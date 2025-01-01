Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

День города, Дягилевский фестиваль и выставка Степана Эрьзи

Афиша на неделю 9–15 июня

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1

В Перми завершается XVI музыкальный фестиваль Владимира Спивакова. Программа предпоследнего фестивального вечера называется «Уголок Франции». В первом отделении — «Кармен-сюита» Жоржа Бизе/Родиона Щедрина, во втором — самые знаменитые сочинения Габриэля Форе («Павана»), Жака Ибера (симфоническая сюита «Париж») и Мориса Равеля (разумеется, «Болеро»). На закрытии фестиваля прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Альфреда Шнитке. В первом отделении — увертюра к опере «Милосердие Тита» и концерт № 5 для скрипки с оркестром Моцарта, солирует Павел Милюков; во втором отделении — «Эскизы» Шнитке: музыка к балету по мотивам произведений Гоголя — «Мёртвых душ», «Носа» и «Ревизора». Марш «Лебедь, Рак и Щука», который звучит в начале и конце композиции, был написан совместно с Эдисоном Денисовым и Софьей Губайдулиной.

2

Программа охватывает широкий спектр стилей и настроений. Среди произведений — философская пьеса Invocation Мирослава Гайдоша для контрабаса соло, блистательные вариации Отмара Нуссио на тему Перголези, а также яркие сочинения белорусских авторов: экспрессивная Ludus mobilis Константина Яськова, Фантазия для кларнета и фортепиано Владимира Доморацкого; пронизанная внутренним напряжением, утончённая «Ария» Владимира Савчика; энергичное «Рондо» Ларисы Мурашко и проникновенная «Элегия» Владимира Солтана. Завершит программу Duo, op. 37 Ханса Георга Гёрнера — редкое и насыщенное по звучанию произведение, в котором возможно участие контрабаса ad libitum. На сцене — солисты оркестра Пермского театра оперы и балета: Игорь Дуцкий (кларнет), Валерий Пстыга (фагот), Павел Оковицкий (контрабас) и Анастасия Иванова (фортепиано).

3

События 12 июня начнутся в 11:00 с торжественной церемонии открытия плит на Аллее доблести и славы. С 12:00 на эспланаде перед Театром-Театром начнётся концертная программа, частью которой станет фестиваль «Блогеры России». Участие в нём примут блогер и певец Константин Жуков, известный под псевдонимом Gazan, музыкальный дуэт RASA, участники творческого объединения тиктокеров Hype House Аслан Шукаша, Соня Sleepy и Катя Голышева, а также актёр и контент-продюсер Дан Подлецкий, который поделится со слушателями опытом создания контента и расскажет о своих проектах. Хедлайнером мероприятия станет телеведущая и певица Ольга Бузова. Также состоится флешмоб «Воздушная красота», участники которого создадут огромный российский флаг из ленточек.
С 12:30 до 22:00 в центральном квартале эспланады пройдёт праздничная программа с участием детских и подростковых коллективов, солистов Пермской филармония и участников Российского союза боевых искусств.

На набережной Камы запланирована праздничная программа с 12:00 до 20:00. Семиминутный салют запустят с территории городского пляжа в 23:30.

4

В Перми впервые пройдёт выставка, посвящённая творчеству крупнейшего скульптора-модерниста, работавшего в России в ХХ веке. Степан Нефёдов (настоящая фамилия Эрьзи) стал для человечества «русским Роденом». Его работы хранятся во многих крупнейших музеях планеты. На выставке представлены работы скульптора — подлинники и копии — всех периодов его творчества: русского, европейского, аргентинского; в том числе портрет Орасио Кироги, «Человек из Чако», «Креститель», «Портрет Василия», «Норвежка» и др. Кроме произведений Эрьзи, в ЦВЗ будет демонстрироваться медиапроект «Эхо Кебрачо», созданный продюсерским центром KAMWA. В рамках выставки состоится конкурс детского творчества «Миры мастера Эрьзи».

5

На большинство событий главного музыкального фестиваля Перми билетов давно нет, но есть некоторые замечательные проекты, на которые ещё можно попасть.
«Стыд» (18+) — премьера танцевальной труппы musicAeternaDance. В главной роли суперзвезда российского балета, прима-балерина Дарья Павленко. 18 июня в 19:00 в Театре-Театре. Билеты: 4-7 тыс. руб.
«Макбет в чужой земле» (18+) — мистический перформанс Софии Хилл, адаптация трагедии Уильяма Шекспира «Макбет» с использованием оригинальных киносцен. Человек, природа и эхо зла — темы нового перформанса ведущей актрисы театра «Аттис» в Дельфах (Греция). 19 июня в 23:30, Дом музыки на Заводе Шпагина. Билеты: 2-7 тыс. руб.
«Трёхгрошовая опера» (16+) — знаменитая опера Курта Вайля в постановке Нины Воробьёвой. 19 и 20 июня, 19:00, ДК им. Солдатова. Билеты: 5-7 тыс. руб.
«Прибытие корабля» (16+) — музыкальное шоу перкуссиониста Петра Главатских и индийской киноактрисы Шрии Саран, которая будет исполнять индийские танцы традиции катхак, в то время как инструменталисты будут миксовать классические европейские струнные и перкуссию с индийскими национальными инструментами — табла, ситаром и духовыми. 16 июня, 23:00, Большой зал филармонии. Билеты: 500-5 тыс. руб.
Концерт Московского ансамбля современной музыки (12+) с произведениями Жоржа Апергиса, Джорджа Крама и Фредерика Ржевски. 17 июня, 21:00, Органный зал филармонии. Билеты: 2500-4 тыс. руб.

6

В программе Дягилевского фестиваля впервые заявлена экспериментальная молодёжная творческая программа «Горизонты Д». Её события пройдут в неожиданных локациях вроде планетария, аптеки Бартминского, ботанического сада ПГНИУ или «Экохода» на Каме. Среди форматов — звуковые инсталляции, поэтические перформансы, «бродилки», концептуальный балет. Некоторые проекты связаны с коми-пермяцким языком и культурой, в некоторых потребуется участие зрителей. В программе участвуют молодые художники из Перми, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Будапешта, Парижа и Еревана. Куратор программы Александр Шумилин.

7

Каждый клубный день будет начинаться в 12:00 с «Распева» (12+). Артисты хора musicAeterna приглашают всех желающих петь хором. Днём — в 14:00 или 15:00 — в фестивальном клубе запланированы творческие встречи с участниками фестиваля. Пройдут встречи с режиссёром Дмитрием Волкостреловым, главным хормейстером musicAeterna Виталием Полонским, балериной Дарьей Павленко и другими выдающимися творческими людьми. В программе кинопросмотров — «Человеческий голос» Дмитрия Волкострелова (16+), «Персона» Ингмара Бергмана (16+), документальный фильм «Галантные Индии» (18+) о знаменитой постановке режиссёра Клемана Кожитора и хореографа Бинту Дембеле и много других фильмов и видеоверсий знаменитых спектаклей.
Концертная программа фестивального клуба включает в себя одноактную оперу Георгия Фёдорова «Как дела у мамы в Кукушкино?» (18+) в постановке Фёдора Федотова; вокально-фортепианный вечер «В гостях у княгини Эдмон де Полиньяк» (12+), где в исполнении сопрано Дианы Носыревой и пианиста Кирилла Павлова прозвучат сочинения Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Франсиса Пуленка; концерт (12+) из произведений Кайи Саариахо, Джорджа Крама и Бернхарда Ланга, написанных по мотивам классической музыки; музыкально-поэтический перформанс Александры Листопадовой по мотивам творчества Марины Цветаевой «Орфей: между молчанием и речью» (18+) и другие камерные программы.

8

Фестиваль объединит водные виды спорта, которые популярны у пермяков и развиваются в регионе. Зрители увидят выступления гидрофлайтов, аквабайков, соревнования по судомодельному, рыболовному и парусному спорту, гонки на лодках «Дракон», костюмированный заплыв на виндсерфах и sup-досках.Специальным гостем события станет команда NewStarRasingTeam, которая продемонстрирует зрелищную гонку на водных болидах. Планируется обширная развлекательная программа для детей и взрослых.

9

Фестиваль обещает посещение старинных изб, аромат традиционных блюд и атмосферу настоящего деревенского тепла. На открытии фестиваля народный ансамбль «Пелысёк» исполнит обряд встречи гостей. В программе: пять уникальных мастерских прямо в домах местных жителей — от создания традиционных поделок до дегустации аутентичной кухни. Особый пункт программы — этнографическая баня с вениками и ароматерапией от гостей из Удмуртии. Экскурсия по деревне пройдёт через заброшенную избу XVII века, музей «Коми-пермяцкая изба», будут показаны потрясающие резные наличники. Кульминацией праздника станет поездка на тракторе к голубому роднику «Пыш ты».

10

С независимым литературным критиком Дашей Лисицыной гости клуба обсудят роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» (18+). Сальников создал произведение, в котором повседневность переплетается с чем-то мистическим, нереальным, отражая внутренние и внешние противоречия героев. На заседании клуба пойдёт разговор о книге, её влиянии на нас, как она встраивается или не встраивается в культурный пласт нашего времени.

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