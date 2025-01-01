Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермское искусство на берегах Фонтанки В Музее Фаберже в Санкт-Петербурге открылась большая выставка художников Перми Поделиться Твитнуть

Куратор проекта Музея Фаберже «Открытый мир» Владимир Назанский побывал в Перми несколько раз и изучил материал очень тщательно: он осмотрел запасники основных пермских музеев, частные коллекции, побывал в мастерских художников. Как он сообщил «Новому компаньону», концепция выставки «Открытый мир. Современное искусство Пермского края» (6+) заключается в том, чтобы показать пермскую архаику через творчество художников XX — начала XXI века; в экспозицию войдут работы, основанные на образах пермского звериного стиля, пермской деревянной скульптуры, пермской этнографии и истории.

По мнению Владимира Назанского, пермская художественная ситуация уникальна: подобную увлечённость современных художников историческими и культурными корнями можно найти разве что в этнических регионах.

Министерство культуры Пермского края

В Санкт-Петербург отправились работы из собрания Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого музея, из частных коллекций. Из собрания музея «Пермь-36» куратор выбрал работы скульптора Рудольфа Веденеева, связанные с романом Пастернака «Доктор Живаго».

В Санкт-Петербурге будет представлено творчество Петра Субботина-Пермяка, Евгения Широкова, Александра Репина, Мансура Закирова, Татьяны Нечеухиной, Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича, Анны Андржиевской и других авторов. Всего в экспозицию вошло более 110 живописных, графических и скульп­турных произведений, созданных в основном в конце XX — начале XXI века. Многие работы современных художников отправились в Музей Фаберже прямо из мастерских, как, например, живопись Александра Грекова или объекты Евгении Балдиной.

Контекст для понимания современной художественной ситуации Прикамья создаст коллекция пермских исторических артефактов эпохи бронзы из фондов Пермского краеведческого музея — произведения пермского звериного стиля. По мнению куратора выставки, они оказали важное влияние на формирование символов прикамской региональной идентичности. Кроме того, на выставке найдут отражение сюжеты, связывающие Пермь с мировым культурным наследием через фигуры Сергея Дягилева и Бориса Пастернака.

Основную массу работ предоставляет Пермская художественная галерея — оттуда в Санкт-Петербург отправляется около 50 предметов: «Открытый мир» продолжает традицию плодотворного сотрудничества галереи с ключевыми культурными институциями России. Активное участие главного художественного музея Прикамья в межрегиональных выставочных проектах — один из сегодняшних приоритетов деятельности коллектива галереи. За последние два годы выставки, в которых участвовали картины из пермской коллекции, исчисляются десятками, их география обширна: от Калининграда и Третьяковской галереи до Екатеринбурга, где Пермская галерея открыла постоянное представительство.

На открытии выставки в Петербурге министр культуры Пермского края Алла Платонова говорила о давних культурных связях Перми и Санкт-Петербурга (Ленинграда), о том, что именно в Пермь (тогда — Молотов) в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы произведения искусства из Русского музея, труппа оперного театра им. Кирова (ныне — Мариинский театр) и Ленинградское хореографическое училище. Нынешние контакты культурных институций двух городов поддерживают и укрепляют возникшие в те времена связи.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Пермский край — родина по-настоящему талантливых и самобытных творцов, что сегодня в очередной раз доказывают современные авторы, работы которых вы увидите в экспозиции. Это уже состоявшиеся художники, востребованные далеко за пределами нашего региона, которых отличает свой узнаваемый художественный язык.

Проделана потрясающая кураторская работа, охватывающая большой пласт искусства нашего региона, в которой приняли участие ключевые музеи региона: Пермская художественная галерея, Пермский краеведческий музей, Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36». Эта выставка — не просто показ произведений искусства, а разговор о том, как культура объединяет прошлое и настоящее, Пермь и Петербург, традицию и эксперимент.

Выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края» (6+) будет демонстрироваться в Музее Фаберже с 7 июня по 13 июля. Выставка создаётся в рамках проекта «Открытый мир» Культурно-исторического фонда «Связь времён» и Музея Фаберже. Проект направлен на презентацию многообразия современного искусства российских регионов.

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