Полина Путякова журналист Рецепт доверия Дженерики обогнали оригинальные лекарства по объёму продаж Поделиться Твитнуть

За последние несколько лет дженерики уверенно заняли ключевые позиции на российском фармацевтическом рынке, став одним из его главных драйверов. Текущие показатели подтверждают устойчивую тенденцию: в 2024 году темпы роста сегмента дженериков (+12,4%) значительно опередили динамику оригинальных препаратов (+5,9%), свидетельствует статистика DSM Group. В первом квартале 2025 года тренд сохранился: в марте дженерики прибавили к тому же месяцу прошлого года 13,8% против 9% у оригинальных препаратов, в феврале — 7,5% против 5,9%. По данным компании, доля дженериков в упаковках за 2024 год превысила 87%. Они же обеспечили более 60% объёма рынка в денежном выражении, а к 2030 году эта доля может вырасти до 67%.

Заместитель генерального директора компании «Валента Фарм» Михаил Глухов подчёркивает, что рост оборота дженериков — это в целом естественный этап развития российского фармрынка. Государственные меры — от программы «Фарма-2030» до приоритетов в госзакупках — создали условия для роста локальных производств. Одновременно фармкомпании всё внимательнее следят за сроками окончания патентов, чтобы своевременно заполнять ниши копиями востребованных лекарств. Такая стратегия позволяет не только оперативно удовлетворять спрос, но и формировать ценовое преимущество.

Тем временем фармрынок России в целом показывает разнонаправленные тенденции в количественном и денежном выражении. Как отмечают в DSM Group, несмотря на общее увеличение оборота (+10% в 2024 году), в упаковках рынок сократился на 3%. Это объясняется переходом к более дорогим и крупноформатным упаковкам.

Эксперты отмечают, что сегмент дженериков уже сегодня демонстрирует параметры, схожие с развитыми фармрынками. Основной объём продаж приходится на небрендированные и локализованные препараты — именно они показывают наиболее высокие темпы роста. Отчасти это связано с тем, что в госзакупках решающим фактором становится не бренд, а цена и регистрация в РФ. Как уточняют аналитики DSM Group, рост локализованных препаратов в сегменте дженериков составляет около 10,5% в год, в то время как импортные демонстрируют более скромную динамику — 6,2%.

Ставка на копии

Устойчивый рост сегмента дженериков стал возможен благодаря сочетанию экономических, регуляторных и социальных факторов. На фоне санкционного давления, нестабильного курса валют и перебоев с поставками оригинальных препаратов государство сделало ставку на развитие отечественного фармпроизводства.

Среди ключевых драйверов эксперты называют комплекс мер государственной поддержки. Как отмечает Михаил Глухов, были запущены программы, направленные на стимулирование вывода дженериков на рынок: ускоренная регистрация, упрощённые исследования, приоритет для российских производителей в системе госзакупок, а также налоговые льготы. Эти меры ускорили оборот и усилили возможности импортозамещения.

На это же указывает и генеральный директор сервиса для фармацевтов и провизоров Pharmedu, эксперт по фармрынку Татьяна Ходанович. По её словам, завершение патентной защиты на ряд оригинальных препаратов дало импульс к появлению новых дженериков. В результате количество зарегистрированных аналогов выросло, как и их доступность для населения и медучреждений. При этом экономическая эффективность остаётся важным фактором: дженерики предлагают значительную экономию без существенных компромиссов по качеству, что особенно актуально в условиях растущей ценовой чувствительности населения.

Экономический мотив потребителя подтверждает и руководитель практики «Здоровье и медицина» в коммуникационном агентстве PR Partner Анастасия Голуцкая. По её наблюдениям, пациенты чаще выбирают дженерики не только потому, что они дешевле, но и потому, что не видят разницы в эффекте. Особенно это проявляется в сегменте хронических заболеваний, где терапия длительная и регулярная: в таких случаях именно цена определяет выбор. Также она отмечает, что локализация производства упрощает логистику и снижает зависимость от внешних поставок, что делает отечественные препараты конкурентоспособными даже на фоне внешних экономических рисков.

К тому же, как поясняют в пресс-службе компании «Озон Фармацевтика», процесс регистрации дженериков требует меньше инвестиций по сравнению с оригинальной разработкой, что делает такие препараты более доступными для производителей и ускоряет их вывод на рынок. При этом доля российских дженериков в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) уже достигла 80%: стабильное местное производство и качество дают пациентам возможность принимать необходимые лекарства без оглядки на возможные трудности с поставками импортных лекарственных средств.

Конкуренция за доверие

Несмотря на то, что ценовой фактор по-прежнему остаётся важным аргументом в пользу дженериков, конкуренция на этом рынке всё чаще строится не только на цене. Как отмечает Анастасия Голуцкая, всё большее значение начинают играть дополнительные критерии: узнаваемость бренда, доверие к производителю и рекомендации врачей. Впрочем, выбор медиков далеко не всегда однозначен. При тяжёлых заболеваниях они часто отдают предпочтение оригинальным препаратам, а вот при стандартных клинических случаях всё чаще назначают дженерики.

Сильную роль в росте доверия к дженерикам играет их качество. По данным «Озон Фармацевтики», современные аналоги не уступают оригиналам по эффективности и проходят строгий контроль в соответствии со стандартами GMP. Однако, как подчёркивает Голуцкая, остаются риски, связанные с вариативностью исходных веществ и зависимостью от импорта при производстве, что может вызывать опасения у части врачебного сообщества.

Дополнительным фактором конкурентоспособности становится канал продаж. Онлайн-форматы значительно усиливают позиции дженериков за счёт прозрачности цен и возможности выбора по международному непатентованному наименованию (МНН). Согласно данным «Озон Фармацевтики», в 2019—2024 годах темпы роста онлайн-продаж достигали в среднем 35,6% в год — в пять раз больше, чем в офлайн-каналах (7,9%). В результате только за 2024 год выручка в онлайн-сегменте выросла на 90%. Такая динамика связана не только с удобством, но и с возможностью пациентам напрямую сравнивать предложения от разных производителей.

В целом дженерики уверенно закрепляют позиции в сегменте хронических заболеваний — как отмечает Голуцкая, именно здесь спрос стабилен, а многие оригинальные препараты уже утратили патентную защиту. Это открывает новые ниши и даёт отечественным производителям шанс укрепить доверие, в том числе в более сложных терапевтических направлениях.

Оригиналы против дженериков

Несмотря на растущее присутствие дженериков на рынке, оригинальные препараты сохраняют устойчивые позиции, особенно в глазах врачей. Как подчёркивает Михаил Глухов, даже после истечения патента доверие и доказательная база позволяют бренду сохранять долю. Привычка врачей назначать проверенные препараты сохраняется особенно в случае серьёзных или хронических заболеваний, где предсказуемость эффекта и клиническая история применения наиболее важны.

Пациенты же зачастую не осведомлены о разнице между оригинальными препаратами и их аналогами. Их выбор часто определяется не врачом, а фармацевтом. Особенно если учитывать, что, по данным НАФИ, на которые ссылается руководитель департамента бренд-менеджмента и маркетинговых коммуникаций «Сбер Еаптеки» Андрей Константинов, более трети россиян фактически воспринимают фармацевтов как лечащих врачей. Однако, как подчёркивает эксперт, возможности привлечения внимания в аптеке ограничены — многое зависит от выкладки, а не только от консультаций фармацевта.

Сильный рост доверия к дженерикам обусловлен и внешними факторами. По словам руководителя отдела электронной коммерции маркетплейса здоровья «Здравсити» Александра Тюкина, в условиях ухода с рынка некоторых оригинальных препаратов пациенты вынужденно переключаются на аналоги. Государство активно развивает импортозамещение и включает дженерики в перечень ЖНВЛП и программы льготного лекарственного обес­печения. Это снижает цену, повышает доступность и увеличивает узнаваемость дженериков среди врачей.

Кроме того, растёт осведомлённость пациентов о возможности подбора препаратов по МНН, что особенно заметно в онлайн-продажах. На маркетплейсах вроде «Здравсити» пользователи всё чаще ориентируются именно на действующее вещество и дозировку, сравнивая цены. В результате дженерики становятся очевидным выбором — особенно в сегментах, где разница в цене достигает 30—80%.

Наиболее активно эта тенденция проявляется в сегменте хронических заболеваний. Так, по данным «Здравсити», в 2024 году продажи дженериков противодиабетических препаратов выросли на 118% по сравнению с предыдущим годом, а в сегменте кардиопрепаратов оригиналы начали терять долю. Всё это говорит о том, что доверие к дженерикам постепенно укрепляется — как со стороны пациентов, так и со стороны врачей, особенно в экономически чувствительных сегментах.

Однако развитие фармотрасли не ограничивается воспроизведёнными лекарствами: параллельно идёт активная работа над оригинальными российскими разработками. Компании всё больше инвестируют в создание инновационных препаратов, видя в этом основу долгосрочной устойчивости здравоохранения. По мнению Михаила Глухова, в ближайшие годы доля таких разработок будет расти, а результаты вложений станут заметны на рынке уже через два-три года.

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