Елена Бардукова Ответственные за хвостиков В Перми наблюдается рост спроса на услуги догситтеров и зоонянь Поделиться Твитнуть

Наталья Бухарина

Летом многие владельцы домашних животных сталкиваются с проблемой, куда пристроить своего питомца на время отъезда. По данным «Авито Услуг», количество объявлений по поиску зоонянь увеличивается уже весной.

Так, в сервисе рассказали, что в марте 2025 года в Перми спрос на услуги зоонянь значительно вырос — на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае этот показатель увеличился на 23% по сравнению с апрелем и на 2,5% относительно мая 2024 года.

Аналитики подчёркивают: это говорит о том, что услуга становится всё более востребованной, особенно в сезон отпусков, когда хозяева ищут опытного специалиста для ухода за питомцем.

Это подтверждают и владельцы пермских гостиниц для животных. По словам хозяйки зоогостиницы в микрорайоне Висим Светланы Рогалевой, места в течение года заняты почти всегда, но летом наблюдается настоящий ажиотаж.

«К плановым отпускам добавляются различные мероприятия: сплавы, свадьбы, кратковременные поездки», — рассказывает она.

Владелица гостиницы для домашних животных в микрорайоне Вышка-2 Марина Фефилова говорит также, что в весенне-осенний и зимний периоды чаще всего в другие руки отдают собак, поскольку их необходимо выгуливать, а кошек преимущественно оставляют летом и на Новый год.

«Интерес к таким услугам растёт. Сезон обычно длится с мая по октябрь, но особенно по­пулярны летние месяцы. В целом по городу спрос превышает предложение, летом найти места практически невозможно. Постоянные клиенты знают об этом и бронировать начинают за два месяца до начала сезона, поэтому занимают 95% мест», — объясняет Марина Фефилова.

Что касается стоимости проживания, она зависит от вида животного и его размера. Так, для кошек она составит от 400 до 800 руб. в сутки. Содержание собак декоративных пород обойдётся хозяевам в 600—700 руб. в сутки, малых пород — в 700—800 руб., средних и крупных пород — в 800—1000 руб. Краткосрочный заезд до пяти дней включительно выйдет дороже — от 1000 руб. в сутки для всех пород.

В стоимость услуг, как правило, входит кормление животного (при этом корм предоставляет сам владелец), ежедневная уборка вольеров, уборка туалетов и лотков, ветеринарный контроль в случае необходимости и фотоотчёт по запросу хозяина. Для собак также предусмотрен выгул, при этом площадки стараются конструировать на закрытых территориях таким образом, чтобы максимально исключить возможность побега животного.

Некоторые отели для домашних питомцев предоставляют также древесный наполнитель для кошачьих лотков, миски и игрушки для животных.

«Последние два года, когда всё дорожало, примерно три раза поднимали стоимость услуг на 100 руб. Последнее повышение цен было 1 мая 2025 года, — рассказывает Светлана Рогалева. — Основная часть расходов идёт на текущий ремонт вольеров для животных, материалы, оборудование (например, кондиционеры), коммунальные услуги, поскольку все вольеры отапливаются».

По её словам, гостиниц как таковых в городе немного — чуть больше 10. Но на различных ресурсах размещено большое количество объявлений от догситтеров и зоонянь, готовых приютить животное на время отъезда хозяев в своей квартире или оказать услугу с выездом на место жительства заказчика.

По данным «Авито Услуг», в 2025 году средняя стоимость услуг по уходу за животными начинается от 600 руб. в сутки. Услуги зоонянь обходятся примерно в 350 руб. в сутки. Аналитики отмечают, что за последний месяц цены на услуги зоонянь остались на прежнем уровне. Они, как правило, ухаживают за кошками, собаками мелких пород и грызунами. Часто владельцам предлагают два варианта: ежедневные визиты к питомцу или передержку у себя дома.

«В стандартный набор услуг специалистов входят кормление, выгул (для собак), гигиенические процедуры и постоянный присмотр. Кроме того, некоторые догситтеры дополнительно предлагают дрессировку и коррекцию поведения питомца», — рассказали «Новому компаньону» в сервисе.

Как отмечает Марина Фефилова, плюсы и минусы есть у любого размещения. Например, при выборе квартирной передержки животного есть вероятность, что собака во время прогулки в городе может сорваться с поводка и потеряться. Кроме того, владельцы гостиниц несут материальную ответственность за жизнь и здоровье питомцев, обязательно наличие у животных всех необходимых прививок — не все частники могут отнестись к этому серьёзно.

С другой стороны, в квартире собака или кошка практически постоянно находится с человеком, тогда как в зоогостинице проживает в индивидуальном вольере.

«У нас есть своё сообщество, где мы можем «передать» друг другу клиента, если, например, у кого-то места уже закончились. Бывали случаи, когда люди получали негативный опыт с квартирной передержкой и в последующие разы обращались к нам. Но я знаю частных лиц, которые работают с животными много лет и очень ответственно подходят к процессу. В конечном счёте всё зависит от ответственности человека», — говорит Светлана Рогалева.

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