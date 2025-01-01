Полина Путякова журналист Системное охлаждение На рынке IT сокращается число вакансий Поделиться Твитнуть

Рынок труда в российском IT-секторе переживает перемены. Период стремительного роста, когда работодатели активно боролись за специалистов, сменился временем жёсткой конкуренции, дефицита квалифицированных кадров и сокращения вакансий, особенно для начинающих. Глобальные экономические вызовы, санкции, сокращение инвестиций и перенасыщение рынка junior-специалистами привели к переосмыслению потребностей отрасли.

Рынок стал жёстче

По данным hh.ru, за первые пять месяцев 2025 года в Пермском крае количество IT-вакансий сократилось примерно на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в целом по России — на 16%. Однако при этом общий объём предложений остаётся сопоставим с уровнем 2023 года: около 245 тыс. вакансий, отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Снижение числа вакансий происходит неравномерно и зависит от сегмента: наиболее уязвимы аутсорсинговые компании и стартапы, ориентированные на западных клиентов, говорит CEO IT-агентства Usertech Вячеслав Коэн. Потеря иностранных заказчиков и инвесторов привела к сокращению позиций на 15—30% по сравнению с пиковыми значениями. Особое внимание эксперты уделяют изменению структуры спроса по уровню квалификации. Компании значительно сократили найм начинающих специалистов: количество junior-вакансий заметно уменьшилось, что усилило конкуренцию среди выпускников и переквалифицирующихся кандидатов. Предпочтение отдаётся опытным сотрудникам, способным быстро включаться в работу без затрат на обучение.

Как отмечает генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева, активное внедрение цифровых инструментов и ИИ для автоматизации рутинных процессов позволяет оптимизировать штат и снижать потребность в линейных сотрудниках. При этом мелкие задачи всё чаще передаются на аутсорсинг.

Речь идёт не только о снижении объёмов найма: сокращения персонала в IT тоже переросли из эпизодических случаев в устойчивую тенденцию. Директор по развитию компании Work Solutions, руководитель IТ-кластера ARDA (Ассоциации развития digital-агентств) Артём Салютин отмечает, что с осени 2024 года многие компании приостановили запуск новых проектов и перестали расширять команды. Это касается как внутренних сотрудников, так и внешних подрядчиков. В числе пострадавших — команды продуктов, не связанных с основной бизнес-моделью: венчурные инициативы и вспомогательные сервисы часто замораживаются или закрываются. Например, проекты в сфере тревел-продуктов, активно развивавшиеся в прошлом году, сегодня значительно сокращены.

Согласно исследованию hh.ru, во втором квартале 2025 года зафиксирован самый низкий индекс настроений IT-специалистов среди всех профобластей — около +0,02 при возможном максимуме +1, что отражает практически полное отсутствие уверенности в рынке. Индекс поиска новой работы в IT даже отрицательный (−0,24), что говорит о тревожности и активном поиске новых вариантов занятости.

О масштабах и характере сокращений рассказывает Екатерина Агаева, ссылаясь на данные финтех-компании Fork-Tech. По её прогнозам, до конца 2025 года российские IT-компании могут сократить до 20% штата. В первую очередь под увольнение попадают линейные сотрудники и начинающие специа­листы, чьё обучение требует значительных ресурсов и чьи задачи всё чаще автоматизируются. Риски существуют и для опытных специалистов, если их квалификация не соответствует современным требованиям — например, если они владеют ограниченным набором инструментов. Сегодня наиболее конкурентоспособны специалисты, освоившие несколько языков программирования и способные решать сложные задачи.

Опора на госсектор

Негативные изменения в IT-сфере затронули разные категории специалистов по-разному. Начинающие разработчики пострадали сильнее всех — компании массово сворачивают программы стажировок и junior-позиции. По словам Вячеслава Коэна, конкуренция на такие вакансии выросла с трёх—пяти резюме в 2021 году до 20 сегодня, а зарплатные ожидания снизились на 15—25%.

Об усилении конкуренции говорит и Екатерина Макарова, HR-директор компании Stape, карьерный консультант.

«Количество откликов на вакансии в нашей компании выросло в сотни раз. К примеру, на вакансию C# разработчика пару лет назад мы получали от двух до пяти откликов в неделю, сейчас — цифры переваливают за 400. Это колоссальная разница, которая косвенно свидетельствует о том, что кандидатов гораздо больше, чем вакансий», — отмечает эксперт.

Нетехнические специалисты — продакт-менеджеры, HR, маркетологи — также оказались под давлением оптимизации затрат, что затронуло даже крупные компании, например VK и Ozon, где приостанавливают запуск новых направлений. Разработчики, ориентированные на западные рынки, столкнулись с серьёзными трудностями из-за санкций и ухода иностранных клиентов: аутсорсинговые компании, такие как EPAM и Luxoft, потеряли до 50—70% заказов и вынуждены сокращать сотни сотрудников.

Сокращения затрагивают и внутренние IT-команды, особенно занимающиеся перспективными, но пока неокупаемыми продуктами, которые всё чаще ставят на паузу или закрывают, отмечает Артём Салютин. При этом даже опытные специалисты не застрахованы — компании предпочитают заменять дорогих сотрудников на более дешёвых при наличии рынка кандидатов. Конкуренция усиливается на уровне middle+ и senior, а зарплатные ожидания зачастую не успевают за реалиями.

Впрочем, процесс не является сплошным. Например, Екатерина Макарова говорит, что в её компании и у ближайших конкурентов сильных сокращений не наблюдается. Всё остаётся в рамках органического роста — как самих сотрудников, уходящих по причине карьерного роста или смены деятельности, так и компаний, открывающих новые проекты, завершающих старые, проводящих реорганизации и т. д.

Сохраняются относительно стабильные в целом сегменты: госсектор и проекты импортозамещения, где бюджеты растут, а спрос остаётся на кибербезопасность, инфраструктурные решения и корпоративное ПО (1С, ERP, банковские системы). По словам Салютина, наименьший риск у опытных backend-разработчиков, архитекторов, DevOps-инженеров и аналитиков, хорошо разбирающихся в бизнес-процессах, — компании ценят их за минимизацию рисков при замене.

Зарплатные расхождения

Несмотря на охлаждение рынка, зарплаты в IT-сфере продолжают расти, хотя не так быстро, как раньше. По данным hh.ru за май 2025 года, медиана зарплатных предложений в Пермском крае достигла 74,9 тыс. руб. — это на 12% выше уровня прошлого года. В России в целом рост составил аналогичные 12% и медиана достигла 96,5 тыс. руб. Вместе с тем ожидания соискателей заметно превышают эти предложения: в Пермском крае средние запрашиваемые зарплаты составляют 80,2 тыс. руб., а по России — 102,7 тыс. руб. Такая разница создаёт напряжение между спросом и предложением, когда работодатели готовы платить меньше, чем рассчитывают кандидаты.

Рынок начал остывать, однако это не означает повсеместного снижения зарплат, говорит Артём Салютин. Речь идёт скорее о выравнивании и пересмотре условий в тех сегментах, которые раньше были перегретыми — прежде всего для senior- и lead-уровней. Потолки зарплат для этих специалистов стали ниже. В то же время для middle-специалистов существенных изменений не произошло — ставки остаются высокими, а в некоторых направлениях даже немного выросли. Компании всё чаще делают ставку именно на опытных мидлов как на оптимальное сочетание цены и качества работы. Для начинающих же ситуация остаётся сложной: войти в профессию по-прежнему трудно, на junior-вакансии спрос превышает предложение, особенно если у кандидатов нет реального опыта и проектов.

Для middle-специалистов рынок остаётся более стабильным: зарплаты растут умеренно — в пределах 5—10%, а не на 30—50%, как в годы бума, рассказывает Вячеслав Коэн. Компании всё чаще предпочитают фиксированные оклады и уменьшают долю переменных бонусов. Основное требование — не только знание технологий, но и умение эффективно применять их для решения реальных бизнес-задач.

Senior-специалисты переживают спад менее болезненно. Востребованность остаётся высокой, особенно в таких областях, как кибербезопасность, работа с legacy-системами и крупные государственные проекты. Зарплаты в этих нишах сохранились на прежнем уровне или даже немного выросли. Однако требования к квалификации возросли.

Смотрят строже

Проблема IT-отрасли заключается не в количестве, а в качестве кадров, а именно — в остром дефиците релевантных навыков. По словам Оксаны Сидлецкой, 74% рекрутеров из IT-компаний указывают на отсутствие кандидатов с необходимой экспертизой как на главную трудность при подборе.

Несмотря на обилие откликов, вакансии высокого уровня заполнить не так просто, отмечает Екатерина Макарова. По её словам, дефицит кадров на позиции уровней senior, lead, architector всегда был и сохраняется сейчас.

«Как бы ни менялись тенденции на рынке и внешние факторы, по данным позициям всегда идёт нехватка людей. Для закрытия таких вакансий необходимо три—шесть месяцев, для позиций уровня middle, для сравнения, — один месяц», — отмечает она.

Эти слова подтверждают и данные hh.ru. По словам Оксаны Сидлецкой, на конец 2024 года по позициям senior-консультантов и архитекторов конкуренция составляла всего 1,7 резюме на вакансию, что свидетельствует об острой нехватке опытных специалистов. В то же время у джуниоров этот индекс превышает 10, что говорит о противоположной проблеме: резюме есть, но они не соответствуют запросам работодателей.

Тем не менее о всеобщем дефиците IT-кад­ров говорить не приходится. Артём Салютин подчёркивает, что он сосредоточен в узких и критически важных ролях. Хорошие DevOps-инженеры, специалисты по информационной безопасности, системные аналитики и архитекторы всё ещё «в цене»: их немного, и компании готовы бороться за таких профи. В то же время в массовых направлениях, например в веб-разработке — особенно во фронтенде, — предложение уже превышает спрос.

При этом на фоне общего дефицита кадров в российской экономике, который затрагивает прежде всего рабочий персонал и логистику, в IT-секторе нет признаков острой нехватки специалистов, говорит Екатерина Агаева. В данном секторе не наблюдается резкого роста вознаграждений, а значит, конкуренция идёт скорее между соискателями, чем за соискателей.

Действительно, конкуренция на рынке IT-специалистов заметно усилилась, особенно в регионах. Оксана Сидлецкая (hh.ru) приводит данные по Пермскому краю: к апрелю 2025 года на одну вакансию в IT-сфере здесь приходится в среднем 14,4 резюме — это почти вдвое выше допустимого порога, при котором рынок считается сбалансированным (4,9—7,9 резюме на вакансию). Рост за год составил 6,1 пункта. Особенно сильно ситуация изменилась в области управленческой аналитики: конкуренция среди руководителей аналитических отделов выросла более чем на 100 пунктов, у бизнес-аналитиков — на 26. При этом в некоторых направлениях, наоборот, наблюдается спад: BI-аналитики, аналитики данных и продуктовые аналитики сталкиваются с меньшей конкуренцией, чем год назад.

Как подтверждает Артём Салютин, обострение конкуренции касается в первую очередь верхнего сегмента. Если раньше компании активно охотились за senior- и lead-специалистами, стараясь опередить друг друга с офферами, то сейчас они стали куда сдержаннее: кандидатов стало больше, а решения принимаются медленнее. Даже на позиции middle-уровня всё чаще попадают специалисты, участвующие одновременно в нескольких (до пяти—семи) процессах. Это удлиняет воронку найма и делает рынок более напряжённым.

По словам Вячеслава Коэна, особенно высока конкуренция на старте карьеры. На каждую позицию junior-разработчика претендуют десятки, а то и сотни человек. Компании выстраивают сложные этапы отбора и требуют доказательств реального опыта. Самыми перегруженными остаются frontend, мобильная разработка и Data Science — туда берут только лучших. Даже на уровне middle конкуренция выросла: по 5—10 кандидатов на вакансию, требования стали специфичнее, ставка сделана на глубокие, узкие знания.

Кроме того, Агаева обращает внимание на другой тренд — рост аутсорса. Всё больше компаний передают проекты внешним исполнителям, которые работают быстрее, эффективнее и дешевле. С 2020 года рынок IT-аутсорса в России вырос на 49% и сейчас превышает 260 млрд руб. Это создаёт дополнительную нагрузку на штатных специалистов: им приходится конкурировать не только с другими соискателями, но и с гибкими и опытными фрилансерами. В этих условиях выживает тот, кто постоянно растёт, адаптируется и выходит за рамки формального набора навыков.

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