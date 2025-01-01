Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День города, Дягилевский фестиваль и выставка Степана Эрьзи Афиша на неделю 9–15 июня Поделиться Твитнуть

В Перми завершается XVI музыкальный фестиваль Владимира Спивакова. Программа предпоследнего фестивального вечера называется «Уголок Франции». В первом отделении — «Кармен-сюита» Жоржа Бизе/Родиона Щедрина, во втором — самые знаменитые сочинения Габриэля Форе («Павана»), Жака Ибера (симфоническая сюита «Париж») и Мориса Равеля (разумеется, «Болеро»). На закрытии фестиваля прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Альфреда Шнитке. В первом отделении — увертюра к опере «Милосердие Тита» и концерт № 5 для скрипки с оркестром Моцарта, солирует Павел Милюков; во втором отделении — «Эскизы» Шнитке: музыка к балету по мотивам произведений Гоголя — «Мёртвых душ», «Носа» и «Ревизора». Марш «Лебедь, Рак и Щука», который звучит в начале и конце композиции, был написан совместно с Эдисоном Денисовым и Софьей Губайдулиной.

Программа охватывает широкий спектр стилей и настроений. Среди произведений — философская пьеса Invocation Мирослава Гайдоша для контрабаса соло, блистательные вариации Отмара Нуссио на тему Перголези, а также яркие сочинения белорусских авторов: экспрессивная Ludus mobilis Константина Яськова, Фантазия для кларнета и фортепиано Владимира Доморацкого; пронизанная внутренним напряжением, утончённая «Ария» Владимира Савчика; энергичное «Рондо» Ларисы Мурашко и проникновенная «Элегия» Владимира Солтана. Завершит программу Duo, op. 37 Ханса Георга Гёрнера — редкое и насыщенное по звучанию произведение, в котором возможно участие контрабаса ad libitum. На сцене — солисты оркестра Пермского театра оперы и балета: Игорь Дуцкий (кларнет), Валерий Пстыга (фагот), Павел Оковицкий (контрабас) и Анастасия Иванова (фортепиано).

События 12 июня начнутся в 11:00 с торжественной церемонии открытия плит на Аллее доблести и славы. С 12:00 на эспланаде перед Театром-Театром начнётся концертная программа, частью которой станет фестиваль «Блогеры России». Участие в нём примут блогер и певец Константин Жуков, известный под псевдонимом Gazan, музыкальный дуэт RASA, участники творческого объединения тиктокеров Hype House Аслан Шукаша, Соня Sleepy и Катя Голышева, а также актёр и контент-продюсер Дан Подлецкий, который поделится со слушателями опытом создания контента и расскажет о своих проектах. Хедлайнером мероприятия станет телеведущая и певица Ольга Бузова. Также состоится флешмоб «Воздушная красота», участники которого создадут огромный российский флаг из ленточек.

С 12:30 до 22:00 в центральном квартале эспланады пройдёт праздничная программа с участием детских и подростковых коллективов, солистов Пермской филармония и участников Российского союза боевых искусств.

На набережной Камы запланирована праздничная программа с 12:00 до 20:00. Семиминутный салют запустят с территории городского пляжа в 23:30.

В Перми впервые пройдёт выставка, посвящённая творчеству крупнейшего скульптора-модерниста, работавшего в России в ХХ веке. Степан Нефёдов (настоящая фамилия Эрьзи) стал для человечества «русским Роденом». Его работы хранятся во многих крупнейших музеях планеты. На выставке представлены работы скульптора — подлинники и копии — всех периодов его творчества: русского, европейского, аргентинского; в том числе портрет Орасио Кироги, «Человек из Чако», «Креститель», «Портрет Василия», «Норвежка» и др. Кроме произведений Эрьзи, в ЦВЗ будет демонстрироваться медиапроект «Эхо Кебрачо», созданный продюсерским центром KAMWA. В рамках выставки состоится конкурс детского творчества «Миры мастера Эрьзи».

На большинство событий главного музыкального фестиваля Перми билетов давно нет, но есть некоторые замечательные проекты, на которые ещё можно попасть.

«Стыд» (18+) — премьера танцевальной труппы musicAeternaDance. В главной роли суперзвезда российского балета, прима-балерина Дарья Павленко. 18 июня в 19:00 в Театре-Театре. Билеты: 4-7 тыс. руб.

«Макбет в чужой земле» (18+) — мистический перформанс Софии Хилл, адаптация трагедии Уильяма Шекспира «Макбет» с использованием оригинальных киносцен. Человек, природа и эхо зла — темы нового перформанса ведущей актрисы театра «Аттис» в Дельфах (Греция). 19 июня в 23:30, Дом музыки на Заводе Шпагина. Билеты: 2-7 тыс. руб.

«Трёхгрошовая опера» (16+) — знаменитая опера Курта Вайля в постановке Нины Воробьёвой. 19 и 20 июня, 19:00, ДК им. Солдатова. Билеты: 5-7 тыс. руб.

«Прибытие корабля» (16+) — музыкальное шоу перкуссиониста Петра Главатских и индийской киноактрисы Шрии Саран, которая будет исполнять индийские танцы традиции катхак, в то время как инструменталисты будут миксовать классические европейские струнные и перкуссию с индийскими национальными инструментами — табла, ситаром и духовыми. 16 июня, 23:00, Большой зал филармонии. Билеты: 500-5 тыс. руб.

Концерт Московского ансамбля современной музыки (12+) с произведениями Жоржа Апергиса, Джорджа Крама и Фредерика Ржевски. 17 июня, 21:00, Органный зал филармонии. Билеты: 2500-4 тыс. руб.

В программе Дягилевского фестиваля впервые заявлена экспериментальная молодёжная творческая программа «Горизонты Д». Её события пройдут в неожиданных локациях вроде планетария, аптеки Бартминского, ботанического сада ПГНИУ или «Экохода» на Каме. Среди форматов — звуковые инсталляции, поэтические перформансы, «бродилки», концептуальный балет. Некоторые проекты связаны с коми-пермяцким языком и культурой, в некоторых потребуется участие зрителей. В программе участвуют молодые художники из Перми, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Будапешта, Парижа и Еревана. Куратор программы Александр Шумилин.

Каждый клубный день будет начинаться в 12:00 с «Распева» (12+). Артисты хора musicAeterna приглашают всех желающих петь хором. Днём — в 14:00 или 15:00 — в фестивальном клубе запланированы творческие встречи с участниками фестиваля. Пройдут встречи с режиссёром Дмитрием Волкостреловым, главным хормейстером musicAeterna Виталием Полонским, балериной Дарьей Павленко и другими выдающимися творческими людьми. В программе кинопросмотров — «Человеческий голос» Дмитрия Волкострелова (16+), «Персона» Ингмара Бергмана (16+), документальный фильм «Галантные Индии» (18+) о знаменитой постановке режиссёра Клемана Кожитора и хореографа Бинту Дембеле и много других фильмов и видеоверсий знаменитых спектаклей.

Концертная программа фестивального клуба включает в себя одноактную оперу Георгия Фёдорова «Как дела у мамы в Кукушкино?» (18+) в постановке Фёдора Федотова; вокально-фортепианный вечер «В гостях у княгини Эдмон де Полиньяк» (12+), где в исполнении сопрано Дианы Носыревой и пианиста Кирилла Павлова прозвучат сочинения Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Франсиса Пуленка; концерт (12+) из произведений Кайи Саариахо, Джорджа Крама и Бернхарда Ланга, написанных по мотивам классической музыки; музыкально-поэтический перформанс Александры Листопадовой по мотивам творчества Марины Цветаевой «Орфей: между молчанием и речью» (18+) и другие камерные программы.

Фестиваль объединит водные виды спорта, которые популярны у пермяков и развиваются в регионе. Зрители увидят выступления гидрофлайтов, аквабайков, соревнования по судомодельному, рыболовному и парусному спорту, гонки на лодках «Дракон», костюмированный заплыв на виндсерфах и sup-досках.Специальным гостем события станет команда NewStarRasingTeam, которая продемонстрирует зрелищную гонку на водных болидах. Планируется обширная развлекательная программа для детей и взрослых.

Фестиваль обещает посещение старинных изб, аромат традиционных блюд и атмосферу настоящего деревенского тепла. На открытии фестиваля народный ансамбль «Пелысёк» исполнит обряд встречи гостей. В программе: пять уникальных мастерских прямо в домах местных жителей — от создания традиционных поделок до дегустации аутентичной кухни. Особый пункт программы — этнографическая баня с вениками и ароматерапией от гостей из Удмуртии. Экскурсия по деревне пройдёт через заброшенную избу XVII века, музей «Коми-пермяцкая изба», будут показаны потрясающие резные наличники. Кульминацией праздника станет поездка на тракторе к голубому роднику «Пыш ты».

С независимым литературным критиком Дашей Лисицыной гости клуба обсудят роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» (18+). Сальников создал произведение, в котором повседневность переплетается с чем-то мистическим, нереальным, отражая внутренние и внешние противоречия героев. На заседании клуба пойдёт разговор о книге, её влиянии на нас, как она встраивается или не встраивается в культурный пласт нашего времени.

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