развития хип-хопа. Едва ли существует столь обширная, глубокая и одновременно доступная всем работа об этом жанре. Как писал о книге один музыкальный критик, «это страстная хроника мутации контркультурного движения нищих и тёмных в самую популярную музыку на Земле».

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